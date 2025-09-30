ETV Bharat / state

છોટાઉદેપુર: વાઘવા ગામે દુર્ગાષ્ટમીએ ભરાતો બેઢયુંનો પરંપરાગત મેળો, નિઃસંતાન દંપતીઓ સંતાનપ્રાપ્તિ માટે બેઢયું ચઢાવવાની રાખે છે માનતા

બોડેલી તાલુકામાં ભારજ નદીના કિનારે આવેલા વાઘેશ્વરી માતાજીના રજવાડી મંદિરે દુર્ગાષ્ટમીના દિવસે વર્ષોથી બેઢયુંનો મેળો યોજાય છે.

છોટાઉદેપુરના વાઘવા ગામે દુર્ગાષ્ટમીએ ભરાતો બેઢયુંનો પરંપરાગત મેળો
છોટાઉદેપુરના વાઘવા ગામે દુર્ગાષ્ટમીએ ભરાતો બેઢયુંનો પરંપરાગત મેળો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 6:47 PM IST

1 Min Read
છોટાઉદેપુર: બોડેલી તાલુકામાં ભારજ નદીના કિનારે આવેલા વાઘેશ્વરી માતાજીના રજવાડી મંદિરે દુર્ગાષ્ટમીના દિવસે વર્ષોથી બેઢયુંનો મેળો યોજાય છે. આસો સુદ આઠમના દિવસે ભરાતા આ મેળામાં નિઃસંતાન દંપતીઓ સંતાનપ્રાપ્તિ માટે વાઘેશ્વરી માતાજી સમક્ષ આખડી રાખે છે. સંતાનપ્રાપ્તિ થયા બાદ મહિલાઓ માથે માટીનું માટલું મૂકી બેઢયું ચઢાવી માનતા પૂર્ણ કરે છે.

રજવાડી વાઘેશ્વરી માતાનું મંદિર

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકામાં ભારજ નદીના કિનારે આવેલું વાઘેશ્વરી માતાનું મંદિર રજવાડાના સમયથી પ્રસિદ્ધ છે. આસો સુદ આઠમના દિવસે હવન નિમિત્તે આ મેળો ભરવાની પરંપરા શરૂ થઈ હતી, જે આજે પણ ચાલુ છે.

છોટાઉદેપુરના વાઘવા ગામે દુર્ગાષ્ટમીએ ભરાતો બેઢયુંનો પરંપરાગત મેળો (ETV Bharat Gujarat)

શ્રદ્ધાળુઓની અતૂટ શ્રદ્ધા

વાઘેશ્વરી માતાના આ મંદિર પ્રત્યે શ્રદ્ધાળુઓનો અતૂટ વિશ્વાસ છે. નિઃસંતાન દંપતીઓ સંતાનપ્રાપ્તિ માટે બેઢયું ચઢાવવાની આખડી રાખે છે. સંતાનપ્રાપ્તિ થયા બાદ, માટીના બે માટલાં પર કોડિયામાં દીવો સળગાવી માતાજીને ચઢાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, જેમનું સંતાન બીમાર હોય તેઓ પણ બેઢયું ચઢાવવાની માનતા રાખે છે. વર્ષ દરમિયાન જે શ્રદ્ધાળુઓની મનોકામના પૂર્ણ થઈ હોય, તેઓ આઠમના દિવસે બેઢયું ચઢાવી બાધા મુક્ત કરે છે.

વાઘની દંતકથા

સદીઓ જૂની દંતકથા મુજબ, એક રાત્રે આ મંદિરે એક વાઘ આવ્યો હતો. વાઘના પગમાં કાંટો વાગ્યો હોવાથી પૂજારીએ તેના પગમાંથી કાંટો કાઢ્યો. ત્યારબાદ વાઘ ત્યાંથી જતો રહ્યો. આ ઘટના આ મંદિરની પ્રસિદ્ધિમાં ઉમેરો કરે છે.

પ્રવાસન ધામ તરીકે વિકાસની માંગ

વાઘેશ્વરી માતાનું આ મંદિર પ્રવાસન ધામની યાદીમાં સામેલ છે, પરંતુ પ્રવાસીઓ માટે જરૂરી સુવિધાઓનો અભાવ છે. છોટાઉદેપુર, દાહોદ, પંચમહાલ, નર્મદા, વડોદરા, ભરૂચ અને સુરતથી દર્શનાર્થીઓ આ મંદિરે આવે છે. લાંબી મુસાફરી કરી આવતા શ્રદ્ધાળુઓ નાહવા-ધોવાની અને શૌચાલયની સુવિધાઓ માટે માંગ કરી રહ્યા છે.

