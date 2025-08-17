ગીર સોમનાથ: કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી પ્રવાસીઓનો ભારે ઘસારો જોવા મળી રહ્યો છે. દીવમાં સાતમ, આઠમ અને નોમ એમ ત્રણ દિવસ માટે રજાઓ હોવાથી અહીં પ્રવાસીઓ આવી રહ્યા છે. દીવ પર્યટકો માટે એક પસંદગીનું પર્યટન સ્થળ બની રહ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે, દીવના તમામ બીચ ખાતેના દરિયામાં ન્હાવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, ત્યારે નાગવા બીચ પર ન્હાવા જતા લોકોને દરિયા તરફ જવા દેવામાં આવતા નથી. જ્યારે ઘોઘલા બીચ પર લોકો ન્હાય છે અને જિલ્લા કલેકટરના જાહેરનામાનો ખુલ્લેઆમ ભંગ કરે છે.
દીવમાં સમગ્ર ગુજરાત અને દેશમાંથી પ્રવાસીઓ આવી રહ્યા છે. દીવના ઘોઘલા બીચ, કિલ્લો, ચર્ચ, INS ખુકરી, ગંગેશ્વર, નાગવા બીચ સહિતના ફરવા લાયક સ્થળો પર મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આવી રહ્યા છે.
ઘોઘલા બીચને બ્લૂ ફ્લેગ: દીવના ઘોઘલા ખાતે આવેલા બીચને બ્લૂ ફ્લેગ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. અહીં દીવના અન્ય બીચ કરતા દરિયાઈ પાણી એકદમ ચોખ્ખુ જોવા મળે છે, પરંતુ અહીં પહોંચવા માટે દૂર ફરીને આવવું પડતું હોવાથી અહીં પ્રવાસીઓ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.
ખુકરી શીપ: દીવ કલેકટર ઓફિસની સામે લાંગરેલા INS ખુકરી મ્યુઝિયમ આવેલું છે. આ દીવ કલેકટર ઓફિસની સામે P49 જહાજમાં સ્થિત છે. યુદ્ધ વખતે જે જહાજે જળસમાધિ લીધી હતી તેની સાથે સમાનતા ધરાવતા અને ભારતમાં બનેલા P49 પ્રકારના સ્વદેશી યુદ્ધ જહાજને પણ INS ખુકરી નામ આપવામાં આવ્યું હતું. ડિસેમ્બર, 2021 માં P49ને સેવામાંથી નિવૃત્ત કરી દેવામાં આવ્યું અને 26 જાન્યુઆરી, 2022 ના રોજ આ જહાજને દીવ પ્રશાસનને સોંપવામાં આવ્યું હતું.
INS ખુકરીનો ઇતિહાસ: રસ્તાની વાત કરીએ તો, દીવથી ગંગેશ્વર મહાદેવ તરફ જતા રોડ પર INS ખુકરી મ્યુઝિયમ આવેલું છે. આ INS ખુકરી 1971ના યુદ્ધ વખતે દીવના દરિયા કાંઠે ભારતીય નૌકાદળનું જહાજ INS ખુકરી પાકિસ્તાનની સબમરીન દ્વારા છોડવામાં આવેલ મિસાઈલનો ભોગ બન્યું હતું, જેમાં આ ખુકરીના કેપ્ટન મહેન્દ્ર નાથ મુલા સહિત 28 અધિકારી અને 176 નાવિક શહીદ થયા હતા. દીવના કાંઠે જ્યાં ખુકરીએ જળસમાધિ લીધી હતી, ત્યાં એક સ્મારક આવેલું છે. અહીંયા પ્રવાસીઓ વધુ મુલાકાત લેતા હોય છે. આ INS ખુકરી મ્યુઝિયમ ઉપરના ભાગે હોવાથી આવતા પ્રવાસીઓ ચાલીને તેમજ ગોલ્ફ કાર્ટમાં (ઇલેક્ટ્રિક રીક્ષા) બેસીને જતા હોય છે. જેમાં ગોલ્ફ કાર્ટમાં વ્યક્તિની ટિકિટનો દર 50 રૂપિયા છે.
નૌકાદળના જહાજમાં પ્રવેશવાનો દુર્લભ મોકો: હવે આ આખું જહાજ એક સંગ્રહાલયમાં ફેરવાઈ ગયું છે, એટલે નૌકાદળના જહાજમાં પ્રવેશવાનો દુર્લભ મોકો અહીં મળે છે. આ જહાજ હાલ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. આ જહાજની મુલાકાત લેવા માટે વ્યક્તિ દીઠ 100 રૂપિયા ટિકિટ છે. જ્યારે 4 વર્ષથી નીચેના બાળકોને જોવા માટે મફતમાં વ્યવસ્થા છે, પરંતુ અહીં ટિકિટના પૈસા ડેબિટ કાર્ડ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવે છે. રોકડ તેમજ ડિજિટલ પેમેન્ટ સ્વીકારવામાં આવતું ન હોવાથી આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી મુલાકાતે આવતા પ્રવાસીઓને સમસ્યા થઈ રહી છે.
476 વર્ષ જૂની જેલ: દીવની મધ્યમાં જેલ આવેલી છે. આ જેલ દરિયાના પાણીની વચ્ચે આવેલી છે, જે અંદાજે 476 વર્ષ જૂની છે. થોડા સમય પૂર્વે આ જેલમાં એક કેદી પણ રાખવામાં આવતો હતો, પરંતુ હાલ આ જેલ કાર્યરત ન હોવાથી અહીં એક પણ કેદીને રાખવામાં આવેલ નથી.
કિલ્લો પોર્ટુગીઝોની ચર્ચ: અને દીવની જેલની સામેના ભાગે કિલ્લો આવેલો છે. આ કિલ્લાનું અંદાજિત 482 વર્ષ એટલે કે 1535થી 1542ની વરચે નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. થોડા સમય માટે આ કિલ્લાનું રિપેરિંગ કામ પૂર્ણ થયા બાદ આ કિલ્લાને ફરીથી ખુલ્લો મુકાયો હતો. આ કિલ્લાને નિહાળવા માટે ફી લેવામાં આવે છે જેમાં બાળકો માટે 75, ભારતીયો માટે 100 અને વિદેશીઓ માટે 200 જેટલો ચાર્જ વસુલવામાં આવે છે.
દીવમાં આવેલું સેન્ટ પોલ ચર્ચની 408 વર્ષ પૂર્વે એટલે કે 414 વર્ષ પૂર્વે એટલે કે 1610 માં સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ ચર્ચને પોર્ટુગીઝો દ્વારા બનાવવામાં આવેલ છે.
ગંગેશ્વર મહાદેવનું પ્રાચીન મંદિર: દીવના દરિયા કિનારે ગંગેશ્વર મહાદેવનું પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે. આ મંદિર પોતાની એક આગવી પ્રતિભા ધરાવે છે. આ પાંચ શિવલિંગનું જળાભિષેક કરવા જાણે ભોળાનાથ પોતે હાજર રહી જળાભિષેક કરતા હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળે છે. આ મંદિરની એવી માન્યતા છે કે અહી જે પાંચ શિવલિંગ છે. તે પાંચ પાંડવોના શિવલિંગ છે, જેમાં સૌથી મોટું શિવલિંગ સૌથી મોટા ભાઈ યુધિષ્ઠિર અને સૌથી નાનું શિવલિંગ સહદેવનું એમ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે પાંડવો વનવાસ કરવા માટે ગયા હતા તે સમયે આ શિવલિંગની સ્થાપના કરી હતી.
બીચ પર રાઈડ્સનો આનંદ: દીવથી 8 કિમી દૂર આવેલા નાગવા બીચ ખાતે બારેમાસ પ્રવાસીઓનો ધસારો રહે છે. ખાસ કરીને અહીંયા ઉનાળુ વેકેશન, દિવાળી વેકેશન, નાતાલ, 31 ડિસેમ્બર સહિત દરેક તહેવારોમાં આ બીચ ખાતે પ્રવાસીઓનો મોટી સંખ્યામાં ધસારો જોવા મળે છે. આ બીચ પર આવતા પ્રવાસીઓ વોટર સ્પીડ બોટ, જેસકી, પેરા ગ્લાઈડિંગ, બનાના રાઇડસ, ડિસ્કો રાઈડસ તેમજ બમ્પર રાઈડ્સનો આનંદ માણતા હોય છે.
પરંતુ ચોમાસાની સીઝનમાં નિયમોનુસાર 15 ઓગસ્ટના રોજ બીચ ખુલ્લા મુકવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ અહીંના દરિયામાં કરંટ હોવાથી દીવ જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા 31 ઓગસ્ટ સુધી દરિયામાં ન જવા માટે પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. ત્યારે દીવના નાગવા બીચ પર ન્હાવા જતા પ્રવાસીઓને રોકવામાં આવે છે. ત્યારે ઘોઘલા ખાતેના બીચ પરના દરિયામાં પ્રવાસીઓ ન્હાય છે અને દીવ જિલ્લા કલેક્ટરના જાહેરનામાનો ભંગ કરે છે. ઉપરાંત નાગવા બીચ બહાર પાર્કિંગ વાળાઓ પ્રસીઓને બીચ બંધ હોવાનું પણ જણાવતા નથી અને એક કાર દિઠ 50 રૂપિયા વસૂલે છે.
જ્યારે દીવના ઘોઘલાને અડીને માંડવી ખાતેનો બીચ ગુજરાતમાં આવેલો છે આ બીચ એકદમ ચોખ્ખો છે. અહીં ન્હાવા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો નથી તેમજ અહીંયા પાર્કિંગ પણ ફ્રી હોવાથી પ્રવાસીઓ અહીં આવવાનું વધુ પસંદ કરે છે. સાથે જ અહીં આવતા પર્યટકો વોટર સ્પીડ બોટ જેસકી, પેરા ગ્લાઈડિંગ, બનાના રાઈડ્સ, બલૂન, ડિસ્કો રાઈડ્સ, બમ્પર રાઈડ્સનો આનંદ માણે છે. અહિ માત્ર એક જ રાઈડસ સંચાલક છે આ રાઇડસ સંચાલક બીચને ચોખ્ખો રાખવા માટે અવારનવાર નાના મોટા કાર્યક્રમો કરી કાંઠા પરનો કચરો એકઠો કરી નાશ કરે છે.
આ પણ વાંચો: