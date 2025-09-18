માઉન્ટ આબુમાં સેલ્ફી લેવા જતા પ્રવાસી 300 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ખાબક્યો, તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી

ETV Bharat / state

જેનુ રેક્સ્યુ કરી તાત્કાલિક આબુરોડ સિવિલમાં સારવાર માટે ખસેડાયો છે. આ અગાઉ પણ એક પ્રવાસી સેલ્ફી લેવા જતા તેને મોત મળ્યું હતું.

Published : September 18, 2025 at 2:53 PM IST

બનાસકાંઠા : રાજસ્થાનના હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુમાં વધુ એક વાર સેલ્ફી લેતા પ્રવાસી 300 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ખાબકતા ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. જેનુ રેક્સ્યુ કરી તાત્કાલિક આબુરોડ સિવિલમાં સારવાર માટે ખસેડાયો છે. આ અગાઉ પણ એક પ્રવાસી સેલ્ફી લેવા જતા તેને મોત મળ્યું હતું.

માઉન્ટ આબુમાં વધુ એક પ્રવાસી દ્વારા સેલ્ફી લેવા જતા ગંભીર ઈજાઓ પહોંચવાની ઘટના સામે આવી છે. ગુજરાતના મહેસાણાના રહેવાસી 50 વર્ષીય વિષ્ણુભાઈ ઠાકોર સેલ્ફી લેતા સમયે પોતાનું સંતુલન ગુમાવી બેઠા હતા, અને તેઓ 300 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ખાબકયા હતા. પરિજનો અને હાજર લોકો દ્વારા તાત્કાલિક તંત્રને જાણ કરી બચાવ માટે મદદ માગી હતી.

તંત્ર દ્વારા માટે તાત્કાલિક મ્યુનિસિપલ ડિઝાસ્ટર ટીમ, માઉન્ટ આબુ સ્કાઉટ ટીમ સાથે સામાજિક કાર્યકરો અને પોલીસની ટીમ બચાવની કામગીરીમાં લાગી હતી. ભારે જહેમત બાદ વિષ્ણુભાઈ ઠાકોરનું રેક્સ્યુ કરી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. જે બાદ ઘાયલ વિષ્ણુભાઈ ઠાકોરને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા આબુરોડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. માઉન્ટ આબુમાં આવતા પ્રવાસીઓ જીવના જોખમે સેલ્ફી લેતા હોય છે, તેમજ ઝરણામાં નાખવાની મજા લેતા હોય છે. સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા પ્રવાસીઓને જોખમરૂપ સ્થળ ઉપર સેલ્ફી ન લેવા તેમજ જોખમી સ્થળો ઉપર ન જવા માટેની ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે.

નોંધનીય છે કે, અગાઉ પણ એક ગુજરાતી પ્રવાસી સેલ્ફી લેવા જતા ઊંડી ખીણમાં ખાબક્યો હતો. જે બાદ માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેનું મોત નિપજ્યું હતું. માઉન્ટ આબુમાં ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાંથી લોકો ફરવા માટે આવતા હોય છે. આ પર્યટક સ્થળ ઉપર મોજ મસ્તીમાં ક્યારેક એ જોખમી સ્થળોએ સેલ્ફી લેવા જતા તેમને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતી હોય છે, ત્યારે આવા સ્થળ ઉપર ન જવા માટે અવારનવાર તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવે છે. છતાં લોકો તકેદારી ન રાખતા આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે. વધુ એક વાર આવી જ ઘટના બની છે. જેમાં ગુજરાતી પ્રવાસી વ્યક્તિને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે.

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

