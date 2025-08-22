અમદાવાદ : અમદાવાદની ઐતિહાસિક સાબરમતી નદીના પૂર્વ કિનારે સપ્તઋષિના આરાથી જગન્નાથ મંદિરથી લઈને અટલ ઘાટ સુધીના માર્ગને ટુરીઝમ ટેમ્પલ સર્કિટ તરીકે ડેવલોપ કરવામાં આવશે, કોર્પોરેશન દ્વારા માસ્ટર પ્લાન બનાવવામાં આવ્યા છે.
રીક્રિએશન કમિટીના ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, AMC દ્વારા અમદાવાદની સાબરમતી નદીના પૂર્વ કિનારે સપ્ત ઋષિના આરાથી જગન્નાથ મંદિર જે જળયાત્રા માર્ગ છે, ત્યાંથી અટલઘાટ સુધીના માર્ગને ટુરિસ્ટેબલ સર્કિટ તરીકે વિકસાવવામાં આવશે .આ કામનો સ્ટેજ-1માં રૂ. 36 લાખના ખર્ચે માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરવામા આવ્યું છે.
ઓકટોબર 2024ના મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલ મીટીંગ યોજાઈ હતી. અમદાવાદ શહેરમાં આવેલ સાબરમતિ નદીના પુર્વ કિનારે સપ્તઋષીના આરાથી જગન્નાથજી મંદિર (જલયાત્રા માર્ગ)થી અટલઘાટ (ભદ્-વસંતચોક) સુધીના રીવરફ્રંટ ઉપર આવેલ ધણાં પૌરાણિક મંદિરો જે જર્જરીત અવસ્થામાં છે.
સુપ્રસિધ્ધ જગ્નાથજી મંદીર, ગણેશ મંદિર (વસંતચોક) રામજી મંદિર, સપ્તઋષીનો આરો જેવા સ્થળોને ડેવલપ કરી પ્રવાસીઓને આકર્ષવા માટે બનાવવામાં આવેલ પ્રોજેકટનું પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ઉપસ્થિ મુખ્યમંત્રી દ્વારા પ્રોજેકટ ડીઝાઈન /પ્લાનીંગ બાબતે સંતોષ વ્યકત કરી આ પ્રોજેકટ કોસ્ટ ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ પાસેથી ગ્રાંટ રૂપે મેળવી પ્રોજેકટ આગળ વધારવા સૂચનામાં આપવામાં આવી હતી.
રીક્રિએશન કમિટીના ચેરમેને જણાવ્યું : ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું કે, INI ડીઝાઈન સ્ટુડીઓ પ્રા.લી. દ્વારા કન્સલ્ટન્ટ તરીકે પ્રપોઝલ આપવામાં આવેલ છે આ પ્રોજેકટ 2 વિભાગમાં વિભાજીત કરેલ છે. જેમાં ઝોન 1માં વસંતચોક વિસ્તાર તથા અટલઘાટ સામે આવેલ નદીના કિનારે રામબારી પાસેના મંદિરોનો સમાવેશ કરતો એક મંદિર ચોક બનાવવાનું આયોજન તથા તે સ્થળે આવેલા દરેક પૌરાણિક મંદિરને જીર્ણોધ્ધાર કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
સપ્તઋષિના આરા પાસેના આવેલ મંદિરો જીર્ણોધ્ધાર કરી સપ્તઋતિના સ્પલ્કચર મુકવા સાથેનો એક ચોક બનાવવામાં આવશે. તેને જગન્નાથ મંદિર સાથેના માર્ગ સાથે જોડી જગન્નાથ મંદિરથી સાબરમતી નદી (સોમનાથ ભુદરનો આરો) સુધીના માર્ગમાં આવતાં રામજીમંદિર, મહાદેવમંદિર, વિગેરેનો જીર્ણોધ્ધાર કરી તથા જગન્નાથ મંદિર સામેના ભાગમાં એક ભવ્ય ચોક બનાવી મંદિર સામે તથા સાબરમતી નદીના કિનારે ભવ્ય હેરિટેજ કોન્સેપ્ટથી ગેટ બનાવવાનો આયોજન કરેલ છે.
ઝોન 2માં તિલકબાગની પાછળ સાબરમતીના કિનારે એક હેરીટેજ સેન્ટર સાથે મલ્ટીલેવલ પાર્કીંગ બનાવવાનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જેમાં હાલમાં પ્રથમ સ્ટેજમાં હેરીટેજ સેન્ટર સાથે મલ્ટીલેવલ પાર્કીંગ તેમજ ફુડપ્લાઝા બનાવવા માટેનું ટેન્ડર હાથ ધરવામાં આવેલ છે.
પ્રોજેક્ટની મુખ્ય રુપરેખા : હેરીટેજ સેન્ટર સાથે મલ્ટીલેવલ પાર્કીંગ G+7 બનાવવાનું પણ આયોજન કરાયું છે. જેમાં ગ્રાઉન્ડ ફલોર પર 1600 ચો.મીનું હેરીટેજ ઈન્ટરપ્રિટેશન સેન્ટર, જેમાં 7 ફલોર સુધી 580 ટુ વ્હીલર પાર્કીંગ તેમજ 560 જેટલા ફોર વ્હીલર પાર્કીંગ બનાવવાનું થાય છે. જેમાં ઉપરના બે માળના ફલોર પર પાર્કીંગ એરિયા ઈમેઝીકા માટે રીઝર્વ છે.
ફુડ પ્લાઝા ડેવલોપમેન્ટ કરવામાં આવશે : આ પ્રોજેક્ટ 2025થી શરુ કરીને 2028 સુધીમાં પુર્ણ કરવાનો રહેશે. અંદાજીત ખર્ચ કુલ રૂ. 155.023 કરોડનો ખર્ચ થશે. હાલમાં ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં રૂ.15 કરોડની ગ્રાન્ટ મુખ્યમંત્રી દ્વારા ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડમાંથી ફાળવેલ છે.
આ પણ વાંચો :