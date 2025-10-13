અમદાવાદમાં અહીં આવ્યો છે પર્શિયન આર્કિટેક્ટ ભાઈઓનો મકબરો, જાણો 6 સદી જૂના ઐતિહાસિક મકબરા વિશે
આઝમ અને મુઅઝ્ઝમનો મકબરો એ અમદાવાદના વાસણામાં આવેલ મધ્યયુગીન ઇંટનો મકબરો છે.
Published : October 13, 2025 at 4:41 PM IST
અમદાવાદ : વાસણા બસ સ્ટેન્ડ પાસે એક એવા ઐતિહાસિક મકબરો આવેલો છે. જેના પાસેથી દરરોજ હજારો લોકો પસાર થાય છે, પરંતુ હજી એ લોકોને ખબર નથી કે આ મકબરાનો ઇતિહાસ શું છે? આઝમ અને મુઅઝ્ઝમ ખાનનો મકબરો. જે અમદાવાદના વાસણા બસ સ્ટેન્ડની સામે આવેલા છે.
આઝમ અને મુઅઝ્ઝમનો મકબરો એ અમદાવાદના વાસણામાં આવેલ મધ્યયુગીન ઇંટનો મકબરો છે. જે પર્શિયન આર્કિટેક્ટ ભાઈઓની કબરો તરીકે ફેમસ છે. તો ચાલો જાણીએ આ મકબરાની વિશેષતા અને ઇતિહાસ.
પર્શિયન આર્કિટેક્ટ ભાઈઓની કબરો
વાસણા વિસ્તારમાં મુખ્ય માર્ગ પર એક વિશાળ ઇમારત આવેલી છે. જે ફકત ઈંટોથી બનેલી શાહીબાગના દરિયાખાન ઘુમ્મટની યાદ અપાવી દે છે, અને આ મકબરામાં આઝમ અને મુઅઝ્ઝમ નામના બે રશિયન ભાઈઓની કબર છે. જેમણે અમદાવાદના સુપ્રસિદ્ધ સરખેજ રોજાની ડિઝાઇન રાણી અને રાજાનો મહેલ તૈયાર કર્યું હતું. તેઓ સરખેજ રોજાના મિસ્ત્રીઓ હતા, તેઓ મહેમુદ બેગડાના સમયના તિરંદાઝ જ હતા.
આ મકબરાના સજજાદાનશીન શોયબ મિયા બુખારીએ જણાવ્યું કે, "આઝમ મુઅઝ્ઝમ રહેનો મકબરો 1457માં બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ બંને ભાઈઓ ખુરાસાનથી ભારત ગયા હતા. મુઅઝ્ઝમ રહેમતુલ્લાહ અલઈ એક આર્કિટેક્ટ હતા. ભારતમાં આવ્યા પછી તેઓ અમદાવાદ પહોંચ્યા અને અહમદ શાહ બાદશાહને મળ્યા, તેમણે શહેરનો નકશો બનાવીને તેમને ભેટ આપી. આ સમયગાળા દરમિયાન સરખેજ રોઝાનું બાંધકામ શરૂ થયું.
આ મકબરો હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીક
આઝમ મુઅઝ્ઝમ રહે અમદાવાદ શહેરમાં સમય વિતાવતા હતા. તેઓ અચાનક વાસણામાં રોકાઈ ગયા અને 1457માં આ મકબરો બનાવ્યો. તેને આઝમ મુઅઝ્ઝમ રહેની દરગાહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે સમયથી ચૂનાના પથ્થર, કાંકરી અને મોટી ઇંટોનો ઉપયોગ કરીને આ ઇમારત બનાવવામાં આવી છે. આ મકબરો જોવામાં ખૂબ જ સુંદર છે. આ મકબરો હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીક છે. દર વર્ષે અહીં ઉર્સ યોજાય છે. જેમાં હિન્દુ, મુસ્લિમ અને જૈન ભાઈઓ શામેલ છે.
તેમણે જણાવ્યું કે, સૈયદ મોહમ્મદ જમાલુદ્દીનનો મકબરો 606 વર્ષ પહેલાં 14મી સદીમાં અહીં બનાવવામાં આવ્યો હતો. તેમના પુત્ર, અયનુદ્દીનની કબર, 1430ની આસપાસ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેમના બે બાળકોના મકબરા પણ અહીં સ્થિત છે. ત્યારબાદ, અહીં આઝમ મુઅઝ્ઝમ રહેમતુલ્લાહ અલહનો મકબરા બનાવવામાં આવ્યો હતો, અહીં 6 કબરો છે.
અમદાવાદ શહેરનો નકશો ડિઝાઇન કરનાર બે ભાઈઓ
સફર-એ-વિરાસતના કન્વીનર ગુલમોઇન ખોખરે જણાવ્યું કે, અહમદશાહ બાદશાહે 1411માં અમદાવાદ શહેરનો પાયો નાખ્યો હતો. તેમના સેનાપતિ, દરિયા ખાન તેમની સાથે હતા. તેમની પાસે આઝમ મુઅઝ્ઝમ નામના 2 તીરંદાજ પણ હતા. આ આર્કિટેકટ નો મકબરા વાસણામાં આવેલા છે. આ મકબરા 1457માં બનાવવામાં આવ્યો હતો. આઝમ મુઅઝ્ઝમ તેમના સમયના તીરંદાજ હતા. તેમણે અમદાવાદ શહેરનો નકશો ડિઝાઇન કર્યો હતો.
તેમણે અમદાવાદમાં ઘણી ઇમારતો ડિઝાઇન કરી હતી. વાસણા વિસ્તાર મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ અને જૈન સમુદાયોનું ઘર છે. તેમની શ્રદ્ધા પણ આ મકબરા સાથે જોડાયેલી છે. ઇસ્લામિક કેલેન્ડર મુજબ, આઝમ મુઅઝ્ઝમનો ઉર્સ 14મી શાબાન પર ઉજવવામાં આવે છે. તમામ ક્ષેત્રના લોકો અહીં આવે છે અને ઉર્સ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે.
આ મકબરાનાં દર્શન કરનારા નસીમ દીવાને કહ્યું, "હું સરખેજથી અહીં આવ્યો છું. આ આપણો રાષ્ટ્રીય વારસો છે. જ્યારે પણ આપણે આ રસ્તેથી પસાર થઈએ છીએ, ત્યારે આપણે આ મકબરાનાં દર્શન કરીએ છીએ અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અહીં મુલાકાત લીધા પછી આપણને ખૂબ જ શાંતિનો અનુભવ થાય છે. અહીંની સ્થાપત્ય ઉત્તમ છે અને તે જોવામાં ખૂબ જ સુંદર છે. અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી પણ ઘણા લોકો અહીં આવે છે."
આ પણ વાંચો...