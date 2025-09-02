મહેસાણા: આજે મહેસાણા શહેરનો 667મો સ્થાપના દિવસ છે. સદીઓ પહેલાં, આ ધરતી પર એક નાનકડું બીજ રોપાયું હતું, જે આજે એક વિશાળ વટવૃક્ષ બનીને ઉભર્યું છે. આ વૃક્ષની છાયામાં અનેક પેઢીઓએ સુખ-દુઃખ, પ્રગતિ અને પડકારોનો સામનો કર્યો છે.
મહેસાણાની ગાથા રાજા મેસાજી ચાવડાના દ્રષ્ટિથી શરૂ થઈ હતી, જેમણે આ ભૂમિને પોતાનું ઘર બનાવવાનું સ્વપ્ન જોયું. આજે, તે સ્વપ્ન મહેસાણાની ઓળખ બની ગયું છે.
આશરે 667 વર્ષ પહેલાં, રાજા મેસાજી ચાવડાએ એક નગરી વસાવવાનું નક્કી કર્યું. તેમણે એક એવી જગ્યા પસંદ કરી, જે સમૃદ્ધિ અને શાંતિનું પ્રતીક બની શકે. મહેસાણાના પાદરે, તેમણે તોરણ બાંધીને આ નગરનો શિલાન્યાસ કર્યો. તે તોરણ આજે પણ મહેસાણાના હૃદયમાં સ્થાન ધરાવે છે. તે માત્ર એક સ્થાપત્ય નથી, પરંતુ મહેસાણાના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિનો પ્રતીક છે.
આજે મહેસાણાના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી ધામધૂમ પૂર્વક કરવામાં આવી રહી છે. સવારથી જ શહેરના વાતાવરણમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ છવાયો છે. તોરણવાળી માતાના મંદિરથી લઈને શહેરના દરેક ખૂણે, લોકો આ ઐતિહાસિક દિવસની ઉજવણીમાં જોડાયા છે. ધાર્મિક કાર્યક્રમો, ભજન-કિર્તન, અને પૂજા અર્ચનાથી દિવસનો પ્રારંભ થયો છે. મંદિરોમાં દીપ પ્રગટાવવામાં આવ્યા છે અને શ્રદ્ધાળુઓએ માતાના આશીર્વાદ લીધા છે.
સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોએ આ ઉજવણીમાં ચાર ચાંદ લગાવ્યા છે. યુવા કલાકારોએ લોકનૃત્ય અને સંગીતની પ્રસ્તુતિ કરીને મહેસાણાની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિનો પરિચય કરાવ્યો છે. દિવસભર મહેસાણા શહેરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આજે મહેસાણા માત્ર એક શહેર નથી, પરંતુ તે અસંખ્ય લોકોના સપના અને આશાઓનું પ્રતીક છે. આ ભૂમિએ અનેક ઉદ્યોગપતિઓ, કલાકારો, અને સમાજ સેવકોને જન્મ આપ્યો છે, જેમણે દેશ અને દુનિયામાં મહેસાણાનું નામ રોશન કર્યું છે. મહેસાણાના લોકોની મહેનત અને સમર્પણએ આ શહેરને એક નવી ઊંચાઈ પર પહોંચાડ્યું છે.
મહેસાણાની યાત્રા હજુ સમાપ્ત થઈ નથી. ભવિષ્યમાં આ શહેર નવી દિશાઓ અને નવી તકો સાથે પ્રગતિ કરશે. આ સ્થાપના દિવસ એ એક યાદગાર ક્ષણ છે, જે આપણને આપણા મૂળ અને આપણા ઇતિહાસ સાથે જોડે છે.