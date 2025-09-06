નવસારીમાં નદીને પ્રદૂષિત થતી અટકાવવા ગણેશ વિસર્જન પહેલા પૂજાપો ઉઘરાવ્યો, તેમાંથી બનશે અગરબત્તી
ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન નદીઓને પ્રદૂષણથી બચાવવા માટે રોટરી ક્લબ ઓફ નવસારી અને અન્ય સ્થાનિક એનજીઓએ મળીને છેલ્લા સાત વર્ષથી જે કાર્ય કર્યું.
Published : September 6, 2025 at 9:47 PM IST
નવસારી: આજે અનંત ચતુર્દશી પર નવસારી જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે રોટરી ક્લબ ઓફ નવસારી દ્વારા પર્યાવરણ બચાવવા માટે એક વિશેષ મુહિમ ચલાવી છે. જેમાં વિસર્જન પહેલા પૂજાપો ઉઘરાવીને નદીઓને પ્રદૂષિત થતા અટકાવવા માટે ભગીરથ પ્રયાસ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
નવસારીમાં આજે 10 દિવસ સુધી બાપ્પાની સ્થાપના કર્યા બાદ ગણેશ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન નદીઓને પ્રદૂષણથી બચાવવા માટે રોટરી ક્લબ ઓફ નવસારી અને અન્ય સ્થાનિક એનજીઓએ મળીને છેલ્લા સાત વર્ષથી જે કાર્ય કર્યું. સમગ્ર જિલ્લામાં વિસર્જન પૂર્વે "પૂજાપો ઉઘરાવાની" પ્રક્રિયા કરાઈ હતી. ભક્તો પોતાના પૂજાનો ફુલ, વસ્ત્ર, નારિયેળ, સૂકા ફળ વગેરે અગાઉ સીધા નદીમાં પધરાવતા, જેને કારણે નદીઓમાં રાસાયણિક પ્રદૂષણ વધતું પણ હવે દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ રહ્યો છે.
નદી બચાવવા સેવા
નવસારી શહેરની નદીઓ પર આવેલા ત્રણ મુખ્ય ઓવારા પર રોટરી ક્લબના સ્વયંસેવકો ખુદ હાજર રહી, ગણેશ મંડળો અને ભક્તોના સહકારથી વિસર્જન પહેલાં પૂજાપો ઉઘરાવી લીધો હતો. આ એક સતત ચાલતી પર્યાવરણને બચાવવા માટેની સેવા છે. ગત વર્ષે 35 ટન જેટલો પૂજાપો ભેગો થયો હતો. આ વર્ષે તે આંકડો 45 ટનથી પણ વધુ જવાની શક્યતા છે.
પૂજાપોમાંથી અગરબત્તી બનાવવાની નવી શરૂઆત
પૂજાપો જ્યાં પવિત્ર હોય ત્યાં તેનો પુનર્વ્યવહાર પણ પવિત્ર હોવો જોઈએ. રોટરી સંસ્થાના સભ્ય રાજુ ગુપ્તા જણાવે છે કે, ભેગા થયેલ પૂજાપામાંથી આ વખતે મહાનગરપાલિકા દ્વારા નવી પહેલના ભાગરૂપે અગરબત્તી બનાવવામાં તેનો સદ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. જે એક પ્રેરણાત્મક વિચાર છે. પૂજામાં ચઢાવેલા ફુલ ફરીથી ભગવાનની ભક્તિમાં નવા રૂપમાં બળશે.
વૃંદા ગાંધી જણાવે છે કે એનજીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવેલી આ કામગીરી ખૂબ જ સરાહનીય છે અગાઉ જે પૂજાપો સીધો નદીમાં પધરાવવામાં આવે તો હતો તેને એનજીઓ સંસ્થાના સભ્યો ઉઘરાવી લે છે અને આ પૂજાપાની મહાનગરપાલિકા દ્વારા અગરબત્તી સહિત અન્ય ઉપયોગી વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે તે ખૂબ જ સરાહનીય કામગીરી છે. આ એક ઝીરો વેસ્ટિજ મિશન છે જ્યાં કોઈ પણ વસ્તુ વ્યર્થ જતી નથી.
આ પણ વાંચો: