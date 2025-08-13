ETV Bharat / state

ગુજરાતના શૈક્ષણિક ઇતિહાસમાં ચમકતો તારો એટલે ગુજરાત યુનિવર્સિટી, જાણો 75 વર્ષના ગૌરવશાળી ઇતિહાસ વિશે

આજે 75મી આઝાદીની ઉજવણી સાથે યુનિવર્સિટીએ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરી રાષ્ટ્રભક્તિ અને શૈક્ષણિક ગૌરવનો સંદેશ ફેલાવ્યો.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે આજે તિરંગા યાત્રાની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી
ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે આજે તિરંગા યાત્રાની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી (Etv Bharat)
Published : August 13, 2025 at 7:57 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 8:33 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના હૃદયસ્થાને આવેલી ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે આજે તિરંગા યાત્રાની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. 1949માં સ્થપાયેલી આ યુનિવર્સિટી ભારતની આઝાદીના થોડા સમય બાદ મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલ, આનંદશંકર ધ્રુવ અને કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ જેવા દિગ્ગજોના વિઝનથી અસ્તિત્વમાં આવી. ગુજરાતના શૈક્ષણિક ઇતિહાસમાં આ યુનિવર્સિટી એક ચમકતો તારો બની રહી છે, જે આજે 300 એકરના વિશાળ કેમ્પસમાં 285થી વધુ કોલેજો અને 3 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ સાથે શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતાનું પ્રતીક છે. આજે 75મી આઝાદીની ઉજવણી સાથે યુનિવર્સિટીએ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરી રાષ્ટ્રભક્તિ અને શૈક્ષણિક ગૌરવનો સંદેશ ફેલાવ્યો.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના ગણેશ વાસુદેવ માવળંકરની અધ્યક્ષતામાં થઈ હતી, જેમણે બોમ્બે રાજ્યના શિક્ષણના પુનર્ગઠનની ભલામણ કરી. આ યુનિવર્સિટી અંડરગ્રેજ્યુએટ સ્તરે એફિલિએટિંગ અને પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ સ્તરે શિક્ષણ આપતી સંસ્થા તરીકે ઊભરી. આજે તે NAAC દ્વારા A+ ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરી ચૂકી છે અને NIRF રેન્કિંગમાં ભારતની ટોચની યુનિવર્સિટીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. તેના વિશાળ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રોમાં આર્ટ્સ, સાયન્સ, કોમર્સ, લો, મેડિકલ અને બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ જેવા વિષયોનો સમાવેશ થાય છે, જે વિદ્યાર્થીઓને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બનાવે છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ અનેક એવા વ્યક્તિઓને શિક્ષણ આપ્યું છે, જેમણે રાષ્ટ્ર અને વિશ્વમાં પોતાનું નામ રોશન કર્યું. આ યુનિવર્સિટીના સૌથી પ્રખ્યાત એલ્યુમનાઈમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું નામ સૌથી ઉપર છે, જેમણે 1983માં અહીંથી પોલિટિકલ સાયન્સમાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ આ યુનિવર્સિટીના ગૌરવ છે, જેમણે રાજકીય વ્યૂહરચનામાં માસ્ટરની ડિગ્રી હાંસલ કરી. ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી, જેમણે અદાણી ગ્રૂપની સ્થાપના કરી, અને ઝાયડસ કેડિલાના અધ્યક્ષ પંકજ પટેલ પણ અહીંથી શિક્ષણ પામ્યા.

વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે, ડૉ. કૃષ્ણસ્વામી કસ્તુરીરંગન, જેમણે ISROના અધ્યક્ષ તરીકે 1994થી 2003 દરમિયાન દેશની અવકાશ સંશોધન યાત્રાને નવી ઊંચાઈઓ આપી, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ગૌરવશાળી એલ્યુમનાઈ છે. તેમને પદ્મ વિભૂષણ જેવા પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. ડૉ. હરગોવિંદ લક્ષ્મીશંકર ત્રિવેદી, એક પ્રખ્યાત નેફ્રોલોજિસ્ટ, અને પ્રણવ મિસ્ત્રી, જેમણે SixthSense અને Samsung Galaxy Gear જેવી નવીન ટેક્નોલોજીની શોધ કરી, પણ આ યુનિવર્સિટીની ઉપલબ્ધિઓનો હિસ્સો છે.

સામાજિક કાર્યક્ષેત્રે, એલા ભટ્ટે SEWA (સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ વિમેન્સ એસોસિએશન)ની સ્થાપના કરી અને મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે કામ કર્યું. તેમને રામોન મેગ્સેસે અને પદ્મ ભૂષણ જેવા એવોર્ડ્સ મળ્યા. સાહિત્યમાં, રઘુવીર ચૌધરીએ જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર જીત્યો, જ્યારે મલ્લિકા સારાભાઈએ નૃત્ય અને સામાજિક પરિવર્તનમાં યોગદાન આપ્યું.

આજે તિરંગા યાત્રા દ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ દેશભક્તિ અને શિક્ષણના સમન્વયનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું. 75 વર્ષની આ યાત્રામાં યુનિવર્સિટીએ શિક્ષણ, સંશોધન અને સામાજિક પ્રગતિમાં અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે. જે દેશના ભવિષ્યને આકાર આપવામાં મદદરૂપ થશે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના ગણેશ વાસુદેવ માવળંકરની અધ્યક્ષતામાં થઈ હતી, જેમણે બોમ્બે રાજ્યના શિક્ષણના પુનર્ગઠનની ભલામણ કરી. આ યુનિવર્સિટી અંડરગ્રેજ્યુએટ સ્તરે એફિલિએટિંગ અને પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ સ્તરે શિક્ષણ આપતી સંસ્થા તરીકે ઊભરી. આજે તે NAAC દ્વારા A+ ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરી ચૂકી છે અને NIRF રેન્કિંગમાં ભારતની ટોચની યુનિવર્સિટીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. તેના વિશાળ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રોમાં આર્ટ્સ, સાયન્સ, કોમર્સ, લો, મેડિકલ અને બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ જેવા વિષયોનો સમાવેશ થાય છે, જે વિદ્યાર્થીઓને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બનાવે છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ અનેક એવા વ્યક્તિઓને શિક્ષણ આપ્યું છે, જેમણે રાષ્ટ્ર અને વિશ્વમાં પોતાનું નામ રોશન કર્યું. આ યુનિવર્સિટીના સૌથી પ્રખ્યાત એલ્યુમનાઈમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું નામ સૌથી ઉપર છે, જેમણે 1983માં અહીંથી પોલિટિકલ સાયન્સમાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ આ યુનિવર્સિટીના ગૌરવ છે, જેમણે રાજકીય વ્યૂહરચનામાં માસ્ટરની ડિગ્રી હાંસલ કરી. ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી, જેમણે અદાણી ગ્રૂપની સ્થાપના કરી, અને ઝાયડસ કેડિલાના અધ્યક્ષ પંકજ પટેલ પણ અહીંથી શિક્ષણ પામ્યા.

વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે, ડૉ. કૃષ્ણસ્વામી કસ્તુરીરંગન, જેમણે ISROના અધ્યક્ષ તરીકે 1994થી 2003 દરમિયાન દેશની અવકાશ સંશોધન યાત્રાને નવી ઊંચાઈઓ આપી, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ગૌરવશાળી એલ્યુમનાઈ છે. તેમને પદ્મ વિભૂષણ જેવા પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. ડૉ. હરગોવિંદ લક્ષ્મીશંકર ત્રિવેદી, એક પ્રખ્યાત નેફ્રોલોજિસ્ટ, અને પ્રણવ મિસ્ત્રી, જેમણે SixthSense અને Samsung Galaxy Gear જેવી નવીન ટેક્નોલોજીની શોધ કરી, પણ આ યુનિવર્સિટીની ઉપલબ્ધિઓનો હિસ્સો છે.

સામાજિક કાર્યક્ષેત્રે, એલા ભટ્ટે SEWA (સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ વિમેન્સ એસોસિએશન)ની સ્થાપના કરી અને મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે કામ કર્યું. તેમને રામોન મેગ્સેસે અને પદ્મ ભૂષણ જેવા એવોર્ડ્સ મળ્યા. સાહિત્યમાં, રઘુવીર ચૌધરીએ જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર જીત્યો, જ્યારે મલ્લિકા સારાભાઈએ નૃત્ય અને સામાજિક પરિવર્તનમાં યોગદાન આપ્યું.

આજે તિરંગા યાત્રા દ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ દેશભક્તિ અને શિક્ષણના સમન્વયનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું. 75 વર્ષની આ યાત્રામાં યુનિવર્સિટીએ શિક્ષણ, સંશોધન અને સામાજિક પ્રગતિમાં અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે. જે દેશના ભવિષ્યને આકાર આપવામાં મદદરૂપ થશે.

