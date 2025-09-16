ભાવનગરના 8 ડેપોમાં શરૂ થઈ 'ડિજિટલ પુછપરછ' સેવા, QR કોડ સ્કેન કરો અને બસનું ટાઈમ ટેબલ જાણો
ભાવનગર એસટી વિભાગીય કચેરી હવે ડિઝિટલ ક્ષેત્રે પણ આગળ વધી રહી છે, મુસાફરો માટે બસને લગતી માહિતી માટે એક ડિજિટલ સેવા શરૂ કરી છે.
Published : September 16, 2025 at 3:40 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર એસટી વિભાગીય કચેરી દ્વારા પોતાના આઠ ડેપોમાં આઠ ક્યુઆર (QR) કોડ બનાવવામાં આવ્યા છે. જેને આગામી દિવસોમાં બસ સ્ટેશનમાં લગાવવામાં આવશે અને બેનરો પણ મૂકવામાં આવશે.
જો કે આ ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરવાથી કોઈપણ મુસાફર પોતાના ફોનમાં જ તમામ પ્રકારની બસોનું ટાઈમટેબલ જોઈ શકશે. ગુજરાતમાં આ પ્રથમ પ્રયોગ ભાવનગર વિભાગીય કચેરીએ કર્યો છે.
મુસાફરોને મોબાઈલમાં મળી જશે ટાઈમ ટેબલ
ગુજરાત રાજ્યની અંદર ભાવનગર એસટી વિભાગીય કચેરી દ્વારા મુસાફરોની સુવિધામાં અદભુત વધારો કર્યો છે. એસટી વિભાગીય કચેરીના નિયામકે તેમના વિચાર બાદ એક QR કોડ વિભાગ થકી બનાવ્યો છે. જેને પગલે કોઈપણ મુસાફર કે વ્યક્તિ પોતાના મોબાઈલમાં સ્કેન કરશે, તો તેને તે બસ સ્ટેન્ડ ઉપરથી ઉપડનારી દરેક બસનું ટાઈમ ટેબલ તેના ફોનમાં જ ઉપલબ્ધ થઈ જશે. જો કે હાલ ડેપો પ્રમાણે QR કોડ બનાવી દેવામાં આવ્યા છે, જેને આગામી દિવસોમાં દરેક ડેપોના બસ સ્ટેશન ઉપર લગાવવામાં આવશે.
ડિજિટલ પૂછપરછ
ભાવનગર વિભાગ નીચે આવતા તમામ ડેપોને ધ્યાનમાં રાખીને વિભાગીય કચેરી દ્વારા અલગ-અલગ QR કોડ બનાવવામાં આવ્યા છે. ભાવનગર એસ ટી વિભાગીય કચેરીના નિયામક આર.ડી. પીલવાઈકરે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે ડિજિટલ જમાનામાં મને એવો વિચાર આવ્યો કે મુસાફરોને બસ સ્ટેન્ડમાં પૂછપરછ સુધી જવું પડે છે, અથવા તો ક્યાંય પૂછવા માટે જવું ના પડે તે માટે એક QR કોડનો વિચાર આવ્યો હતો પછી મારા વિભાગ નીચેના જેટલા 8 ડેપો અને 5 કંટ્રોલ પોઇન્ટ સામાન્ય જનતા માટે છે, તેના માટે QRથી ટાઈમ ટેબલ મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા કરી છે.
8 ડેપો પર QR કોડ આધારીત પુછપરછ
ભાવનગર એસટી વિભાગીય કચેરીના નિયામકે જણાવ્યું હતું કે, અમે હાલમાં 8 ડેપોના ક્યુઆર (QR) કોડ બનાવ્યા છે. આ QR કોડને ગુગલમાં જઈને કેમેરા મારફત સ્કેન કરવામાં આવે એટલે જે બસ સ્ટેન્ડમાં QR કોડ હોય એ બસ સ્ટેન્ડમાંથી ઉપડનારી તમામ બસોનું લિસ્ટ તેના ફોનમાં આવી જાય છે. આથી મુસાફરને ખ્યાલ આવે છે કે કઈ બસ કેટલા વાગે ઉપડવાની છે, અને કયા પ્લેટફોર્મ ઉપરથી ઉપડવાની છે, જેને લઈને અમે આઠ કોડ માત્ર હાલ ગુજરાતમાં અમારા વિભાગીય કચેરીના ડેપો પૂરતા બનાવ્યો છે.
આગામી દિવસોમાં કોમન QR કોડ
ભાવનગર એસ.ટી. વિભાગીય કચેરી નીચે કુલ 8 જેટલા ડેપો આવતા હોય, ત્યારે હાલમાં તમામ ડેપો માટે એક એક QR કોડ બનાવ્યો છે. લોકોને ખ્યાલ પડે તે માટે આગામી દિવસોમાં દરેક ડેપોમાં બેનરો અને સ્ટીકરો બસ સ્ટેન્ડોમાં લગાવવામાં આવશે. જેથી કરીને કોઈ પણ મુસાફર સ્કેન કરીને બસનું ટાઈમ ટેબલ પોતાના ફોનમાં જોઈ શકે. આગામી દિવસોમાં આઠ ડેપોનો સમાન ક્યુઆર કોડ બનાવવા તરફ પણ કામગીરી વિસ્તારવામાં આવી રહી છે. જેથી કરીને મુસાફરો 8 ડેપોનું લિસ્ટ એક સાથે પોતાના ફોનમાં જોઈ શકશે.