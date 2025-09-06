તાપી જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જન માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત અને વ્યાપક આયોજન

તાપી જિલ્લામાં લગભગ 700 ગણેશ મૂર્તિઓનું વિસર્જન શાંતિપૂર્ણ રીતે થાય તે માટે જિલ્લા તંત્ર દ્વારા વ્યાપક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
તાપી: જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જન માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્તની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. લગભગ 700 ગણેશ મૂર્તિઓનું વિસર્જન શાંતિપૂર્ણ રીતે થાય તે માટે જિલ્લા તંત્ર દ્વારા વ્યાપક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આજે બપોરથી તાપી જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવેલા લગભગ દસ મુખ્ય ઓવારાઓ પરથી ગણેશ પ્રતિમાઓ લઈને વિસર્જન યાત્રાઓ નીકળશે. આ યાત્રાઓ શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી પસાર થઈને નિર્ધારિત સ્થળોએ પહોંચશે.
વિસર્જન દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસે વિશેષ તૈયારીઓ કરી છે. આશરે 800 પોલીસ કર્મચારીઓ, હોમગાર્ડ અને જીઆરડી જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, વિસર્જન પ્રક્રિયા પર સતત નજર રાખવા માટે સીસીટીવી કેમેરા અને ડ્રોન કેમેરા દ્વારા મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે.
કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે સમગ્ર તંત્ર સજ્જ છે. પોલીસ, હોમગાર્ડ, જીઆરડી અને ટીઆરબીની ટીમો પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે. દરેક યાત્રા પર સીસીટીવી અને ડ્રોન કેમેરા દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવશે.
વ્યારા શહેરમાં વિસર્જન યાત્રાઓ વિવિધ વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈને આગળ વધશે. લોકોએ ઉત્સાહભેર બાપ્પાને વિદાય આપવા નૃત્ય અને સંગીતના કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું છે. તંત્ર દ્વારા અવાજના સાધનો નિયંત્રિત રાખવા અને સમય મર્યાદાનું પાલન કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
700 જેટલી પ્રતિમાઓમાંથી મોટા ભાગની પ્રતિમાઓનું વિસર્જન નદીઓના નિર્ધારિત સ્થળોએ થશે. નદીકિનારે સુરક્ષા દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે અને લોકોને સલામતીના નિયમોનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. આજે વિસર્જન વખતે બાપ્પાને વિદાય આપતી વખતે લોકોના મનમાં થોડું દુ:ખ જોવા મળ્યું, પરંતુ આગામી વર્ષે ફરીથી બાપ્પાને આવકારવાની ખુશી પણ લોકોમાં જોવા મળી.
