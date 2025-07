ETV Bharat / state

વડોદરા: સાઉલીના મોકસી નજીક ડામર પ્લાન્ટમાં વિસ્ફોટ, ટેન્કર ફાટતા 3 કામદારના કરૂણ મોત - BLAST INCIDENT

ટેન્કર ફાટતા 3 કામદારના કરૂણ મોત ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 28, 2025 at 7:25 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 7:40 AM IST 1 Min Read

વડોદરા : વડોદરા જિલ્લાના સાઉલી તાલુકાના મોકસી ગામ નજીક ગમખ્વાર ઉદ્યોગિક દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. રાણીયા ગામ ખાતે આવેલી રીતુ એન્ટરપ્રાઈઝ નામની ખાનગી ડામર કંપનીમાં બ્લાસ્ટ થતાં ત્રણ કામદારોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે. આ દુર્ઘટના ડામર ભરેલા ટેન્કરમાં ગેસના દબાણ કારણે વિસ્ફોટ થતા દુઘર્ટના સર્જાઈ હતી. ડામર ગરમ કરતી વખતે બ્લાસ્ટ પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, ટેન્કરમાં ડામર જામી જતાં તેને ગરમ કરીને બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી. જોકે, ગરમી આપતી વખતે ટેન્કરનું ઢાંકણું યોગ્ય રીતે ન ખોલાતા અંદર દબાણ વધ્યું અને જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં સ્થળ પર જ ત્રણ કર્મચારીઓનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. ડામર પ્લાન્ટમાં વિસ્ફોટ થતાં 3 કામદારોના મોત (Etv Bharat) દુઘર્ટનામાં થયેલ મૃતકની ઓળખ સાકીબ અખ્તર ખાન (ઉ.વ. 33) – સંતોષીનગર, છાયાપુરી, છાણી – વડોદરા

