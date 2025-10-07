ETV Bharat / state

છોટાઉદેપુરના રાઠ વિસ્તારના ત્રણ ગામોમાં 15 દિવસથી અંધારપટ: વીજ પુરવઠાની સમસ્યા યથાવત

ચોમાસાના ચાર મહિના દરમિયાન ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો અનિયમિત રહે છે. ઝાડની ડાળીઓને કારણે ઘણાં ટ્રાન્સફોર્મર બળી જાય છે, જેના લીધે વીજ પુરવઠો ખોરવાય છે.

Published : October 7, 2025 at 8:36 PM IST

છોટાઉદેપુર: વીજ કંપનીઓને રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 24 કલાક ત્રણ તબક્કામાં ગુણવત્તાયુક્ત વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવાની જવાબદારી હોવા છતાં, છોટાઉદેપુર જિલ્લાના રાઠ વિસ્તારના કોલ, બોકડીયા અને કાકડપા ગામોમાં છેલ્લા 15 દિવસથી વીજ પુરવઠો ખોરવાયો છે. આના કારણે ગ્રામજનો અંધારામાં જીવન વ્યતીત કરવા મજબૂર બન્યા છે. ગામના સરપંચ સહિતના આગેવાનોએ મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીના નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, જિલ્લા કલેક્ટર, સાંસદ અને ધારાસભ્યને રજૂઆત કરી હોવા છતાં, આજદિન સુધી વીજ પુરવઠો પૂર્વવત થયો નથી.

પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરીનો અભાવ

મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની દ્વારા પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરી ન કરવામાં આવતાં વીજ લાઇનો પર વેલાઓ અને ઝાડની ડાળીઓ નડતરરૂપ બની રહે છે. આના કારણે ચોમાસાના ચાર મહિના દરમિયાન ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો અનિયમિત રહે છે. ઝાડની ડાળીઓને કારણે ઘણાં ટ્રાન્સફોર્મર બળી જાય છે, જેના લીધે વીજ પુરવઠો ખોરવાય છે.

ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને રજૂઆત

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના મધ્યપ્રદેશની સરહદે આવેલા રાઠ વિસ્તારના કોલ (1400 વસ્તી), બોકડીયા (4000 વસ્તી) અને કાકડપા (1700 વસ્તી) ગામોમાં કુલ 7100ની વસ્તી ધરાવતા આ ત્રણ ગામોમાં ટ્રાન્સફોર્મર બળી જવાને કારણે છેલ્લા 15 દિવસથી અંધારપટ છવાયેલો છે. ગામના આગેવાનોએ વીજ પુરવઠા અંગે મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીના કાર્યપાલક ઇજનેર, જિલ્લા કલેક્ટર, સાંસદ અને ધારાસભ્યને રજૂઆત કરી હોવા છતાં, સમસ્યાનો ઉકેલ આવ્યો નથી.

જ્યોતિગ્રામ યોજના અને એગ્રિકલ્ચર લાઇનો બંધ

હાલ મચ્છરોનો ઉપદ્રવ અને સરીસૃપોની હાજરી વચ્ચે આ ત્રણ ગામોના લોકો દીવાના અજવાળે જીવન જીવી રહ્યા છે. આધુનિક યુગમાં વીજળી વિના જીવવું પડકારરૂપ છે, તેમ છતાં ગ્રામજનો મોબાઇલ ચાર્જ કરવા મધ્યપ્રદેશના નજીકના ગામોમાં જવા મજબૂર છે. ચોમાસાના ચાર મહિના દરમિયાન એગ્રિકલ્ચર વીજ લાઇનો તૂટી જતાં વીજ પુરવઠો મળતો નથી. આ ઉપરાંત, ખેતીના પાકને પિયત આપવા ખેડૂતો ડીઝલ પંપનો ઉપયોગ કરવા મજબૂર બન્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ પણ દીવાના અજવાળે અભ્યાસ કરવા લાચાર છે.

અધિકારીનું નિવેદન

મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીના જુનિયર એન્જિનિયર નીરવ મોદીએ જણાવ્યું કે, આ ગામોમાં ટ્રાન્સફોર્મર બળી ગયું છે, જેનો રિપોર્ટ હેલ્પરે આપ્યો છે. રિપોર્ટના આધારે બોડેલીથી નવું ટ્રાન્સફોર્મર (ટીસી) આવે ત્યારે જૂનું ટ્રાન્સફોર્મર બદલીને વીજ પુરવઠો શરૂ કરવામાં આવશે.

મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીના અપૂરતા વહીવટને કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વીજ લાઇનનું સમયસર સમારકામ થતું નથી, જેના લીધે વીજ પુરવઠો નિયમિત મળતો નથી. ખેડૂતોને ચોમાસામાં વીજળીની અછતનો સામનો કરવો પડે છે, અને રાઠ વિસ્તારના આ ત્રણ ગામોમાં 15 દિવસથી વીજ પુરવઠો સદંતર બંધ છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને રજૂઆત કરવા છતાં સમસ્યાનો ઉકેલ ન આવતાં, ગ્રામજનોમાં નારાજગી વધી રહી છે.

