ભાવનગર: પશ્ચિમ રેલવે ડિવિઝન દ્વારા સાપ્તાહિક ભાવનગર-બાંદ્રા ટ્રેનની અવધિ વધારવામાં આવી છે. આ સાથે, આ ટ્રેનનું બુકિંગ 20 ઓગસ્ટ, 2025થી શરૂ થઈ ગયું છે. ભીમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે 23 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ યોજાનાર એક દિવસીય ધાર્મિક મેળાને ધ્યાનમાં રાખીને, રેલવે દ્વારા ત્રણ ટ્રેનોને ભીમનાથ સ્ટેશન પર એક દિવસ માટે સ્ટોપેજ આપવામાં આવ્યું છે.
સાપ્તાહિક ભાવનગર-બાંદ્રા ટ્રેનની અવધિમાં વધારો:
ભાવનગર પશ્ચિમ રેલવે ડિવિઝન દ્વારા સાપ્તાહિક ભાવનગર-બાંદ્રા ટ્રેનની સમયમર્યાદા 25 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી વધારવામાં આવી છે. ટ્રેન નંબર 09208 (ભાવનગર-બાંદ્રા) અને 09207 (બાંદ્રા-ભાવનગર)નું બુકિંગ 20 ઓગસ્ટ, 2025થી શરૂ થયું છે. આ ટ્રેન ગુરુવારે ભાવનગરથી બપોરે 14:50 કલાકે પ્રસ્થાન કરશે અને શુક્રવારે સવારે 06:00 કલાકે બાંદ્રા ટર્મિનસ પહોંચશે. તેવી જ રીતે, શુક્રવારે સવારે 09:30 કલાકે બાંદ્રાથી પ્રસ્થાન કરીને રાત્રે 23:45 કલાકે ભાવનગર પહોંચશે.
ભીમનાથ મેળા માટે ખાસ સ્ટોપેજ:
ભીમનાથ મહાદેવના 23 ઓગસ્ટ, 2025ના ધાર્મિક મેળાને ધ્યાનમાં રાખીને, ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન દ્વારા ત્રણ ટ્રેનોને ભીમનાથ સ્ટેશન પર એક દિવસ માટે સ્ટોપેજ આપવામાં આવ્યું છે.
આ ટ્રેનોમાં નીચેની ટ્રેનોનો સમાવેશ થાય છે:
- ભાવનગર-સાબરમતી-ભાવનગર ઇન્ટરસિટી: એક મિનિટનો સ્ટોપેજ.
- ગાંધીગ્રામ-બોટાદ-ગાંધીગ્રામ મેમુ: એક મિનિટનો સ્ટોપેજ.
- ગાંધીગ્રામ-બોટાદ-ગાંધીગ્રામ મેમુ: બે મિનિટનો સ્ટોપેજ.
આ વિશેષ સ્ટોપેજનો હેતુ ભીમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે આવતા ભક્તોને સુવિધા પૂરી પાડવાનો છે. આ સ્ટોપેજ ફક્ત 23 ઓગસ્ટ, 2025ના એક દિવસ માટે જ માન્ય રહેશે.
