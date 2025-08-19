અમદાવાદઃ અમદાવાદ મહાનગર પાલિકામા ત્રણ નવા ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ અંગે અમદાવાદ શહેરના મેયર પ્રતિભા જૈને જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન શહેરમાં વિકસિત અમદાવાદ 2047 અંતર્ગત વિવિધ આયોજનો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે.
આ આયોજનને વેગ આપવા માટે અધિકારીગણ મહત્વના ભાગ ભજવતા હોય છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વહીવટી તથા આયોજનના કામોને વેગ આપવા ખાલી પડેલ જગ્યાઓની ભરતી કરવા તથા અન્ય કામોને મંજૂર કરવા આજે સ્ટાફ સિલેક્શનની કમિટીમાં મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.
મેયરે આગળ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કુલ 12 ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરોની જગ્યા પેટે કુલ ચાર જગ્યાઓ સ્થાનિક રીતે ભરવાની હોય તે ખાલી પડેલી ત્રણ જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા કરવામાં આવી .જે અંતર્ગત એક જગ્યા પર બહારથી ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવી છે તેમજ બે ઉમેદવારોને ખાતાકીય પસંદગી કરી ભરતી કરવામાં આવી છે. જેમાં ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર પરાગભાઈ શાહ, રમ્ય કુમાર ભટ્ટ અને નિલેશકુમાર પટેલનો સમાવેશ થાય છે .
મેયર પ્રતિભા જૈને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાંથી ખાતાકીય રીતે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરની ભરતીમાં હાલમાં મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય ખાતે ફરજ ભજવતા પરાગ શાહ અને મધ્ય ઝોનમાં ઇન્ચાર્જ કમિશનર તરીકે ફરજ ભજવતા નિલેશ પટેલની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સીધી ભરતીમાં વાસણા તેમજ પાલડી વોર્ડમાં આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર નિલેશ પટેલની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
આ બંને ઉમેદવારોને લેખિત અને ઇન્ટરવ્યૂ બંને પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી અને બંને પરીક્ષામાં સૌથી વધારે પરાગ શાહને 65.50, રમ્ય કુમાર ભટ્ટને 64.50 અને નિલેશ પટેલને 58.25 માર્ક્સ મળ્યા છે. આ ભરતી માટે 15 લોકોના ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવ્યા હતા અને તેમના નામ શોર્ટ લિસ્ટ કરીને ભાજપના અધિકારીઓની સ્ટાફ સિલેક્શન કમિટીમાં નિમણુક માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. જેઓના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી.