ગીર સોમનાથ સહિત સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે શક્તિ વાવાઝોડાનો ખતરો ટળ્યો, મધ્યમથી ભારે વરસાદની શક્યતા

હાલ આ વાવાઝોડું દરિયામાં નબળું પડી ગયું છે, જેના કારણે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ખતરો ટળ્યો છે.

ગીર સોમનાથ સહિત સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે શક્તિ વાવાઝોડાનો ખતરો ટળ્યો, મધ્યમથી ભારે વરસાદની શક્યતા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 7, 2025 at 7:53 PM IST

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ, દીવ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, દ્વારકા, અમરેલી સહિતના જિલ્લાઓના દરિયાકાંઠાના બંદરો પર શક્તિ વાવાઝોડાનો ખતરો ટળી ગયો છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે ચક્રવાત શક્તિ વાવાઝોડાની આગાહી કરી હતી, જે સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે પસાર થવાની શક્યતા ધરાવતું હતું. જોકે, હાલ આ વાવાઝોડું દરિયામાં નબળું પડી ગયું છે, જેના કારણે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ખતરો ટળ્યો છે.

હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને કારણે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. હાલ દરિયામાં સર્જાયેલું શક્તિ વાવાઝોડું નબળું પડીને ડિપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થવાની શક્યતા છે. આના પરિણામે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 50થી 70 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેને લઈને સૌરાષ્ટ્રના બંદરો પર 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા અને દરિયાકાંઠે ન જવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

શક્તિ વાવાઝોડાને લઈને જિલ્લાના તમામ બંદરો તેમજ ઉના તાલુકાના સૈયદ રાજપરા, નવાબંદર અને દીવના બંદરો પર અનેક બોટ જેટી પર લાંગરી દેવામાં આવી છે. દીવના દરિયાકાંઠે ઉંચા મોજાં ઉછળી રહ્યા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, શક્તિ વાવાઝોડું દ્વારકાથી 980 કિ.મી. અને કચ્છના નલિયાથી 1000 કિ.મી. દૂર છે.

બંદરો પર લગાવવામાં આવતા સિગ્નલોનો અર્થ:

નંબર 1 સિગ્નલ: પવનની ગતિ 1થી 5 કિ.મી. પ્રતિ કલાક હોય ત્યારે લગાવાય છે. આ વાવાઝોડાની ચેતવણી દર્શાવે છે.

નંબર 2 સિગ્નલ: પવનની ગતિ 6થી 12 કિ.મી. હોય ત્યારે લગાવાય છે. માછીમારોને દરિયામાં વાવાઝોડાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

નંબર 3 સિગ્નલ: પવનની ગતિ 13થી 20 કિ.મી. હોય ત્યારે લગાવાય છે. સપાટીની હવાને કારણે બંદર પર ભય દર્શાવે છે.

નંબર 4 સિગ્નલ: પવનની ગતિ 21થી 29 કિ.મી. હોય ત્યારે લગાવાય છે. બંદર પર સાવચેતીનાં પગલાં લેવાની જરૂર હોય છે, પરંતુ ભય ઓછો હોય છે.

નંબર 5 સિગ્નલ: પવનની ગતિ 30થી 39 કિ.મી. હોય ત્યારે લગાવાય છે. સામાન્ય વાવાઝોડું, બંદરમાં ભારે પવનનો સંકેત આપે છે.

નંબર 6 સિગ્નલ: પવનની ગતિ 40થી 49 કિ.મી. હોય ત્યારે લગાવાય છે. સામાન્ય વાવાઝોડું, બંદરમાં ભારે પવનનો અનુભવ થઈ શકે છે.

નંબર 7 સિગ્નલ: પવનની ગતિ 50થી 61 કિ.મી. હોય ત્યારે લગાવાય છે. બંદર ઉપરથી પસાર થતું ભારે તોફાની પવનનો સંકેત.

નંબર 8 સિગ્નલ: પવનની ગતિ 62થી 74 કિ.મી. હોય ત્યારે લગાવાય છે. ભારે વાવાઝોડું, બંદરને ક્રોસ કરી શકે છે.

નંબર 9 સિગ્નલ: પવનની ગતિ 75થી 88 કિ.મી. હોય ત્યારે લગાવાય છે. જોરદાર વાવાઝોડું, તોફાની પવનનો સંકેત.

નંબર 10 સિગ્નલ: પવનની ગતિ 89થી 102 કિ.મી. હોય ત્યારે લગાવાય છે. ભારે નુકસાનકારક વાવાઝોડું.

નંબર 11 સિગ્નલ: પવનની ગતિ 103થી 118 કિ.મી. હોય ત્યારે લગાવાય છે. અત્યંત ભયજનક હવામાન.

નંબર 12 સિગ્નલ: પવનની ગતિ 119થી 220 કિ.મી. હોય ત્યારે લગાવાય છે. અત્યંત ગંભીર વાવાઝોડું.

