ETV Bharat / state

સુરતના માંડવી પંથકના જૂના ગંગાપુર ગામે સ્મશાન જવાનો રસ્તો નથી, વિડીયો થયો વાયરલ - Troubled as there is no road

By ETV Bharat Gujarati Team Published : 6 hours ago

સુરતના માંડવી પંથકના જૂના ગંગાપુર ગામે સ્મશાન જવાનો રસ્તો નથી ( Etv Bharat Gujarat )