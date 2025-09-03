ETV Bharat / state

સુરતમાં ગણેશ પંડાલમાં ચોરીનો બનાવ, ચોરી બાદ મુર્તિ ખંડિત કરી, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી - GANESH CHATURTHI 2025

આ ચોરીની સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ ગઈ છે, જેના આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

સુરતમાં ગણેશ પંડાલમાં ચોરીનો બનાવ
સુરતમાં ગણેશ પંડાલમાં ચોરીનો બનાવ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 3:36 PM IST

સુરત : ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન ચોરીનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સુરતના મહીધરપુરા વિસ્તારમાં કેટલાક તસ્કરોએ એક જ રાતમાં 8 ગણેશ પંડાલને નિશાન બનાવી ચોરી કરતાં ભક્તોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ચોરટોળકીએ ચાંદીની મૂર્તિ, દીવા, અને રોકડ રકમ સહિતના મુદ્દામાલની ચોરી કરી છે. આ ચોરીની સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ ગઈ છે, જેના આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

તસ્કરોએ મૂર્તિને પણ ખંડિત કરી : મહીધરપુરાના દારૂખાના રોડ પર આવેલ આ ગણેશ પંડાલમાં તસ્કરોએ માત્ર ચોરી જ નહી, પણ ગણેશજીની એક નાની મૂર્તિને પણ ખંડિત કરી નાખી હતી. આ ઘટનાથી ભક્તોની લાગણી દુભાઈ છે. જોકે, ભક્તોએ તરત જ ખંડિત મૂર્તિને બદલીને નવી મૂર્તિની સ્થાપના કરી. આ ચોરીની ઘટના રાત્રિના 2 વાગ્યા બાદ બની હોવાનું અનુમાન છે. કારણ કે ત્યાં સુધી લોકો પંડાલમાં હાજર હતા. માત્ર 50 મીટરના અંતરમાં આવેલી 4 ગલીઓમાં આ ચોરીને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે.

સુરતમાં ગણેશ પંડાલમાં ચોરીનો બનાવ (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસની તપાસ અને સ્પષ્ટતા : આ ઘટના અંગે ડીસીપી રાઘવ જૈને સ્પષ્ટતા કરી છે કે, આ ચોરીનો પ્રયાસ છે, અને એનો કોઈ ધાર્મિક લાગણી દુભાવવાનો ઈરાદો નથી. પોલીસ CCTV ફૂટેજની મદદથી ચોરોની ઓળખ કરી રહી છે અને તેમને પકડવા માટે સઘન તપાસ ચલાવી રહી છે. આ ઘટનાએ ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર પણ સવાલો ઉભા કર્યા છે, અને પોલીસ વધુ તકેદારી રાખી રહી છે.

સુરતમાં ગણેશ પંડાલમાં ચોરીનો બનાવ
સુરતમાં ગણેશ પંડાલમાં ચોરીનો બનાવ (Etv Bharat Gujarat)

