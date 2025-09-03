સુરત : ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન ચોરીનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સુરતના મહીધરપુરા વિસ્તારમાં કેટલાક તસ્કરોએ એક જ રાતમાં 8 ગણેશ પંડાલને નિશાન બનાવી ચોરી કરતાં ભક્તોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ચોરટોળકીએ ચાંદીની મૂર્તિ, દીવા, અને રોકડ રકમ સહિતના મુદ્દામાલની ચોરી કરી છે. આ ચોરીની સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ ગઈ છે, જેના આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
તસ્કરોએ મૂર્તિને પણ ખંડિત કરી : મહીધરપુરાના દારૂખાના રોડ પર આવેલ આ ગણેશ પંડાલમાં તસ્કરોએ માત્ર ચોરી જ નહી, પણ ગણેશજીની એક નાની મૂર્તિને પણ ખંડિત કરી નાખી હતી. આ ઘટનાથી ભક્તોની લાગણી દુભાઈ છે. જોકે, ભક્તોએ તરત જ ખંડિત મૂર્તિને બદલીને નવી મૂર્તિની સ્થાપના કરી. આ ચોરીની ઘટના રાત્રિના 2 વાગ્યા બાદ બની હોવાનું અનુમાન છે. કારણ કે ત્યાં સુધી લોકો પંડાલમાં હાજર હતા. માત્ર 50 મીટરના અંતરમાં આવેલી 4 ગલીઓમાં આ ચોરીને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે.
પોલીસની તપાસ અને સ્પષ્ટતા : આ ઘટના અંગે ડીસીપી રાઘવ જૈને સ્પષ્ટતા કરી છે કે, આ ચોરીનો પ્રયાસ છે, અને એનો કોઈ ધાર્મિક લાગણી દુભાવવાનો ઈરાદો નથી. પોલીસ CCTV ફૂટેજની મદદથી ચોરોની ઓળખ કરી રહી છે અને તેમને પકડવા માટે સઘન તપાસ ચલાવી રહી છે. આ ઘટનાએ ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર પણ સવાલો ઉભા કર્યા છે, અને પોલીસ વધુ તકેદારી રાખી રહી છે.
