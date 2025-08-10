પેઇંગ ગેસ્ટ યુવતીના 13 લાખની ચોરી કરનારે લોનની આડમાં પણ ફુલેકું ફેરવ્યું, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

સુરત: OLX પર જાહેરાત જોઈ ડિંડોલીમાં પેઇંગ ગેસ્ટ તરીકે રહેવા ગયેલી યુવતીના રૂમમાંથી રોકડ-દાગીના મળી રૂપિયા 13.45 લાખની મતા ચોરી કરનારું પાટિલ દંપતી નાસિકથી પકડાયું હતું. પોલીસ તપાસમાં આરોપી પંકજ પાટિલ વિવિધ લોન અપાવવાના બહાને 10 લોકોના 20 લાખ ચાંઉ કરી ગયો હોવાનો પણ ઘટસ્ફોટ થયો હતો.
Zeptoમાં નોકરી કરતી ડિંડોલીની દીપાબેન દીપક નન્વરે (ઉ.વ. 22)એ OLX પર સર્ચ કરતાં ડિંડોલી, નવરત્ન બંગ્લોઝમાં પેઇંગ ગેસ્ટ તરીકેની જાહેરાત જોઈ હતી. આપેલા નંબર પર સૃષ્ટિબેન પંકજ પાટિલ સાથે સંપર્ક કરતાં તેણે આ રૂમ જોવા પણ બોલાવી હતી. અહીં આ મહિલા તેના પતિ પંકજ પાટિલ સાથે રહેતી હતી. બંગ્લોમાં એક રૂમ ખાલી હોવાનું જણાવી તેમાં આ યુવતીને રહેવાની સગવડ કરી આપી હતી. ગત તા. 13 મી એપ્રિલે યુવતી જ્યાં નોકરી કરતી હતી ત્યાં સૃષ્ટિબેનનો ભાઈ આદિત્ય સુભાષ રાય આવ્યો હતો અને ઘર બહેન-બનેવી ઘર ખાલી કરીને જતાં રહ્યાનું જણાવ્યું હતું. દંપતી પોતાના સામાન સાથે આ યુવતીનો સામાન પણ લઈને ભાગી છૂટ્યું હતું.
ચોરી બાદ પંકજ પાટિલનો ફોન આવ્યો હતો અને પોતાની વિરુદ્ધ પોલીસ મથકમાં 12 ફરિયાદ હોઈ ભાગવું પડયાની સ્ટોરી જણાવી હતી. આ મામલે ડિંડોલી પોલીસમાં ગુનો નોંધાયો હતો. આ દરમિયાન ડિંડોલી પોલીસે કરેલી તપાસમાં પાટિલ દંપતી સતારા હોવાનું ખૂલતા ટીમને સતારા મોકલી હતી. જ્યાંથી તેઓ કારમાં ભાગી ગયા હોવાનું બહાર આવતા ટેફોનિકલ સર્વેલન્સના આધારે આખરે પોલીસે બંનેને નાસિકથી દબોચી લીધા હતા. પોલીસે તેઓ પાસેથી કાર, 6 મોબાઈલ અને સોનાના ઘરેણાં મળી 13.89 લાખની મતા કબજે લીધી હતી.
ડિંડોલી પોલીસે પંકજ સુભાષ પાટિલ (ઉ.વ. 35, રહે. રાજલક્ષ્મી રોહાઉસ, કોણક નગર, નાસિક- મૂળ ધુલીયા) અને તેની પત્ની સૃષ્ટિ (25)ની ધરપકડ કરી હતી. સાળો આદિત્ય વોન્ટેડ છે. વધુમાં પોલીસની પૂછપરછમાં પંકજ પાટિલ મોટો ઉઠમણાંખોર હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો હતો. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, પંકજે એજન્ટ હોવાની ઓળખ આપી અલગ-અલગ બેંકમાંથી લોન અપાવવાના બહાને તથા ગ્રાહકોના નામે આઈફોન સહિતના ફોન ખરીદી 19.45 લાખનો ગફલો કર્યો છે. અન્યોના નામે મોબાઈલ ખરીદી તેઓના એકાઉન્ટમાં ઈએમઆઈના નાણાં નાંખી મોબાઇલ બારોબાર વેચતી રોકડી કરી લીધી હતી. ભેજાબાજ પંકજે 10 લોકોને ચૂનો ચોપડ્યો હતો.
ડિંડોલી પોલીસ મથકના પીઆઈ એ જણાવ્યું હતું કે, ઉપરોક્ત ગુના બાબતે ડિંડોલી પોલીસ મથક ખાતે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.ચોરી કરનારું પાટિલ દંપતી નાસિકથી પકડાયું હતું. પોલીસ તપાસમાં આરોપી પંકજ પાટિલ વિવિધ લોન અપાવવાના બહાને 10 લોકોના 20 લાખ ચાંઉ કરી ગયો હોવાનો પણ ઘટસ્ફોટ થયો હતો.હાલ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
