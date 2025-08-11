ETV Bharat / state

સુરતના અડાજણમાં જૈન દેરાસરમાં અનોખી ચોરી: મોરનું નકશીકામ તોડી ચોરોએ દાનપેટી અને ચાંદીના ચક્ષુની ચોરી કરી - THEFT AT JAIN TEMPLE

અડાજણ વિસ્તારમાં રામજી મંદિર ઓવારા નજીક આવેલા એક જૈન દેરાસરમાં ચોરીનો અનોખો બનાવ સામે આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

સુરતના અડાજણમાં જૈન દેરાસરમાં અનોખી ચોરી
સુરતના અડાજણમાં જૈન દેરાસરમાં અનોખી ચોરી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 6:33 PM IST

1 Min Read

સુરત: શહેરના અડાજણ વિસ્તારમાં રામજી મંદિર ઓવારા નજીક આવેલા એક જૈન દેરાસરમાં ચોરીનો અનોખો બનાવ સામે આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ચોરોએ મુખ્ય દરવાજાને બદલે દેરાસરના નકશીકામમાં બનેલા મોરની ડિઝાઇનને તોડી, માત્ર અડધો ફૂટની નાની જગ્યામાંથી પ્રવેશ કર્યો હતો. તેમણે દાનપેટીમાંથી રોકડ અને ભગવાનની મૂર્તિ પરથી ચાંદીના ચક્ષુની પાંપણની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા. આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે, જેના આધારે અડાજણ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.

મોરનું નકશીકામ તોડી ચોરોએ કર્યો પ્રવેશ

આ ચોરીની ઘટના રાત્રે 2:48 વાગ્યે બની હતી. સીસીટીવી ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે બે ચોર દેરાસરમાં પ્રવેશે છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, તેઓએ મુખ્ય દરવાજાને અવગણી, દેરાસરના નકશીકામમાં બનેલા મોરની ડિઝાઇનને તોડી અડધો ફૂટની નાની જગ્યામાંથી અંદર ઘૂસ્યા. એક ચોરે પ્રવેશ કર્યા બાદ પોતાનો નકાબ ઊંચો કર્યો અને બીજા ચોર માટે દરવાજો ખોલ્યો. આ અનોખી ચોરીની પદ્ધતિથી પોલીસ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ છે.

સુરતના અડાજણમાં જૈન દેરાસરમાં અનોખી ચોરી
સુરતના અડાજણમાં જૈન દેરાસરમાં અનોખી ચોરી (ETV Bharat Gujarat)
સુરતના અડાજણમાં જૈન દેરાસરમાં અનોખી ચોરી (ETV Bharat Gujarat)

દાનપેટીમાંથી રોકડ અને ચાંદીના ચક્ષુની ચોરી

દેરાસરમાં પ્રવેશ્યા બાદ ચોરોએ સૌપ્રથમ દાનપેટી તોડી અને તેમાંથી રોકડ રૂપિયા ચોર્યા. ત્યારબાદ, તેઓએ ભગવાનની મૂર્તિ પરથી ચાંદીના ચક્ષુની પાંપણ પણ ચોરી લીધી. સીસીટીવી ફૂટેજમાં ચોરોના હાથમાં રોડ અને ચોરાયેલા રૂપિયા જોવા મળે છે. પોલીસના પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ, લગભગ 70,000 રૂપિયાથી વધુની માલમત્તાની ચોરી થઈ છે. આ ઘટનાથી જૈન સમાજ અને સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે.

સુરતના અડાજણમાં જૈન દેરાસરમાં અનોખી ચોરી (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ શરૂ કરી

આ મામલે દેરાસરના ટ્રસ્ટીઓએ અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે બંને ચોરોની ઓળખ અને ધરપકડ માટે તપાસ શરૂ કરી છે. જોકે, સીસીટીવીમાં ચોરોના ચહેરા સ્પષ્ટ દેખાતા ન હોવાથી, પોલીસ આસપાસના અન્ય સીસીટીવી ફૂટેજની પણ તપાસ કરી રહી છે. આ ઘટના બાદ પોલીસે ધાર્મિક સ્થળોની સુરક્ષા વધારવા માટે પગલાં લેવાનું શરૂ કર્યું છે. સ્થાનિક લોકોએ આરોપીઓને ઝડપથી પકડવા પોલીસને અપીલ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

સુરત: શહેરના અડાજણ વિસ્તારમાં રામજી મંદિર ઓવારા નજીક આવેલા એક જૈન દેરાસરમાં ચોરીનો અનોખો બનાવ સામે આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ચોરોએ મુખ્ય દરવાજાને બદલે દેરાસરના નકશીકામમાં બનેલા મોરની ડિઝાઇનને તોડી, માત્ર અડધો ફૂટની નાની જગ્યામાંથી પ્રવેશ કર્યો હતો. તેમણે દાનપેટીમાંથી રોકડ અને ભગવાનની મૂર્તિ પરથી ચાંદીના ચક્ષુની પાંપણની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા. આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે, જેના આધારે અડાજણ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.

મોરનું નકશીકામ તોડી ચોરોએ કર્યો પ્રવેશ

આ ચોરીની ઘટના રાત્રે 2:48 વાગ્યે બની હતી. સીસીટીવી ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે બે ચોર દેરાસરમાં પ્રવેશે છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, તેઓએ મુખ્ય દરવાજાને અવગણી, દેરાસરના નકશીકામમાં બનેલા મોરની ડિઝાઇનને તોડી અડધો ફૂટની નાની જગ્યામાંથી અંદર ઘૂસ્યા. એક ચોરે પ્રવેશ કર્યા બાદ પોતાનો નકાબ ઊંચો કર્યો અને બીજા ચોર માટે દરવાજો ખોલ્યો. આ અનોખી ચોરીની પદ્ધતિથી પોલીસ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ છે.

સુરતના અડાજણમાં જૈન દેરાસરમાં અનોખી ચોરી
સુરતના અડાજણમાં જૈન દેરાસરમાં અનોખી ચોરી (ETV Bharat Gujarat)
સુરતના અડાજણમાં જૈન દેરાસરમાં અનોખી ચોરી (ETV Bharat Gujarat)

દાનપેટીમાંથી રોકડ અને ચાંદીના ચક્ષુની ચોરી

દેરાસરમાં પ્રવેશ્યા બાદ ચોરોએ સૌપ્રથમ દાનપેટી તોડી અને તેમાંથી રોકડ રૂપિયા ચોર્યા. ત્યારબાદ, તેઓએ ભગવાનની મૂર્તિ પરથી ચાંદીના ચક્ષુની પાંપણ પણ ચોરી લીધી. સીસીટીવી ફૂટેજમાં ચોરોના હાથમાં રોડ અને ચોરાયેલા રૂપિયા જોવા મળે છે. પોલીસના પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ, લગભગ 70,000 રૂપિયાથી વધુની માલમત્તાની ચોરી થઈ છે. આ ઘટનાથી જૈન સમાજ અને સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે.

સુરતના અડાજણમાં જૈન દેરાસરમાં અનોખી ચોરી (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ શરૂ કરી

આ મામલે દેરાસરના ટ્રસ્ટીઓએ અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે બંને ચોરોની ઓળખ અને ધરપકડ માટે તપાસ શરૂ કરી છે. જોકે, સીસીટીવીમાં ચોરોના ચહેરા સ્પષ્ટ દેખાતા ન હોવાથી, પોલીસ આસપાસના અન્ય સીસીટીવી ફૂટેજની પણ તપાસ કરી રહી છે. આ ઘટના બાદ પોલીસે ધાર્મિક સ્થળોની સુરક્ષા વધારવા માટે પગલાં લેવાનું શરૂ કર્યું છે. સ્થાનિક લોકોએ આરોપીઓને ઝડપથી પકડવા પોલીસને અપીલ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

THEFT AT JAIN TEMPLEADAJAN SURATDONATION BOXSILVER EYETHEFT AT JAIN TEMPLE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.