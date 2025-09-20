ETV Bharat / state

થાનગઢના યુવાનો નવરાત્રી માટે નવીન ડિઝાઇનના માટીના ગરબા બનાવી કરી રહ્યા છે કમાણી

ગરબા ત્રણ ઇંચથી લઈને બાર ઇંચ સુધીના કદમાં બનાવવામાં આવે છે, જેની કિંમત 50 રૂપિયાથી લઈને 200 રૂપિયા સુધી હોય છે.

થાનગઢના યુવાનો નવરાત્રી માટે નવીન ડિઝાઇનના માટીના ગરબા બનાવી કરી રહ્યા છે કમાણી
થાનગઢના યુવાનો નવરાત્રી માટે નવીન ડિઝાઇનના માટીના ગરબા બનાવી કરી રહ્યા છે કમાણી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 2:45 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: નવરાત્રી એટલે માતાજીની ભક્તિ અને આરાધનાનો પવિત્ર પર્વ. ગુજરાતમાં નવરાત્રીનું અનેરું મહત્વ છે, જેની તૈયારીઓ મહિનાઓ અગાઉથી શરૂ થઈ જાય છે. આ તહેવારમાં યુવાનો અને યુવતીઓ ગરબા રમે છે, જ્યારે ઘણા લોકો ઘરમાં માતાજીના ગરબાનું સ્થાપન કરી અનુષ્ઠાન કરે છે.

થાનગઢના સ્થાનિક રહેવાસીઓ માટીના ગરબા બનાવીને આવક મેળવી રહ્યા છે. આ ગરબા ત્રણ ઇંચથી લઈને બાર ઇંચ સુધીના કદમાં બનાવવામાં આવે છે, જેની કિંમત 50 રૂપિયાથી લઈને 200 રૂપિયા સુધી હોય છે. એક ગરબો તૈયાર કરવામાં 35થી 40 મિનિટનો સમય લાગે છે. આ ગરબા અલગ-અલગ ડિઝાઇન અને આકર્ષક રંગોથી સજાવવામાં આવે છે, જે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વેચાણ માટે મોકલવામાં આવે છે.

થાનગઢના યુવાનો નવરાત્રી માટે નવીન ડિઝાઇનના માટીના ગરબા બનાવી કરી રહ્યા છે કમાણી (Etv Bharat Gujarat)
થાનગઢના યુવાનો નવરાત્રી માટે નવીન ડિઝાઇનના માટીના ગરબા બનાવી કરી રહ્યા છે કમાણી
થાનગઢના યુવાનો નવરાત્રી માટે નવીન ડિઝાઇનના માટીના ગરબા બનાવી કરી રહ્યા છે કમાણી (Etv Bharat Gujarat)
થાનગઢના યુવાનો નવરાત્રી માટે નવીન ડિઝાઇનના માટીના ગરબા બનાવી કરી રહ્યા છે કમાણી
થાનગઢના યુવાનો નવરાત્રી માટે નવીન ડિઝાઇનના માટીના ગરબા બનાવી કરી રહ્યા છે કમાણી (Etv Bharat Gujarat)

થાનગઢના મહેન્દ્રભાઈ છેલ્લા દસ વર્ષથી ગરબા બનાવે છે. તેઓ ગરબાને ડિઝાઇન કરવા, રંગવા અને ફિનિશિંગ આપવાનું કામ કરે છે. નવરાત્રીની સિઝનમાં તેઓ લગભગ એક લાખ ગરબા બનાવીને વેચે છે, જેનાથી કારીગરોને સારી આવક પ્રાપ્ત થાય છે. આ ગરબા ઘરો, શેરી ગરબીઓ અને મંદિરોમાં સ્થાપન માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

થાનગઢના યુવાનો નવરાત્રી માટે નવીન ડિઝાઇનના માટીના ગરબા બનાવી કરી રહ્યા છે કમાણી
થાનગઢના યુવાનો નવરાત્રી માટે નવીન ડિઝાઇનના માટીના ગરબા બનાવી કરી રહ્યા છે કમાણી (Etv Bharat Gujarat)

જોકે, ડીજે અને પાર્ટી પ્લોટના યુગમાં માટીના ગરબાનું વેચાણ થોડું ઘટ્યું છે, પરંતુ ગ્રામીણ વિસ્તારો અને મંદિરોમાં આ ગરબાની માંગ હજુ પણ જળવાઈ રહી છે. આ પરંપરાગત હસ્તકલા નવરાત્રીના આધ્યાત્મિક મહત્વને જાળવી રાખવાની સાથે સ્થાનિક કારીગરો માટે આજીવિકાનું સાધન પણ બની રહી છે.

