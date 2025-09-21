અમદાવાદમાં ચણિયાચોળી ભાડે લેવાનો ટ્રેન્ડ વધ્યો, મોંઘા આઉટફિટના બદલે 9 દિવસ 9 અલગ ચણિયાચોળીનો ક્રેઝ
અમદાવાદ : સમગ્ર શહેરમાં નવરાત્રિ અને ગરબાનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. કોરોના મહામારી બાદ આ વર્ષે ગરબાના આયોજન મોટા પાયે થઈ રહ્યા છે. જેના કારણે ગરબા પ્રેમીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને યુવતીઓ માટે નવરાત્રિ એટલે ફેશન અને ટ્રેન્ડનું એક મોટું પ્લેટફોર્મ.
દરેક દિવસે અલગ અને આકર્ષક દેખાવું એ એક નવરાત્રિની ઓળખ બની ગઈ છે, અને આ માટે 9 દિવસના 9 અલગ અલગ ચણિયાચોળી પહેરવાની હોડ લાગી છે. જોકે, આ મોંઘા આઉટફિટ્સ પાછળ થતા આર્થિક ભારણથી બચવા માટે હવે એક નવો ટ્રેન્ડ લોકપ્રિય બન્યો છે.
ચણિયાચોળી ભાડે લેવાનો ટ્રેન્ડ વધ્યો
શહેરના રાણીપ વિસ્તારમાં આવેલી 'કપલ્સ રેન્ટ હબ' નામની દુકાનના માલિક સુનંદા પુરોહિતના જણાવ્યા મુજબ, "આજે લોકો નવરાત્રિના 9 દિવસ માટે નવ અલગ અલગ ચણિયાચોળી પહેરવા માગે છે. એક તરફ જ્યાં દરેક દિવસે નવો લુક ટ્રાય કરવાની ઇચ્છા છે, ત્યાં બીજી તરફ રુ5,000 થી ₹7,000ની કિંમતના ચણિયાચોળી નવ વખત ખરીદવાનો ખર્ચ ઘણો મોટો થઈ જાય છે. આ કારણે જ ભાડે ચણિયાચોળીની માંગમાં મોટો વધારો થયો છે." તેઓ ઉમેરે છે કે લોકો એક દિવસના રુ500 થી રુ1500 સુધીનું ભાડું ચૂકવવા પણ તૈયાર છે.
આ દુકાનદારો રુ.5,000 થી રુ.7,000ની કિંમતના ચણિયાચોળી માત્ર ₹800 થી ₹1500ના ભાડે આપે છે. જે ખરીદીના ખર્ચ કરતાં ઘણો ઓછો છે. આ માટે એક રેન્ટ અને એક ડિપોઝિટ એડવાન્સમાં લેવામાં આવે છે. જે ચણિયાચોળી પરત કર્યા બાદ ગ્રાહકને પરત કરી દેવામાં આવે છે. આ મોડેલ યુવતીઓને આર્થિક રીતે સગવડભર્યું લાગે છે.
વેપારી સુનંદા પુરોહિત કહે છે કે, "આ વખતે મંડળી ગરબા અને પરંપરાગત શૈલીનો ક્રેઝ ફરી જોવા મળી રહ્યો છે. આ કારણે ગામઠી, વિન્ટેજ અને પેસ્ટલ કલરના ચણિયાચોળીની માંગ વધુ છે. આ ઉપરાંત, બ્લાઉઝમાં પણ નવીનતા જોવા મળી રહી છે. સબ્યસાચી, સ્પેગેટી અને બેકલેસ બ્લાઉઝની ભારે ડિમાન્ડ છે, જે ગરબા પ્રેમીઓમાં ફેશન સેન્સ દર્શાવે છે."
મહત્વનું છે કે, નવરાત્રિના એક મહિના પહેલાથી જ લોકો ભાડે ચણિયાચોળી માટે પૂછપરછ શરૂ કરી દે છે. જ્યારે બુકિંગ એક અઠવાડિયા પહેલાથી જ શરૂ થઈ જાય છે. આ ટ્રેન્ડ માત્ર આર્થિક બચત પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ યુવતીઓને દર વર્ષે નવા ટ્રેન્ડ્સ અને સ્ટાઇલ ફોલો કરવાની તક પણ આપે છે. આમ, આધુનિક યુગમાં લોકો ફેશન અને બજેટ બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને તહેવારોની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.
