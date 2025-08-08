જુનાગઢ: વીર પસલી એક સમયે આ તહેવાર શ્રાવણ મહિનામાં દરેક પરિવારોમાં ઉજવાતો જોવા મળતો હતો, પરંતુ આજે આધુનિક સમયમાં વીર પસલીનો તહેવાર લુપ્તપાય બની રહ્યો છે. આજે પણ જુની પેઢીના લોકો અને ખાસ કરીને ગામડામાં વીર પસલીનો તહેવાર આજે પણ સ્થાનિક સ્તરે ઉજવાતો જોવા મળે છે.
વીર પસલીનું ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મહત્વ: વીર પસલી એક એવો તહેવાર છે કે, જે સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર સાથે જોડાયેલો છે વર્ષો પૂર્વે સૌરાષ્ટ્રના પ્રત્યેક પરિવાર અને ઘરમાં વીર પસલીનો તહેવાર ભાઈ અને બહેનના પ્રેમના પ્રતિક રૂપે મનાવવામાં આવતો હતો. વર્ષ દરમિયાન રક્ષા બંધન વીર પસલી અને ભાઈ બીજ આ ત્રણ તહેવારો એવા છે કે જે ભાઈ અને બેનના પરસ્પર પ્રેમ સંબંધોને ઉજાગર કરીને સંસ્કૃતિની સાથે સંસ્કારનું સિંચન થાય તે માટે ઉજવવામાં આવતો હતો. આજે પણ નાના ગામડાઓમાં વીર પસલીનો તહેવાર ખૂબ જ ઉમળકા અને સંસ્કૃતિના જતન સાથે ઉજવવામાં આવે છે.
શ્રાવણ મહિનામાં વીર પસલીના ઉપવાસઃ વીર પસલીનો તહેવાર શ્રાવણ મહિનાના રવિવાર થી રવિવાર એમ આઠ દિવસ સુધી મનાવવામાં આવે છે. આ આઠ દિવસ દરમિયાન બહેન ઉપવાસ રાખી એકટાણું કરી તેના ભાઈના આયુષ્ય અને સુખ સંપતિ પ્રાપ્ત થાય તે માટે ભાઈના એક ખોબા જેટલું અનાજ કે ધાન્ય એક ટાણામાં પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરીને વીર પસલીનો તહેવાર ઉજવતી હોય છે. શ્રાવણ મહિનાના કોઈપણ રવિવારથી રવિવાર ઉપવાસ એક ટાણા કરી શકાય છે. આઠ દિવસ પૂર્ણ થયા બાદ ભાઈને ઘરે બોલાવીને તેને ભાવતા ભોજન સાથે વીર પસલીના તહેવારની ઉજવણી થતી હોય છે.
સુતરના આઠ તાંતણા સાથે મહાદેવનું સ્મરણઃ વીર પસલીનો તહેવાર મહાદેવને સમર્પિત છે. સુતરના આઠ તાંતણામાં 8 ગાંઠ લગાવીને આઠ દિવસ સુધી કોઈ પણ બહેન ઉપવાસ દરમિયાન મહાદેવનું સ્મરણ કરીને વીર પસલીની ઉજવણી કરતી હોય છે જેની પૂર્ણાહુતિ આઠમા દિવસે થતી હોય છે. આઠમા દિવસે પોતાના ઘરે આવેલા ભાઈને સાત તાંતણા રક્ષાસુત્ર તરીકે હાથના કાડા પર બાંધીને રક્ષાબંધનના તહેવારની ઉજવણી કરતી હોય છે. આઠમો એક તાંતણો પીપળાના વૃક્ષે બાંધીને વિધિવત રીતે વીર પસલીના તહેવારની ઉજવણી કરતી હોય છે.
