ડાકોરમાં શ્રાદ્ધ પર્વ દરમિયાન સદીઓથી ચાલી આવતી સાંજીની પરંપરા, રંગોળી દ્વારા દર્શાવાય છે કૃષ્ણની લીલાઓ

ડાકોરમાં પિતૃઓના મોક્ષ માટે શ્રાદ્ધ પક્ષના સોળ દિવસ સુધી ભગવાન રણછોડરાયજી સન્મુખ સાંજી રંગોળી સજાવવામાં આવે છે. સદીઓથી ચાલી આવતી પરંપાર આજે પણ અકબંધ છે.

સદીઓથી ચાલી આવતી સાંજીની પરંપરા
સદીઓથી ચાલી આવતી સાંજીની પરંપરા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 7:38 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 8:00 AM IST

ડાકોર, ખેડા: યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રણછોડરાયજી મંદિરમાં પરંપરાગત રીતે શ્રાદ્ધ પર્વ દરમિયાન સાંજી રંગોળી પુરાવામાં આવે છે. પિતૃઓના મોક્ષ માટે શ્રાદ્ધ પક્ષના સોળે સોળ દિવસ ભગવાન રણછોડરાયજી સન્મુખ સાંજી રંગોળી સજાવવામાં આવે છે.

જેમાં ભગવાન કૃષ્ણની વિવિધ લીલાઓ આબેહૂબ કંડારવામાં આવે છે. મંદિર દ્વારા નિયુક્ત ત્રિવેદી પરિવાર છેલ્લા 70 વર્ષથી મંદિરમાં સાંજી સજાવે છે.શ્રાદ્ધ પર્વ દરમ્યાન ગોકુળ મથુરા સહિતના વૈષ્ણવ મંદિરો અને હવેલીઓમાં સાંજી ભરવાની પરંપરા રહેલી છે.

ડાકોરમાં શ્રાદ્ધ પર્વ દરમિયાન સદીઓથી ચાલી આવતી સાંજીની પરંપરા (Etv Bharat Gujarat)

શ્રીકૃષ્ણના જીવનની વિવિધ લીલાઓ

શ્રાદ્ધ પક્ષના સોળે-સોળ દિવસ મંદિરમાં ભગવાન રણછોડરાયજી સન્મુખ શ્રીકૃષ્ણના જીવનની રાસલીલા, નાગ દમન, મધુવન, પૂતનાવધ, કંસ વધ જેવી વિવિધ જીવનલીલાઓ રંગબેરંગી કલરથી આબેહૂબ કંડારવામાં આવે છે. મંદિરમાં બપોરના સમયે 4 વાગ્યે ઉત્થાપન આરતી પહેલા આ રંગોળી તૈયાર કરવામાં આવે છે. જે તૈયાર કરવામાં લગભગ ત્રણેક કલાક જેટલો સમય લાગે છે. ભગવાન સન્મુખ રંગોળી કરી ભગવાનની લીલાઓ યાદ કરાવાય છે. જેથી તમામ પિતૃઓને ભગવાન તેમની શરણમાં લે છે. પિતૃઓને મોક્ષ મળે છે તેથી મંદિરમાં પરંપરાગત રીતે લગભગ બસ્સો વર્ષથી સાંજી રંગોળી સજાવાય છે.

રણછોડ રાય સન્મુખ સોળ દિવસ સુધી સાંજી ભરવામાં આવે છે
રણછોડ રાય સન્મુખ સોળ દિવસ સુધી સાંજી ભરવામાં આવે છે (Etv Bharat Gujarat)

સોળમા દિવસે વિસર્જન

સોળ દિવસ સુધી ભગવાનના અલગ-અલગ સ્વરૂપ રંગાળી દ્વારા સજાવાઈ છે. સોળમે દિવસે ધામધૂમથી વિસર્જન યાત્રા યોજાઈ છે. સાંજીની સામગ્રી છાબડીમાં એકત્ર કરી મંદિરના ભંડારી મહારાજ તેમજ સેવકો સાથે યાત્રા ગોમતી તળાવે પહોંચે છે.પૂજા વિધી કરી પવિત્ર ગોમતી તળાવમાં વિસર્જન કરવામાં આવે છે.

મંદિરમાં સાંજી સજાવનાર સ્મિત ત્રિવેદી
મંદિરમાં સાંજી સજાવનાર સ્મિત ત્રિવેદી (Etv Bharat Gujarat)

વર્ષોથી ચાલી આવતી સાંજીની પરંપરા

મંદિરમાં સાંજી સજાવનાર સ્મિત ત્રિવેદીએ જણાવ્યુ હતું કે, ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં શ્રાદ્ધ પક્ષમાં સોળે-સોળ દિવસ સાંજી પુરવામાં આવે છે. ભાગવત પુરાણની અંદર ભગવાન કથા નિમિત્તે જે લીલાઓ કરી હતી મધુવન, પૂતના વધ, રાસલીલા, નાગ દમન જેવી અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરી હતી, જેનું અહીં સાંજી સ્વરૂપમાં દર્શન કરવામાં આવે છે.સાંજીનુ ખૂબ જ મહત્વ છે. ભગવાનની જે પિતૃના મોક્ષ માટેની લીલા છે તે સાંજી છે, જે શ્રાદ્ધ પક્ષમાં કરવામાં આવે છે. હાલ અમારા ત્રિવેદી પરિવારમાં હું અત્યારે સાંજી પૂરી રહ્યો છું.પહેલા પપ્પા પુરતા હતા દાદા પુરતા હતા હાલ પાંચમી પેઢીએ હું પૂરી રહ્યો છું સાંજી.

