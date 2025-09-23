ખેડા જિલ્લામાં નવરાત્રી દરમિયાન ફુલારા ગરબાનું વિશેષ મહત્વ અને કારીગરો માટે રોજગારીની તક
હાલ જીલ્લાના વિવિધ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કારીગરો દ્વારા કલાત્મક અને નયનરમ્ય ફુલારા ગરબા બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.
Published : September 23, 2025 at 8:34 PM IST
ખેડા: હાલ માં આદ્યશક્તિની આરાધનાનું પર્વ નવરાત્રી ચાલી રહી છે. નવરાત્રી દરમ્યાન ખેડા જીલ્લાના વિવિધ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ફુલારા ગરબાનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. વાંસ અને કાગળમાંથી બનાવેલા ફુલારા ગરબા માથે લઈ ગરબે ઘુમી માતાજીની ઉપાસના કરવામાં આવે છે. શક્તિ ઉપાસનાનું પર્વ નવરાત્રિ આસ્થા સાથે ફુલારા ગરબાના કારીગરો માટે રોજગારી પણ લઈને આવે છે.
ફુલારા ગરબાની માનતા રાખવામાં આવે છે:
નવરાત્રી દરમિયાન આસ્થાપૂર્વક માતાજીની વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. ભાવિકો દ્વારા માતાજી સમક્ષ ફુલારા ગરબાની માનતા રાખવામાં આવે છે. જે માનતા પૂર્ણ થતાં નવરાત્રીમાં ફુલારો ગરબો કરાવવામાં આવે છે. જેમાં ગરબા માથે લઇ શ્રદ્ધાપૂર્વક ગરબે ઘુમવામાં આવે છે, જે માતાજીના મંદિરે પહોંચીને જ માથા પરથી નીચે ઉતારવામાં આવે છે અને માનતા પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.
વાંસ, લાકડાં અને કાગળથી બનાવાય છે ફુલારા ગરબા:
ફુલારા ગરબા લાકડાં અને વાંસમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જેને રંગબેરંગી કાગળથી સજાવવામાં આવે છે જે રંગીન અને આકર્ષક લાગે છે. કારીગરો દ્વારા વિવિધ ચાર પ્રકારના ગરબા બનાવવામાં આવે છે.જે બારસો રૂપિયાથી પચીસસો રૂપિયા સુધીના હોય છે. અગાઉથી ઓર્ડર લઈને બનાવાય છે.
ગરબા કારીગરોની રોજગારીનું માધ્યમ:
આસ્થાના પ્રતીક આ ગરબા ગ્રામ્ય વિસ્તારોના અનેક કારીગરો માટે રોજગારીનું પણ માધ્યમ બન્યા છે. નવરાત્રીને અનુલક્ષીને ખેડા જિલ્લાના કઠલાલ, કપડવંજ અને મહુધા સહિતના વિવિધ વિસ્તારોમાં કારીગરો દ્વારા કલાત્મક અને નયનરમ્ય ફુલારા ગરબા બનાવવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે એક કારીગર સિઝનમાં 250 થી 300 ફુલારા ગરબા બનાવતા હોય છે, જેનાથી તેમને રોજગારી મળી રહેતી હોય છે.
અગાઉથી ઓર્ડર લઈને ગરબા બનાવીએ છીએ: કારીગર
ફુલારા ગરબા બનાવતા કારીગર ભગાભાઈના જણાવ્યા મુજબ વર્ષ દરમિયાન લોકો ગરબાની માનતા રાખતા હોય છે. નવરાત્રી શરૂ થાય એટલે કામ શરૂ કરીએ છીએ. માલસામાન લાવીએ અને અગાઉથી ઓર્ડર લઈને આ ગરબા બનાવવામાં આવે છે. 1250, 1500, 2100 રૂપિયા સુધીના ગરબા બનાવવામાં આવે છે. વાંસ, કાગળ, વેલ્વેટ જેવી વેરાઈટીમાં લોકો માંગે એ મુજબ આપીએ છીએ. અમારી સાથે પાંચ કારીગરો કામ કરે છે.
