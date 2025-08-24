ETV Bharat / state

મહેસાણા: સાબરમતી નદીમાં ફસાયેલા 7 લોકોનું દિલધડક રેસ્ક્યુ, 24 કલાક કરતાં પણ વધુ સમયથી નદીના બેટમાં ફસાયેલા હતા - RESCUE OPERATION

વડનગર તાલુકાના વાગડી ગામ નજીક સાબરમતી નદીના પટમાં રેતી ભરવા ગયેલા સાત લોકો અચાનક નદીમાં પાણીનું સ્તર વધી જતાં ફસાઈ ગયા હતા.

સાબરમતી નદીમાં ફસાયેલા 7 લોકોનું દિલધડક રેસ્ક્યુ
સાબરમતી નદીમાં ફસાયેલા 7 લોકોનું દિલધડક રેસ્ક્યુ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 24, 2025 at 12:22 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 1:24 PM IST

મહેસાણા: ગઈકાલે 23 ઓગસ્ટ શનિવારના રોજ મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર તાલુકાના વાગડી ગામ નજીક સાબરમતી નદીમાં એક હચમચાવી દે તેવી ઘટના બની હતી, જ્યાં રેતી ભરવા ગયેલા સાત લોકો અચાનક નદીમાં પાણીનું સ્તર વધી જતાં ફસાઈ ગયા હતા.

આ સાત લોકો છેલ્લા 24 કલાક કરતાં પણ વધુ સમયથી નદીના બેટમાં ફસાયેલા હતા. જોકે, પોલીસ અને સ્થાનિક તંત્રની સતત મહેનત અને NDRFની સમયસર દરમિયાનગીરીથી તેમનો આબાદ બચાવ થયો હતો.

ઘટનાની જાણ થતાં જ વડનગર પોલીસ અને સ્થાનિક તંત્રની ટીમો તુરંત ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને બચાવ કાર્ય શરૂ કર્યું હતું. પરંતુ, નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ એટલો તેજ હતો કે સ્થાનિક રેસ્ક્યુ ટીમો માટે આ કામગીરી ઘણી પડકારજનક સાબિત થઈ. 24 કલાક સુધીના અથાગ પ્રયત્નો બાદ પણ આ લોકોને બહાર કાઢી શકાયા નહોતા, જેના કારણે પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની રહી હતી.

24 કલાક કરતાં પણ વધુ સમયથી નદીના બેટમાં ફસાયેલા હતા
આખરે, પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને NDRF (નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ) ની ટીમને બોલાવવામાં આવી. NDRFની ટીમ તુરંત ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. આધુનિક સાધનો અને વિશેષ તાલીમથી સજ્જ NDRFની ટીમે બે કલાકની સઘન મહેનત બાદ એક પછી એક એમ તમામ સાત લોકોને સુરક્ષિત રીતે નદીના બેટમાંથી બહાર કાઢ્યા.

રેતી ભરવા ગયેલા આ સાત લોકો અચાનક આવેલા વહેણ ને કારણે નદીના બેટમાં ફસાઈ ગયા હતા. પાણીનું સ્તર એટલું ઝડપથી વધ્યું હતું કે તેમને બહાર નીકળવાનો સમય જ નહોતો મળ્યો. તેમના પરિવારો પણ છેલ્લા 24 કલાકથી ચિંતિત હતા અને સતત પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા. NDRFની ટીમની સમયસરની મદદથી આ તમામ લોકો સુરક્ષિત છે અને તેમના પરિવારજનોમાં ખુશીની લહેર ફરી વળી છે.

આ ઘટના ફરી એકવાર દર્શાવે છે કે કુદરતી આફતો સામે સાવચેતી રાખવી કેટલી જરૂરી છે. વડનગર પોલીસ, સ્થાનિક તંત્ર અને ખાસ કરીને NDRFની ટીમના બહાદુરીભર્યા પ્રયાસોને કારણે સાત લોકોના જીવન બચી શક્યા છે, જેના માટે તેઓ ખરેખર પ્રશંસાને પાત્ર છે.

