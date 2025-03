ETV Bharat / state

સોનામાં આગ ઝરતી તેજી: 1 તોલાનો ભાવ હવે કેટલાએ પહોંચ્યો? - RISE IN THE PRICE OF GOLD

વૈશ્વિક સ્તરે સોનાની ખરીદી વધતા સ્થાનિક બજારોમાં સોનાના ભાવમાં તેજી જોવા મળી. ( Etv Bharat gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Mar 15, 2025, 3:42 PM IST

જુનાગઢ: સોનામાં આગ ઝરતી તેજીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વૈશ્વિક સ્તરે સોનાની ખરીદી વધતા સ્થાનિક બજારોમાં એક તોલું એટલે કે 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹90,000 ની એકદમ નજીક પહોંચી ગયો છે. જેને અત્યાર સુધીના સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સૌથી વધારે માનવામાં આવી રહ્યા છે. સોનામાં સતત વધી રહેલા ભાવોને આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળો સાથે સાંકળીને પણ જોવામાં આવી રહ્યા છે. જ્વેલર્સ હજુ પણ સોનામાં તેજી આગેકુચ કરતી જોવા મળશે. તેવી શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. સોનામાં આગ ઝરતી તેજી: સોનુ આજથી એક દશકા પૂર્વે ખરીદવું જેટલું જ સરળ હતું તેટલું આજે મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. આજના દિવસે પ્રતિ એક તોલુ એટલે કે 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹90,000 ની આસપાસ જોવા મળી રહ્યો છે. સોનાના સતત વધી રહેલા બજાર ભાવો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સોનાની થઈ રહેલી ખરીદી તેમજ રોકાણકારો દ્વારા સોનામાં કરેલા રોકાણને કારણે ભાવો વધી રહ્યા હોવાનું સ્થાનિક જ્વેલર્સો માની રહ્યા છે. એક તરફ શેર બજાર સતત તૂટી રહ્યું છે. લોકોના રૂપિયા ધોવાઈ રહ્યા છે. તો બીજી તરફ વૈશ્વિક સ્તરે સોનાની બજાર સતત ઊંચકાઈ રહી છે. જેને કારણે લોકો સોનામાં રોકાણ તરફ વધુ આગળ વધી રહ્યા છે. સોનામાં તેજી સતત વધતા તેની અસર બજાર ભાવો પર પણ જોવા મળી રહી છે. જેને કારણે પ્રતિ દિવસે સોનાના બજાર ભાવોમાં વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. વૈશ્વિક સ્તરે સોનાની ખરીદી વધતા સ્થાનિક બજારોમાં સોનાના ભાવમાં તેજી જોવા મળી. (Etv Bharat gujarat)