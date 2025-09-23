ETV Bharat / state

નાગર સમાજના ‘બેઠા ગરબા’, રાજાશાહી સમયની પરંપરા આજે પણ જીવંત

ભાવનગરના એક મહિલા મંડળ દ્વારા એક દાયકાથી વધુ સમયથી બેઠા ગરબાનું આયોજન દર નવરાત્રીમાં કરવામાં આવે છે.

નાગર સમાજના ‘બેઠા ગરબા’, રાજાશાહી સમયની પરંપરા આજે પણ જીવંત
નાગર સમાજના ‘બેઠા ગરબા’, રાજાશાહી સમયની પરંપરા આજે પણ જીવંત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: પગ કે હાથની કોઈ હલચલ નહીં માત્ર વર્ષોથી ચાલી આવતી સમાજની પરંપરા એટલે બેઠા ગરબા. નાગર સમાજના બેઠા ગરબા પ્રચલિત મનાય છે. આજે પણ આ પરંપરાને નવી પેઢી જાળવી રાખે તેવા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. ભાવનગરના એક મહિલા મંડળ દ્વારા એક દાયકાથી વધુ સમયથી બેઠા ગરબાનું આયોજન દર નવરાત્રીમાં કરવામાં આવે છે.

નવલા નોરતાનો પ્રારંભ થતા શેરી ગલીઓને મોટા આયોજનોમાં ખેલયાઓ જોવા મળી રહ્યા છે. મોડી રાત્રી સુધી પગના તાલે ગરબાઓ લેવામાં આવે છે. ગરબાના નવા સ્ટેપ દર વર્ષે આવે છે અને નવરાત્રીમાં જોવા મળે છે ત્યારે બીજી તરફ નાગરોના બેઠા ગરબાનું મહત્વ આજે પણ જણાય છે. નાગરો દ્વારા રાજાશાહી સમયથી બેઠા ગરબા લેવામાં આવી રહ્યા છે. આ પરંપરા એક પછી એક પેઢીને શીખવવામાં આવે છે. આજે પણ ટેકનોલોજી યુગમાં નવી પેઢી પણ શીખી છે.

નાગર સમાજના ‘બેઠા ગરબા’, રાજાશાહી સમયની પરંપરા આજે પણ જીવંત (ETV Bharat Gujarat)
નાગર સમાજના ‘બેઠા ગરબા’, રાજાશાહી સમયની પરંપરા આજે પણ જીવંત
નાગર સમાજના ‘બેઠા ગરબા’, રાજાશાહી સમયની પરંપરા આજે પણ જીવંત (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષોથી મહિલા મંડળ કરે છે બેઠા ગરબાનું આયોજન:

ભાવનગર શહેરમક વિદ્યાનગરમાં આવેલા મહિલા મંડળ દ્વારા નાગરના બેઠા ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મહિલા મંડળમાં સંચાલક રીનાબેન શાહે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર મહિલા મંડળ દ્વારા બેઠા ગરબાનું આયોજન કરાયું હતું જે નાગર બ્રહ્મણોની પરંપરા છે. નાગર બ્રહ્મણોની સંસ્કૃતિમાં વણાયેલી એક પ્રથા છે. મહિલા મંડળ દ્વારા બેઠા ગરબા છેલ્લા 10 થી 15 વર્ષથી દર નવરાત્રીમાં યોજવામાં આવે છે. જેમાં માત્ર તાળી અને ચપટીના સથવારે ગરબા ગાવામાં આવે છે. રાજાશાહી સમયથી આ પરંપરા નગર બ્રાહ્મણોના બેઠા ગરબાની ચાલી આવે છે.

નાગર સમાજના ‘બેઠા ગરબા’, રાજાશાહી સમયની પરંપરા આજે પણ જીવંત
નાગર સમાજના ‘બેઠા ગરબા’, રાજાશાહી સમયની પરંપરા આજે પણ જીવંત (ETV Bharat Gujarat)

આજની પેઢીમાં પણ પરંપરાનું રોપણ:

ભાવનગરના મહિલા મંડળમાં નાગર જ્ઞાતિના મહિલાઓ બેઠા ગરબા લેવા માટે આવ્યા હતા.ન નિમિષાબેન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે અમે લોકો નાગર જ્ઞાતિમાં બેઠા ગરબા અમારા ખૂબ પ્રચલીત છે. અમારી જ્ઞાતિમાં તેને જીવંત રાખવાના પુરા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. અમારી આજની બે દીકરીઓ પણ ગરબા લેવામાં સાથે આવી છે જેથી કરીને અત્યારની જે પેઢી છે તે હાલની પરંપરાને જાળવી શકે તે માટે અમારા પ્રયત્નો છે. યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં અનેક લોકોએ હાજરી આપી હતી.

બેઠા ગરબા અને આજના આધુનિક ગરબામાં તફાવત:

ખાસ કરીને જાહેરમાં થતા ગરબાઓમાં માતાજીના ગરબા ગુજરાતીમાં લેવામાં આવતા હોય છે. પરંતુ તેની સાથે ફિલ્મના ગીતો ઉપર પણ પગના તાલે ગરબાઓ લેવામાં આવે છે. માતાજીની ભક્તિ કરતા નાગર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિના બહેનોએ બેઠા ગરબા રજૂ કર્યા તેના સહભાગી બનેલા ભૂમિકાબેન વોરાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી આ જે પરંપરા છે એ માતાજીની ભક્તિ તરફ વધારે જોક આપે છે. ભાવથી ભક્તિ કરવા માટે અમારી આગળની પેઢી જે છે એને અમે મેસેજ આપીએ છીએ. જો કે અત્યારના ગરબા ભક્તિ કરતા મનોરંજન વાળા હોય તેવું લાગે છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

BETHA GARBANAGAR COMMUNITYROYAL TRADITIONNAVARATRIBETHA GARBA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.