નાગર સમાજના ‘બેઠા ગરબા’, રાજાશાહી સમયની પરંપરા આજે પણ જીવંત
ભાવનગરના એક મહિલા મંડળ દ્વારા એક દાયકાથી વધુ સમયથી બેઠા ગરબાનું આયોજન દર નવરાત્રીમાં કરવામાં આવે છે.
Published : September 23, 2025 at 4:00 PM IST
ભાવનગર: પગ કે હાથની કોઈ હલચલ નહીં માત્ર વર્ષોથી ચાલી આવતી સમાજની પરંપરા એટલે બેઠા ગરબા. નાગર સમાજના બેઠા ગરબા પ્રચલિત મનાય છે. આજે પણ આ પરંપરાને નવી પેઢી જાળવી રાખે તેવા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. ભાવનગરના એક મહિલા મંડળ દ્વારા એક દાયકાથી વધુ સમયથી બેઠા ગરબાનું આયોજન દર નવરાત્રીમાં કરવામાં આવે છે.
નવલા નોરતાનો પ્રારંભ થતા શેરી ગલીઓને મોટા આયોજનોમાં ખેલયાઓ જોવા મળી રહ્યા છે. મોડી રાત્રી સુધી પગના તાલે ગરબાઓ લેવામાં આવે છે. ગરબાના નવા સ્ટેપ દર વર્ષે આવે છે અને નવરાત્રીમાં જોવા મળે છે ત્યારે બીજી તરફ નાગરોના બેઠા ગરબાનું મહત્વ આજે પણ જણાય છે. નાગરો દ્વારા રાજાશાહી સમયથી બેઠા ગરબા લેવામાં આવી રહ્યા છે. આ પરંપરા એક પછી એક પેઢીને શીખવવામાં આવે છે. આજે પણ ટેકનોલોજી યુગમાં નવી પેઢી પણ શીખી છે.
વર્ષોથી મહિલા મંડળ કરે છે બેઠા ગરબાનું આયોજન:
ભાવનગર શહેરમક વિદ્યાનગરમાં આવેલા મહિલા મંડળ દ્વારા નાગરના બેઠા ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મહિલા મંડળમાં સંચાલક રીનાબેન શાહે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર મહિલા મંડળ દ્વારા બેઠા ગરબાનું આયોજન કરાયું હતું જે નાગર બ્રહ્મણોની પરંપરા છે. નાગર બ્રહ્મણોની સંસ્કૃતિમાં વણાયેલી એક પ્રથા છે. મહિલા મંડળ દ્વારા બેઠા ગરબા છેલ્લા 10 થી 15 વર્ષથી દર નવરાત્રીમાં યોજવામાં આવે છે. જેમાં માત્ર તાળી અને ચપટીના સથવારે ગરબા ગાવામાં આવે છે. રાજાશાહી સમયથી આ પરંપરા નગર બ્રાહ્મણોના બેઠા ગરબાની ચાલી આવે છે.
આજની પેઢીમાં પણ પરંપરાનું રોપણ:
ભાવનગરના મહિલા મંડળમાં નાગર જ્ઞાતિના મહિલાઓ બેઠા ગરબા લેવા માટે આવ્યા હતા.ન નિમિષાબેન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે અમે લોકો નાગર જ્ઞાતિમાં બેઠા ગરબા અમારા ખૂબ પ્રચલીત છે. અમારી જ્ઞાતિમાં તેને જીવંત રાખવાના પુરા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. અમારી આજની બે દીકરીઓ પણ ગરબા લેવામાં સાથે આવી છે જેથી કરીને અત્યારની જે પેઢી છે તે હાલની પરંપરાને જાળવી શકે તે માટે અમારા પ્રયત્નો છે. યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં અનેક લોકોએ હાજરી આપી હતી.
બેઠા ગરબા અને આજના આધુનિક ગરબામાં તફાવત:
ખાસ કરીને જાહેરમાં થતા ગરબાઓમાં માતાજીના ગરબા ગુજરાતીમાં લેવામાં આવતા હોય છે. પરંતુ તેની સાથે ફિલ્મના ગીતો ઉપર પણ પગના તાલે ગરબાઓ લેવામાં આવે છે. માતાજીની ભક્તિ કરતા નાગર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિના બહેનોએ બેઠા ગરબા રજૂ કર્યા તેના સહભાગી બનેલા ભૂમિકાબેન વોરાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી આ જે પરંપરા છે એ માતાજીની ભક્તિ તરફ વધારે જોક આપે છે. ભાવથી ભક્તિ કરવા માટે અમારી આગળની પેઢી જે છે એને અમે મેસેજ આપીએ છીએ. જો કે અત્યારના ગરબા ભક્તિ કરતા મનોરંજન વાળા હોય તેવું લાગે છે.
