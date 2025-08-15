ETV Bharat / state

લૂંટકાંડનો માસ્ટરમાઈન્ડ હાર્દિક સિંહ જાડેજા પોલીસે દોરડાથી બાંધીને ચલાવ્યો, લૂંટકાંડનું કરાવાયું રિ -કન્સ્ટ્રક્શન

ગોંડલના ફાયરિંગ કાંડ અને સુરતના USDT કોઈન લૂંટના મુખ્ય સૂત્રધાર હાર્દિકસિંહ જાડેજાને આજે સુરત પોલીસે રિમાન્ડ પર લઈ ઘટનાનું રિ-કન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું.

લૂંટકાંડના આરોપીનું ઘટના સ્થળે લાવીને કરાવાયું રિ -કન્સ્ટ્રક્શન
લૂંટકાંડના આરોપીનું ઘટના સ્થળે લાવીને કરાવાયું રિ -કન્સ્ટ્રક્શન (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 10:51 AM IST

રાજકોટ: ગોંડલના ફાયરિંગ કાંડ અને સુરતના USDT કોઈન લૂંટના મુખ્ય સૂત્રધાર હાર્દિકસિંહ જાડેજાને આજે સુરત પોલીસે રિમાન્ડ પર લઈ ઘટનાનું રિ-કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માટે ઘટનાસ્થળે પહોંચાડ્યો હતો. આ કુખ્યાત આરોપીને દોરડાથી બાંધીને બે મહિલા પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા દૃશ્યો શહેરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. હાર્દિકસિંહ પર એક યુવકનું અપહરણ કરી 32,071 USDT એટલે કે લગભગ 27 લાખ રૂપિયાની લૂંટ કરી તેને દુબઈ મોકલવાનો ગંભીર આરોપ છે.

શું હતી ઘટના?

ગત 27 નવેમ્બર, 2024ની રાત્રે રાંદેર વિસ્તારમાં રહેતા અને USDT કોઈન ટ્રેડિંગ સાથે સંકળાયેલા મુસ્તકીન ઝુનઝુનિયાનું ઝેનબ હોસ્પિટલ પાસેથી કારમાં અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. અપહરણકારોએ છરાની અણીએ મુસ્તકીન પાસેથી તેના ફાયનાન્સ એકાઉન્ટમાંથી ત્રણ ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા કુલ 32,071 USDT ટ્રાન્સફર કરાવી લીધા હતા. લૂંટ બાદ મુસ્તકીનને લિંબાયત ઝોન ઓફિસ પાસે ઉતારી દેવાયો હતો. આ લૂંટકાંડનો પ્લોટ રાજકોટ જેલમાં કૈલિયાની હાર્દિકસિંહ સાથેની ઓળખાણ બાદ ઘડાયો હતો. આ ચકચારી ઘટના બાદ હાર્દિકસિંહ ફરાર થઈ ગયો હતો.

લૂંટકાંડના આરોપીનું ઘટના સ્થળે લાવીને કરાવાયું રિ -કન્સ્ટ્રક્શન (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસની કાર્યવાહી અને રિમાન્ડ

આ લૂંટકાંડમાં લિંબાયતના ટપોરી કૈલાશ અને બંટી સહિત 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ મુખ્ય સૂત્રધાર હાર્દિકસિંહ છેલ્લા 9 મહિનાથી વોન્ટેડ હતો. તાજેતરમાં જ રીબડાના પેટ્રોલપંપ પર ફાયરિંગ કરીને ચર્ચામાં આવેલા હાર્દિકસિંહની ATS દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સુરત SOG પોલીસે તેનો કબજો મેળવી કોર્ટમાં રજૂ કરી છ દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા.

દોરડાથી બાંધીને આરોપીને લવાયો ઘટના સ્થળે
દોરડાથી બાંધીને આરોપીને લવાયો ઘટના સ્થળે (Etv Bharat Gujarat)

લૂંટની રકમ દુબઈ પહોંચી

હાર્દિકસિંહની પૂછપરછમાં ખુલાસો થયો છે કે, લૂંટ કરેલા 32,071 USDT તેણે રાજકોટના ધનરાજ ડોડિયાના બિયાન્સ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હતા. ધનરાજ હાલ દુબઈમાં છે. આ રકમમાંથી 15.65 લાખ રૂપિયા આંગડિયા મારફત રાજકોટના સાગર વ્યાસને મોકલવામાં આવ્યા હતા. હાર્દિકસિંહના જણાવ્યા મુજબ, હજુ પણ 14,000 USDT દુબઈમાં ધનરાજ પાસે છે.

પોલીસ જાપ્તામાં આરોપી હાર્દિક સિંહ જાડેજા
પોલીસ જાપ્તામાં આરોપી હાર્દિક સિંહ જાડેજા (Etv Bharat Gujarat)

મહિલા પોલીસે દોરડાથી બાંધીને ચલાવ્યો

ગઈકાલે ગુરૂવારે SOG પોલીસ હાર્દિકસિંહને લઈને રાંદેર વિસ્તારમાં રિ-કન્સ્ટ્રક્શન માટે પહોંચી હતી. આરોપી કુખ્યાત હોવાથી અને પોતાને મોટો ગુનેગાર માનતો હોવાથી પોલીસે તેને દોરડાથી બાંધીને બે મહિલા પોલીસકર્મીના હાથેથી ચલાવ્યો હતો. આ દૃશ્યો શહેરભરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે અને પોલીસની કડક કાર્યવાહીનો સંદેશો પણ આપે છે. આ મામલે ધનરાજ, સાગર વ્યાસ અને અન્ય આરોપીઓની ભૂમિકા અંગે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

