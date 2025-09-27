અમદાવાદમાં સૌથી મોટો શોપિંગ ફેસ્ટિવલ, 1 મહિના સુધી ગ્રાહકોને મળશે બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ અને જોરદાર ફાયદા
રાજ્યના મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ફિલ્મફેર એવોર્ડ કાર્યક્રમ દરમિયાન અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું ઇનોગ્રેશન કરવામાં આવશે.
Published : September 27, 2025 at 6:37 PM IST
અમદાવાદ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આગામી 12 ડિસેમ્બર 2025થી 13 જાન્યુઆરી 2026 સુધી એક ભવ્ય શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવશે. ગત વર્ષે 3 મહિના સુધી આ શોપિંગ ફેસ્ટિવલ ચાલ્યું હતું. પરંતુ આ વર્ષે ફક્ત એક મહિના સુધી આ શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવશે.
રાજ્યના મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ફિલ્મફેર એવોર્ડ કાર્યક્રમ દરમિયાન અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. આ ઉત્સવનું આયોજન અમદાવાદ શહેરના કુલ 14 વાઇબ્રન્ટ હોટસ્પોટ પર કરવામાં આવ્યું છે. તો જાણો કેવી રીતે રંગ જમાવશે અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલ.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, આગામી 12 ડિસેમ્બર 2025થી 13 જાન્યુઆરી 2026ના સમયગાળા દરમિયાન અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલ 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેના માટે અમદાવાદના તમામ 7 ઝોનને રોશનીથી શણગારવામાં આવશે. જેવી રીતે દિવાળીમાં રોશનીથી આખા અમદાવાદ શહેરને શણગારવામાં આવે છે, એવી જ રીતે શોપિંગ ફેસ્ટિવલની અંદર પણ લાઈટ ડેકોરેશન કરવામાં આવશે.
ગત વર્ષે ત્રણ મહિના સુધી ફેસ્ટિવલ યોજવામાં આવ્યો હતો, પણ આ વર્ષે એક મહિનાનો રાખવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદના સિંધુભવન, સીજી રોડ , નિકોલ, મણીનગર ખાતે રોશની કરવામાં આવશે. તેમજ જુદા જુદા વેપારીઓ સાથે એમઓયુ કરી શોપિંગ ફેસ્ટિવલમાં લોકોને ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે તે પ્રકારની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. ગત વર્ષે સિંધુભવન ખાતે શોપિંગ ફેસ્ટિવલમાં લાઇટિંગ કરવામાં આવી હતી. તેમજ વિવિધ સ્ટોલ રાખવામાં આવ્યા હતા. જુદા જુદા 14 જેટલા હોટસ્પોટ નક્કી કરીને ત્યાં આ પ્રકારનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવશે.
શોપિંગ ફેસ્ટિવલ 5 મુખ્ય ઝોનમાં વિભાજીત
આ ફેસ્ટિવલને પાંચ મુખ્ય ઝોનમાં વિભાજીત કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં ખાસ કરીને ફૂડ ઝોન શોપિંગ અને આર્ટીસન ઝોન, સંગીત અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ ઝોન, રમતગમત ઝોન અને મનોરંજન ઝોનનો સમાવેશ થાય છે. સ્પોર્ટ્સના શોખીન લોકો માટે બોટ રેસિંગ, બોક્સિંગ, મેરેથોન, સાયકલિંગ જેવા કાર્યક્રમો તેમજ હેપ્પી સ્ટ્રીટ, રોબો ફાઇટ, ડ્રોન શો અને ફાયર વર્કસનો આનંદ માણી શકશે.
ખરીદદારોને વિશિષ્ટ ડિસ્કાઉન્ટ, લકી ડ્રો અને ડિજિટલ કૂપન સાથે આકર્ષક ઇનામોનો લાભ મળશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તમામ નાગરિકો, પ્રવાસીઓ અને ખરીદી પ્રેમીઓને આ ભવ્ય ઉજવણીનો ભાગ બનવા અને આ તહેવારોની મોસમમાં અમદાવાદને શ્રેષ્ઠ ખરીદી અને મનોરંજન સ્થળ બનાવવામાં મદદ કરવા આમંત્રણ આપે છે.
શોપિંગ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ
1. સિંધુ ભવન રોડ - લક્ઝરી ઓટોમોબાઇલ્સ અને પ્રીમિયમ ફેશન
EV સુપરકાર લોન્ચ, ઓડી/BMW/મર્સિડીઝ ટેસ્ટ ડ્રાઇવ્સ
ડિઝાઇનર ફેશન શોકેસ, નાઇટલાઇફ-પ્રેરિત લાઇટિંગ અને મ્યુઝિક ઝોન
2. સી.જી. રોડ - ઘડિયાળો અને જવેલરી
સ્વિસ અને ભારતીય ઘડિયાળ પ્રદર્શનો
GJEPC અને IIJS ના સહયોગથી જ્વેલરી એક્સ્પો
જવેલરી-થીમ આધારિત ફેશન શો
3. મણિનગર - કાંકરિયા રામબાગ રોડ - હોમ ડેકોર
લક્ઝરી ફર્નિચર, સ્માર્ટ હોમ ટેક, ક્યુરેટેડ ઇન્ટિરિયર પ્રદર્શનો
કાંકરિયા તળાવની આસપાસ કલા સ્થાપનો
4. નિકોલ મોર્ડન સ્ટ્રીટ અને નરોડા વિસ્તાર - સ્વદેશી અને હસ્તકલા
હેન્ડલૂમ, ખાદી, આદિવાસી હસ્તકલા
"વોકલ ફોર લોકલ" બ્રાન્ડિંગ ઝોન
પરંપરાગત હસ્તકલા ડેમો અને વર્કશોપ
હોટસ્પોટ્સ
સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, માણેક ચોક, લો ગાર્ડન, ગુર્જરી બજાર, સાયન્સ સિટી, વસ્ત્રાપુર, પ્રહલાદ નગર રોડ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો શોપિંગ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને હોટસ્પોટ્સમાં કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. શેરીઓને શણગારવામાં આવશે અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો સાથે જોડવામાં આવશે જેથી લોકો મહત્તમ સંખ્યામાં આવે. શોપિંગ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ખુલ્લી જગ્યાઓમાં ડ્રોન શો, ફાયર વર્કસ, ફૂડ ફેસ્ટિવલ અને સાહિત્ય ઉત્સવ જેવા મોટા પાયે કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે.
નાગરિકો અને પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણો
1. મોલ અને દુકાનો (લક્ઝરી બ્રાન્ડ્સ, ફેશન, જ્વેલરી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને શેરી વિક્રેતાઓ) પર ૧૫% થી ૩૫% સુધી ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે.
2. અમદાવાદ ઉજવણી - નવરાત્રી ગરબા, દિવાળી લાઇટ ફેસ્ટિવલ, ફ્લાવર શો, કાંકરિયા કાર્નિવલ, પતંગ મહોત્સવ જેવા કાર્યક્રમો દરમ્યાન અમદાવાદ શોપીંગ ફેસ્ટીવલનું બ્રાન્ડિંગ કરવામાં આવશે.
3. ડ્રોન શો, લાઇટ અને લેસર શો, મ્યુઝિકલ કોન્સર્ટ
4. અમદાવાદ સ્ટ્રીટ ફૂડ ટ્રેઇલ, રિવરફ્રન્ટ ફૂડ કાર્નિવલ, મિશેલિન-સ્ટાર પોપ-અપ્સ
5. હેરિટેજ-લિંક્ડ શોપિંગ, રુચિ-આધારિત ઇટિનરેરીઝ (શોપિંગ, ફૂડ, ફોટોગ્રાફી, આર્કિટેક્ચર)
6. હેપ્પી સ્ટ્રીટ, સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સ, બોટ રેસ, કાર્નિવલ ગેમ્સ, શેરી પ્રદર્શન
7. ડ્રોન્સ, રોબોટિક્સ, AI-શોપિંગ, VR ગેમિંગ
8. દુબઈ મોલ ફેશન એવન્યુ અને દોહા જ્વેલરી એક્સ્પોથી પ્રેરિત
9. ડિસ્કાઉન્ટ, એક્સક્લુઝિવ ઝોન, લકી ડ્રો અને પાર્ટનર લાભો માટે પ્રીમિયમ ઍક્સેસ
અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલ 2025ના આકર્ષણો
1. 12 ડિસેમ્બર 2025 થી 13 જાન્યુઆરી 2026
2. સમગ્ર શહેરમાં 4 શોપિંગ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને 14 હોટસ્પોટ્સ
3. સ્થાનિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુલાકાતીઓ
4. મોલ્સ, ઇવેન્ટ્સ, ખાનગી અને સરકારી કાર્યક્રમો સાથે સંકલિત ભાગીદારી
5. અમદાવાદના જીવંત સાંસ્કૃતિક વારસાનું પ્રદર્શન કરવું, સ્થાનિક અર્થતંત્રને વેગ આપવો અને શહેરને એક મુલાકાત લેવા યોગ્ય શોપિંગ સ્થળ તરીકે સ્થાપિત કરવું.
અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલ 2025નો ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતની શ્રેષ્ઠ હસ્તકલા, આધુનિક ઉત્પાદનો અને સ્થાનિક વિશેષતાઓ દર્શાવતો એક અનોખો શોપિંગ અનુભવ પ્રદાન કરવાનો છે. ગુજરાતના ઉત્પાદનોના બ્રાન્ડિંગ, પ્રમોશન અને સૂચિકરણ માટે એક વેબ પોર્ટલ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન વિકસાવવામાં આવશે. ખરીદદારો સુધી વ્યાપક રીતે પહોંચવા માટે રેડિયો, ટીવી, અખબારો અને ડિજિટલ મીડિયા સાથે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
