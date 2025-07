ETV Bharat / state

"કોંગ્રેસની નજર લાગી માટે રોડ તૂટ્યા," વાઈટ ટોપીંગ રોડ મુદ્દે શાસક પક્ષનો જવાબ - WHITE TOPPING OF ROAD

વાઈટ ટોપીંગ રોડનો મુદ્દો ઉછળ્યો ( Etv Bharat Gujarat )

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં વાઈટ ટોપીંગ રોડનો મુદ્દો ગુંજ્યો હતો. સામાન્ય સભામાં વિપક્ષ દ્વારા વાઈટ ટોપીંગનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન પ્રજાના પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા કરવાના બદલે નેતાઓ જાણે કે, મજાક ના મૂડમાં હોય તેવા આક્ષેપ વિપક્ષના નેતાએ કર્યો હતો. વિપક્ષના નેતા શેહઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના રાણીપ વિસ્તારમાં વાઈટ ટોપીંગ રોડમાં ગાબડા અંગે જ્યારે વિપક્ષે પૂછ્યું તો પૂર્વ રોડ કમિટીના ચેરમેન મહાદેવ દેસાઈએ રમુજી જવાબ આપીને કહ્યું કે "વાઈટ શોપિંગ રોડને તમારી નજર લાગી એટલે તૂટ્યો છે." AMCની સામાન્ય સભામાં વાઈટ ટોપીંગ રોડનો મુદ્દો ઉછળ્યો (Etv Bharat Gujarat)

