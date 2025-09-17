બે દાયકા બાદ લીમડા ચોકમાં લાગી સત્યાગ્રહ છાવણી, જૂનાગઢના ઈતિહાસ સાથે જોડાયેલી છે આંદોલનની તવારીખ
જુનાગઢમાં સફાઈ કામદારોએ તેમની પડતર માંગોને લઈને સત્યાગ્રહ છાવણી લગાવતા બે દાયકા બાદ ફરી એક વખત લીમડા ચોકમાં સત્યાગ્રહ છાવણીની જગ્યા આંદોલનકારીઓથી જીવંત બની હતી.
જૂનાગઢ: જૂનાગઢમાં આવેલો લીમડા ચોક વિસ્તાર એક એવો વિસ્તાર છે જ્યાં એક સમયે જિલ્લાનો તમામ વહીવટ આ સ્થળ પરથી જ થતો હતો. જ્યાં લોકો તેમની માંગોને પૂરી કરવા માટે સત્યાગ્રહ છાવણી લગાવતા હતા. બે દાયકા પહેલા અહીંથી તમામ સરકારી કચેરીઓ સ્થળાંતરિત થતા લીમડા ચોક એકદમ સુમસામ જોવા મળતો હતો, પરંતુ બે દાયકા બાદ લીમડા ચોકમાં લાગેલી સત્યાગ્રહ છાવણીએ ફરીથી જુનાગઢના આ વિસ્તારની રોનક વધારી છે.
જુનાગઢ જ નહીં પરંતુ પોરબંદર, સોમનાથ અને સંયુક્ત જુનાગઢ જિલ્લાનો એક પણ વ્યક્તિ એવો નહીં હોય કે જે લીમડા ચોકના નામથી પરિચિત નહીં હોય, અથવા તો જુનાગઢ જિલ્લાનો આંદોલનકારી એવો નહીં જોવા મળે કે જેમણે લીમડા ચોકમાં સત્યાગ્રહ છાવણી લગાવીને પોતાનો આંદોલન શરૂ કર્યું હોય.
જુનાગઢ જિલ્લાના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલ લીમડા ચોક અને તેમાં લાગતી સત્યાગ્રહ છાવણી આજે બે દસકા બાદ ફરી જીવંત બની છે. સફાઈ કામદારો દ્વારા કરવામાં આવેલા આંદોલનની છાવણી લીમડા ચોકમાં લાગતા જ સો વર્ષ પૂર્વેના આંદોલનની એક પ્રતીતિ નજર સમક્ષ ઊભી થઈ હતી.
અનેક આંદોલનનું સાક્ષી બન્યું છે લીમડા ચોક
લીમડા ચોક જે લીમડાના ઝાડથી, આ સ્થળની ઓળખ છે, તે લીમડો પણ 100 વર્ષ કરતાં વધારે જુનો છે. આ લીમડા નીચે લોકો પોતાની માંગો ન પૂરી થતાં સરકાર અને વહીવટી તંત્ર સામે સત્યાગ્રહના રૂપમાં છાવણી લગાવીને આંદોલન કરતા હતા, અત્યાર સુધી લીમડા ચોકમાં થયેલા મોટાભાગના આંદોલનો સફળ રહ્યા છે, તેથી પણ લીમડા ચોકમાં લાગતી સત્યાગ્રહ છાવણી સફળતાની છાવણી તરીકે પણ અહીં આંદોલન કરી ચૂકેલા આંદોલન કાર્યોમાં પણ આજે પણ પ્રસિદ્ધ છે.
વિદ્યાર્થી કાળથી આંદોલન ચલાવનાર બટુકભાઈ મકવાણા આજે 60 વર્ષ કરતા પણ વધારે વર્ષના છે. તેમણે લીમડા ચોકમાં થયેલા અનેક આંદોલનમાં સ્વયં ભાગ લીધો છે, લીમડા ચોકમાં લાગેલી નાનકડી એવી પણ સત્યાગ્રહની છાવણી પરિણામલક્ષી બનતી હતી. જે આજે જુનાગઢ શહેરની બહાર નવી કલેકટર કચેરી જતા લીમડા ચોક સત્યાગ્રહ છાવણી વગર સુમસામ જોવા મળતી હતી, પરંતુ સફાઈ કામદારોએ તેમની પડતર માંગોને લઈને સત્યાગ્રહ છાવણી લગાવતા બે દાયકા બાદ ફરી એક વખત લીમડા ચોકમાં સત્યાગ્રહ છાવણીની જગ્યા આંદોલનકારીઓથી જીવંત બની હતી.