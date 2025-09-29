ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં બારે મેઘ ખાંગા, વરસતા વરસાદમાં પણ ખેલૈયાઓએ માણી ગરબાની મજા
છેલ્લાં 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યમાં સૌથી વધુ ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડા તાલુકામાં 8 ઇંચ વરસાદ વરસાદ ખાબકતા ફરી એક વાર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાય છે.
Published : September 29, 2025 at 12:51 PM IST
ગીર સોમનાથ: સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર-SEOC, ગાંધીનગરના અહેવાલ મુજબ છેલ્લાં 24 કલાક દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં 33 જિલ્લાના 232 તાલુકાઓમાં હળવાથી ભારે વરસાદ વરસ્યો છે. જે અંતર્ગત છેલ્લાં 24કલાક દરમિયાન રાજ્યમાં સૌથી વધુ ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડા તાલુકામાં 8 ઇંચ વરસાદ વરસાદ તથા ગીર સોમનાથના પાટણ-વેરાવળ અને જૂનાગઢના માંગરોળમાં 4-4 ઈંચ કરતાં વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.
સરસ્વતી નદીમાં ઘોડાપૂર
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ગઈ કાલ રવિવારથી પડી રહેલો ધીમી ધારનો વરસાદ સોમવારની સવારે ધોધમાર વરસાદ ફેરવાયો હતો. ભારે વરસાદના પગલે પ્રાચી તીર્થ માંથી પસાર થતી સરસ્વતી ફરી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે, સરસ્વતી નદીમાં ઘોડાપૂર આવતા પ્રાચી તીર્થમાં બિરાજમાન માધવરાયનું મંદિર ફરી સરસ્વતી નદીના પાણીમાં ગરકાવ થયું છે.
વરસતા વરસાદ વચ્ચે ગરબા
બીજી તરફ જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ વરસતા અનેક જગ્યાએ પાર્ટી પ્લોટમાં અને શેરી ગરબાઓના ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાતા એક દિવસ માટે ગકબા બંધ રાખવાની ફરજ પડી હતી જેના કારણે ખેલૈયાઓમાં નારાજગી જોવા મળી હતી
સૌથી વધુ સુત્રાપાડામાં 8 ઈંચ જેટલો વરસાદ
હવામાન વિભાગ દ્વારા ગીર સોમનાથ અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દિવ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી, રવિવારની સવારના 6 વાગ્યાથી આજ સવારના 6 વાગ્યા સુધીમાં વેરાવળમાં 5 ઇંચ, કોડીનાર, તાલાળા અને ઉનામાં 4 ઈંચ, ગીર ગઢડામાં 3 ઈંચ સૌથી વધુ સુત્રાપાડામાં 8 ઈંચ જેટલો વરસાદ વરસતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયાં હતા
વરસાદના પગલે એક દિવસ શિક્ષણ કાર્ય બંધ
નવરાત્રીના અંતિમ દિવસોમાં વરસાદના આગમનથી ગરબા આયોજકો અને ખેલૈયાઓમાં નારાજગી જોવા મળી હતી અને અનેક સ્થળોએ એક દિવસ માટે ગરબા મોકૂફ રાખવામાં આવ્યાં હતા, જ્યારે અન્ય સ્થળોએ યોજાતા શેરી ગરબાઓમાં ખેલૈયાઓ ધોધમાર વરસતા વરસાદમાં પણ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમ્યા હતા. બીજી તરફ ભારે વરસાદના પગલે ગીરસોમનાથ જિલ્લાની કેટલીક શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કાર્ય એક દિવસ માટે બંધ રાખવાની ફરજ પડી હતી.
ગીરસોમનાથ જિલ્લાના ડેમોમાં નવા નીર, 18 ગામોને કરાયા એલર્ટ
ગીર જંગલના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ વરસતા જિલ્લાના અનેક ડેમો માં નવા નીરની આવક થઇ હતી જેમાં ગીર ગઢડા તાલુકાના ચિખલકુબા ગામે આવેલ રાવળ ડેમ 100 ટકા જેટલો ભરાતા ડેમના 4 જેટલા દરવાજા 3 ફૂટ(0.90 મીટર) ખોલવામાં આવતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં આવતા ગીર ગઢડા તાલુકાના ચીખલકુબા,જસાધાર,ધોકડવા, મહોબતપરા, કાંધી,મોટા સમઢીયાળા, પડાપાદર જ્યારે ઉના તાલુકાના પાતાપુર, ઉમેજ, સામતેર, કાણેકબરડા,રામેશ્વર, ગરાળ, મોઠા, સંજવાપુર, માણેકપુર, સનખડા, ખત્રીવાડા સહિત બંને તાલુકાના કુલ 18 જેટલા ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.