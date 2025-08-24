ETV Bharat / state

સિંહના મૃતદેહને નદીમાં ફેંકી બે ખેડૂતો ફરાર, આ રીતે સિંહના મોતનો ફુટ્યો ભાંડો - LION DEATH

ગીર ગઢડાના મહોબતપરા ગામની રાવલ નદીમાં તરતા એક સિંહના મૃતદેહને જોઈને લોકો વનવિભાગને જાણ કરી હતી. જેની તપાસ કરતા સિંહના મૃત્યું કારણ સામે આવ્યું હતું.

નદીમાંથી સિંહનો મૃતદેહ મળવાનો મામલો
નદીમાંથી સિંહનો મૃતદેહ મળવાનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 24, 2025 at 9:36 AM IST

Updated : August 24, 2025 at 10:45 AM IST

ગીરસોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકાના મહોબતપરા ગામની રાવલ નદીના બેઠા પુલ નીચેથી એક સિંહનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ અંગે સ્થાનિકોએ વન વિભાગને જાણ કરતા વન વિભાગે તપાસ કરી હતી, તપાસ દરમિયાન ગીર ગઢડાના નગડીયા ગામે ખેતરમાં મુકાયેલા વીજ કરંટનાં સંપર્કમાં આવતા સિંહનું મોત થયાનું જણાયું હતું.

ગીર ગઢડા તાલુકાના મહોબતપરા ગામની રાવલ નદીમાં સવારના સમયે નગડિયા ગામના અજાણ્યા શખ્સો સિંહના મૃતદેહને ટ્રેક્ટરની ટ્રોલીમાં લાવી નદીના બેઠા પુલ પર થી પાણીમાં ફેંકી ગયા હતા. નદીમાં તરતા સિંહના મૃતદેહની જાણ સ્થાનિક લોકો એ વન વિભાગને કરતા વન વિભાગનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને અલગ-અલગ દિશાઓમાં તપાસ હાથ ધરી હતી.

નદીમાંથી સિંહનો મૃતદેહ મળવાનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)

પાણીમાં ફેંકેલ સિંહના મૃતદેહને વન વિભાગ દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. રાવલ નદી માંથી મળી આવેલા મૃત સિંહના મોઢા પરથી લોહી વહેતું જોવા મળ્યું હતું અને પેટના ભાગે પણ નિશાનો જોવા મળ્યા હતા. સિંહના મૃતદેહને FSLની ટીમ દ્વારા જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે લઇ જવાયો હતો અને પીએમ કરતાં સિંહનું મોત વિજ કરંટ લાગવાથી થયું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું.

મહોબતપરા ગામની રાવલ નદીમાં સિંહના મૃતદેહને ફેંક્યો
મહોબતપરા ગામની રાવલ નદીમાં સિંહના મૃતદેહને ફેંક્યો (Etv Bharat Gujarat)

જસાધાર વન વિભાગે તપાસ કરતા નગડિયા ગામના પટ્ટા વિસ્તારમા જમીન ધરાવતા બે ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરમાં વીજ કરંટ મૂક્યો હતો, જેનાથી આ સિંહનું મોત નીપજ્યું હતું અને આ મામલે બંને ખેડૂતોએ પુરાવાનો નાશ કરવા માટે મૃત સિંહને મહોબતપરા ગામની રાવલ નદીમાં ફેંકી ગયા હતા. હાલ વન વિભાગે આ મામલે નગડિયા ગામના મુકેશ બલદાણીયા અને કમલેશ કલસરિયા નામના બંને ખેડૂતોને ઝડપી પાડી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

