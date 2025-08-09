Essay Contest 2025

ઉનાના ગુપ્ત પ્રયાગ તીર્થ ધામ ખાતે વૃદ્ધાશ્રમમાં વડીલોએ રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી

ઉનાના ગુપ્ત પ્રયાગ તીર્થ ધામ ખાતે પરિવારથી અલગ રહેતા વૃદ્ધ મહિલાઓ અને પુરુષોએ એકબીજાને રાખડી બાંધી રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરી હતી.

ઉનાના ગુપ્ત પ્રયાગ તીર્થ ધામ ખાતે વૃદ્ધાશ્રમમાં વડીલોએ રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી
ઉનાના ગુપ્ત પ્રયાગ તીર્થ ધામ ખાતે વૃદ્ધાશ્રમમાં વડીલોએ રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025

Updated : August 9, 2025 at 6:54 PM IST

ગીર સોમનાથ: આજે સમગ્ર દેશભરમાં રક્ષાબંધન પર્વની ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી છે, ત્યારે ઉનાના ગુપ્ત પ્રયાગ તીર્થ ધામ ખાતે આવેલ વૃધ્ધાશ્રમમાં રહેતા વડીલોએ રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરી હતી. બહેનો ભાઈના ઘરે જઈ ભાઈની રક્ષા કરવા માટે રાખડી બાંધી રક્ષાબંધનનો પર્વ ઉજવે છે, ત્યારે અહીંયા પરિવારથી વિખૂટા પડેલા અને જીવનનો અંતિમ સમય વિતાવી રહેલા વૃદ્ધાશ્રમના વડીલોએ રક્ષાબંધન પર્વને હરખ ભેર મનાવ્યો હતો.

ઉનાથી 7 કિમી દૂર આવેલ મુક્તાનંદજી બાપુ સંચાલિત માવતર વૃદ્ધાશ્રમ ગુપ્ત પ્રયાગ ખાતે આવેલ છે, જેમાં અંદાજિત 65 જેટલા વૃદ્ધ મહિલા અને પુરુષ રહે છે આ વૃધ્ધો પરિવારથી અલગ થઈ વૃદ્ધાશ્રમમાં રહી પરંપરાગત રીતે તહેવારોની ઉજવણી કરે છે. અહીંયા છેલ્લા ઘણા સમયથી પોતાનું જીવન વિતાવી રહેલા વૃદ્ધ મહિલા અને પુરુષોએ આજે રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવ્યો હતો. બહેન ભાઈને રાખડી બાંધી તેની સમૃદ્ધિ તેમજ દિર્ધાયું જીવન માટે પ્રાર્થનાઓ કરતી હોય છે, ત્યારે રક્ષાબંધનના આ પર્વ નિમિતે વૃદ્ધ મહિલાઓએ વૃદ્ધ પુરુષોને રાખડી બાંધી રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરી હતી અને એક બીજાને મોઢુ મીઠું કરાવ્યું હતું.

ઉનાના ગુપ્ત પ્રયાગ તીર્થ ધામ ખાતે વૃદ્ધાશ્રમમાં વડીલોએ રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી (Etv Bharat Gujarat)

અહીંયા વૃદ્ધાશ્રમમાં ઘણી બહેનો પણ ભાઈને મળવા માટે રાખડી બાંધવા માટે આવતા હોય છે ત્યારે લાગણી ભર્યા દ્રશ્યો સર્જાતા હોય છે પરંતુ જે બહેન ભાઈને રાખડી બાંધી શકતી નથી તેમના વૃદ્ધ બહેન ભાઈને રાખડી બાંધી આપણી સંસ્કૃતિની પરંપરાને જાળવી રાખે છે. અહીંયા રહેતા અંદાજિત 65 જેટલા વૃદ્ધ મહિલા પુરુષો રક્ષાબંધનના પર્વ નિમિતે પોતાના પરિવારને યાદ કરી હરખ ભેર જીવન વિતાવી રહ્યા છે.

Last Updated : August 9, 2025

