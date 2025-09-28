ETV Bharat / state

અમદાવાદ: નાગર બ્રાહ્મણ સમાજની સદીઓ જૂની 'બેઠા ગરબા'ની પરંપરા આજે પણ અકબંધ

અમદવાદમાં વસતો નાગર બ્રાહ્મણ સમાજ પોતાની સદીઓ જૂની પરંપરા 'બેઠા ગરબા' દ્વારા મા જગદંબાની આરાધનાની વિશિષ્ટ શૈલી જાળવી રહ્યો છે.

સદીઓ જૂની 'બેઠા ગરબા'ની પરંપરા આજે પણ અકબંધ
સદીઓ જૂની 'બેઠા ગરબા'ની પરંપરા આજે પણ અકબંધ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2025 at 9:09 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 10:05 AM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતી સંસ્કૃતિની અનોખી ઓળખ સમાન નવરાત્રીના મહાપર્વમાં જ્યારે ચારે તરફ આધુનિક સંગીતના તાલે ગરબાની રમઝટ જામી છે, ત્યારે નાગર બ્રાહ્મણ સમાજ પોતાની સદીઓ જૂની પરંપરા 'બેઠા ગરબા' દ્વારા મા જગદંબાની આરાધનાની વિશિષ્ટ શૈલી જાળવી રહ્યો છે.

આ બેઠા ગરબા એટલે કે, પગની હલચલ વિના, માત્ર તાળીઓ, ચપટી અને સૂરોના સથવારે ગવાતા પ્રાચીન અને શુદ્ધ ભક્તિભાવપૂર્ણ ગરબાઓ. આ પરંપરા નાગર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિની કલાપ્રેમી અને સાંસ્કૃતિક વિરાસતનું પ્રતીક છે. શનિવારે MTM( Multitasking mommies) અને સમર્પણ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા બેઠા ગરબાનું આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

બેઠા ગરબા માં બેસીને માતાજીની આરાધના કરવામાં આવે છે. બેઠા ગરબાની શરૂઆત જુનાગઢના નાગરવાડા વિસ્તારમાંથી થઈ હોવાનું મનાય છે. ત્યારથી તેની પરંપરા અંદાજે સાતેક દાયકાથી ચાલી આવે છે. આ બેઠા ગરબા નાગર બ્રાહ્મણોની સદીઓ જુની આગવી પરંપરા મૂળ જુનાગઢીઓ જયા જયાં વસ્યા ત્યાં ત્યાં ફેલાઈ છે. બેઠા ગરબામાં મહિલાઓ માતાજીના ગરબા મંજીરા અને ખંજરી ના તાલે ગાઈ છે, માતાનું સ્થાપન કરે છે સાથે જ માતાજીની આરાધના કરવામાં આવે છે.

માત્ર તાળીઓ, ચપટી અને સૂરોના સથવારે ગવાતા પ્રાચીન અને શુદ્ધ ભક્તિભાવપૂર્ણ ગરબાઓ
આપણી સંસ્કૃતિ નવી પેઢીમાં કેવી રીતના આગળ વધે તેના માટે પ્રયત્ન કરનાર પાર્થવી બેને કહ્યું કે, બેઠા ગરબા આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ છે. ગરબો એટલે માં નું સ્વરૂપ, બેઠા ગરબા એટલે માં એટલે કરુણા , માં એવું વિચારે કે જે અશક્ત છે, માંદા છે તે ગરબા કેવી રીતના કરશે, આ ગરબો ભક્તિ શક્તિ અને આનંદનું પ્રતીક છે. ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિ અશક્ત છે માંદો છે તે પણ આ ગરબામાં ભાગ લઈ શકે છે. બેઠા ગરબા જે વર્ષોથી થઈ રહ્યા છે, આપણી આવતી પેઢી પણ સંસ્કૃતિને આગળ ધપાવે તેના માટે, આજે જે બેઠા ગરબાનું આયોજન થયું છે તે આયોજન થતા રહેવા જોઈએ.

બેઠા ગરબા' દ્વારા મા જગદંબાની આરાધનાની વિશિષ્ટ શૈલી જાળવી રાખતો નાગર બ્રાહ્મણ સમાજ
બેઠા ગરબાના આયોજક વૈશાલી બેને કહ્યું કે, બેઠા ગરબા નાગર બ્રાહ્મણોની વર્ષો જૂની પરંપરા છે. અમે બેઠા ગરબા દર વર્ષે ઘરે બેસીને તો કરીએ જ છીએ પણ, પણ મને થયું કે આપણી આ પરંપરા વધારે લોકો સુધી પહોંચે તેના માટે, અમે સમર્પણ ટ્રસ્ટ સાથે ભેગા મળીને આ કાર્યક્રમમાં આયોજન કર્યું છે. આ બેઠા ગરબામાં દસ વર્ષના બાળકથી લઈને 80 વર્ષના વડીલ સુધી બધાએ ભાગ લીધો છે. આજે અમે માતાજીની સ્તુતિ, આરતી, ગાઈને માતાજીની આરાધના કરી છે.

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

