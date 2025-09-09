નફામાં ભાવનગર ST વિભાગ, 2024 કરતા 2025માં કરી વધુ કમાણી
ભાવનગર એસટી વિભાગે પોતાની ગત વર્ષ ઓગસ્ટ 2024ની આવક કરતા ઓગસ્ટ-2025માં વધારે નફો કર્યો હોવાનું જણાવ્યું છે.
Published : September 9, 2025 at 1:39 PM IST
ભાવનગર: મોટાભાગે સરકાર દ્વારા જનકલ્યાણ અર્થે સંચાલિત કોઈપણ સેવા હોય તેમાં લગભગ નુકસાન અથવા નફાનું પ્રમાણ નહિંવત જોવા મળતું હોય છે. પરંતુ ભાવનગર શહેરમાં રાજ્યના એસ.ટી વિભાગ હેઠળની એસટી વિભાગીય કચેરી હેઠળની તમામ એસટી બસો આવક મેળવવામાં સફળ રહેવા પામી છે. ભાવનગર એસટી વિભાગીય કચેરી દ્વારા વર્ષ 2024ના ઓગસ્ટ માસની સરખામણીમાં 2025-ઓગસ્ટ માસમાં વધુ કમાણી તેમજ વધુ પેસેન્જર અને નફો પ્રાપ્ત કર્યો હોવાનું જાહેર કર્યું છે.
એસટીનું સંચાલન અને આવક
ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ અંતર્ગત ભાવનગર વિભાગ દ્વારા વર્ષ 2024 અને 25ના ઓગસ્ટ માસને લઈને સંચાલન કરેલા કિલોમીટર અને રિઝર્વેશન સહિતની કુલ પેસેન્જરની આવકનો તફાવત રજૂ કર્યો છે. એસટી વિભાગના ભાવનગર વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા સંચાલન કરેલા કિલોમીટર ઓગસ્ટ 2024માં 44,54,000 હતા. જેની સામે ઓગસ્ટ 2025 માં 47,61,000 કિલોમીટર થવા પામ્યા છે. આમ 3,06,000 કિલોમીટરનું વધુ સંચાલન કર્યું છે.
ઓનલાઈન બુકિંગ અને આવક
ભાવનગર એસટી વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે વર્ષ 2024 ઓગસ્ટમાં ઓનલાઈન રિઝર્વેશનથી થયેલી કુલ સીટો 1,82,953 હતી. જ્યારે વર્ષ 2025 ઓગસ્ટમાં આ સીટો 2,01,305 થવા પામી છે. આમ 18,352 સીટોનો વધારો ગત વર્ષની સરખામણીમાં થવા પામ્યો છે. જ્યારે ઓનલાઇન રિઝર્વેશનથી થયેલી આવક જોઈએ તો વર્ષ 2024 ઓગસ્ટમાં 3,29,53,658 આવક થઈ હતી. જે વર્ષ 2025 ઓગસ્ટમાં 4,05,86,658 થવા પામી છે.આમ 76 લાખ 33 હજારનો સીધો ફાયદો ગત વર્ષની સરખામણીએ થયો છે.
પ્રતિ કિલોમીટર આવક અને મુસાફર સંખ્યા
ભાવનગર એસટી વિભાગે 2024 ઓગસ્ટમાં પ્રતિ કિલોમીટરની આવક અને મુસાફરોની સંખ્યાને પણ જાહેર કરી છે. જેમાં જોઈએ તો પ્રતિ કિલોમીટર 2024 ઓગસ્ટમાં 2,685 પૈસા આવક હતી, તે વર્ષ 2025 ઓગસ્ટમાં 2940 પૈસાની આવક મેળવી છે. આમ પ્રતિ કિલોમીટર 255 પૈસાની વધુ આવક વર્ષ 2024 ઓગસ્ટની સરખામણીએ વર્ષ 2025 ઓગસ્ટમાં વધુ મેળવી છે. જ્યારે મુસાફરોની સંખ્યા વર્ષ 2024 ઓગસ્ટમાં 21,56,000 હતી. જે વર્ષ 2025 ઓગસ્ટમાં 22,01,000 થવા ગઈ છે. આમ 45,000 વધુ મુસાફરો પ્રાપ્ત કરવામાં એસટીએ સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. જો કે એસટી દ્વારા વર્ષ 2024 ઓગસ્ટમાં થયેલો ખર્ચ અને વર્ષ 2025 ઓગસ્ટમાં થયેલા ખર્ચને લઈને કશું જાહેર કર્યું નથી.