ગીરના જંગલ વિસ્તારમાં છુપાયો હતો હત્યાનો આરોપી, પોલીસને કહ્યું ભુવો છું, આખરે વૃદ્ધની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો
ગીર ગઢડા તાલુકાના નીતલી ગામે 70 વર્ષીય ખેડૂતને તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી મોતને ઘાટ ઉતારનાર આરોપીને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે, અને હત્યાનો ભેદ ઉકેલ્યો છે.
Published : September 20, 2025 at 11:06 AM IST
ગીરસોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકાના નીતલી ગામે રહેતા રામજીભાઈ વલ્લભભાઈ છેલડીયા નામના 70 વર્ષીય ખેડૂતની 13 વિઘા જેટલી જમીન ગામમાં આવેલી હોય, જેમાં મગફળીનું વાવેતર કર્યુ હતું, આ વિસ્તારના ગામોમાં જંગલી રોઝ, ભૂંડ જેવા વન્ય પ્રાણીઓનો ત્રાસ હોવાથી ખેડૂત રામજીભાઈ છેલડીયા રાત્રિના સમયે ખેતરમાં સુવા જતા હતા, મોડી રાત્રે શૈલેષ વિરજીભાઇ પાટડિયા નામના વ્યક્તિએ કુહાડીના આડે ધડ ઘા ઝીંકીને મોત નિપજાવી નાશી છૂટ્યો હતો.
સવારના સમયે રામજીભાઈનો પુત્ર પિતાને નાસ્તો આપવા માટે ગયા ત્યારે પિતા રામજીભાઈનો મૃતદેહ ખાટલા પર લોહીલુહાણ હાલતમાં જોવા મળ્યો હતો, ઘટના સંદર્ભે પુત્રએ પરિવાજન અને પોલિસને જાણ કરતા પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને તપાસ હાથ ધરી હતી
હત્યારાને ઝડપી પાડવા સ્ટાફને સુચના આપવામાં આવતા ગીર ગઢડા પોલિસના ઈન્સ્પેક્ટર ઉદય રાવલ, ગીર ગઢડા પોલીસ સ્ટાફ, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, SOG સહિતનાઓની ટીમ હત્યારાને ઝડપી પાડવા તપાસમાં લાગી હતી. જેમાં પોલીસે ટેકનિકલ રિસોર્સ, હ્યુમન સોર્સીસ, CCTV સહિતની માહિતીઓ એકઠી કરી ગણતરીના કલાકોમાં જ હત્યારા શૈલેષ વિરજીભાઇ પાટડિયાને ઝડપી હત્યાનો ભેદ ઉકેલ્યો હતો. - મહાદેવ ચૌધરી, ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઇન્ચાર્જ પોલીસ અધિક્ષક, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક
શા માટે કરી હત્યા ?
પોલીસે આ અંગે આગવી ઢબે પૂછપરછ કરતા, હત્યારા શૈલેષ વિરજીભાઇ પાટડિયાના પિતાએ મૃતક રામજીભાઈ છેલડીયાના નાના ભાઈના ખેતરમાં ભાગીયું(ભાગીદારી) રાખેલ હતું, જે ખેતરમાં હત્યારા શૈલેષની પત્ની ખેતી કામ કરવા માટે જતી હતી. આ બાબતે હત્યારા શૈલેષે પોતાની પત્ની પર અવાર નવાર શંકા કુશંકા અને વહેમ રાખી કુહાડી જેવા તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે રામજીભાઈ છેલડીયાની હત્યા કરી નાશી ગયાની આશંકા છે.
કેવી રીતે અને ક્યાંથી ઝડપાયો આરોપી ?
નીતલી ગામે વૃદ્ધની હત્યા કરી નાશી ગયેલા આરોપી શૈલેષ વિરજીભાઇ પાટડિયા ગીર જંગલ વિસ્તારમાં છુપાયો હતો, જેને ઝડપી પાડવા પોલીસ જંગલ વિસ્તારમાં જતા હત્યારો લાકડા(બળતણ) કાપી રહ્યો હતો, જે પોલીસને જોઈ જતા એક દમ ગભરાઈ ગયો હતો, જેને ઝડપી પોલીસે પૂછપરછ કરતા જણાવ્યું હતુ કે, પોતે ભુવો છે અને ધાર્મિક જગ્યાએ દર્શને જઈ રહ્યો છે. બાદમાં પોલીસે પણ પોતે ભુવા હોવાનું જણાવી આગવી ઢબે પૂછપરછ કરતા પોતે રામજીભાઈ છેલડીયાની હત્યા કરી હોવાનું સ્વીકાર્યું હતું.