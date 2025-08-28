આ વર્ષે ગુજરાતમાં 70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025નું થશે આયોજન

ETV Bharat / state

આજે ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાત ટુરીઝમ મિનિસ્ટ્રી અને વર્લ્ડ વાઈડ મીડિયા સાથે MOU સાઇન કરવામાં આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2025 at 8:14 PM IST

ગાંધીનગર: ગિફ્ટ સિટીમાં ગયા વર્ષે 69થી ફિલ્મફેર એવોર્ડનું આયોજન થયું હતું. આ વર્ષે પણ 70માં ફિલ્મફેર એવોર્ડનું આયોજન ગુજરાતમાં થશે. આજે ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાત ટુરીઝમ મિનિસ્ટ્રી અને વર્લ્ડ વાઈડ મીડિયા સાથે MOU સાઇન કરવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી મોટા કાર્યક્રમો આયોજન થઈ રહ્યા છે. જેમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાયેલ કોલ્ડ પ્લે, ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ, જેવા મોટા આયોજનો થઈ રહ્યા છે. 69 ફિલ્મફેર એવોર્ડ પણ ગાંધીનગરના ગિફ્ટ સીટી ખાતે યોજાયો હતો. આજે ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, પ્રવાસન મંત્રી મૂળુ બેરા, ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહર, અભિનેતા વિક્રાંત મેસી હાજર રહ્યા અને ફિલ્મફેરના MOU સાઈન થયા હતા.70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડસના આયોજન માટે ટુરીઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ગુજરાત લિમિટેડ અને વર્લ્ડ વાઈડ મિડીયા પ્રા. લિમિટેડ વચ્ચે MOU કરવામાં આવ્યા હતા.

ડિરેક્ટર કરણ જોહરે કહ્યું હતું કે, જ્યારે આપણી ફિલ્મો નોમિનેટ થાય છે અને જીતીએ છીએ ત્યારે તે આપણાં સૌ માટે એક ઐતિહાસિક પળ હોય છે. આમ, ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ આપણા બધા માટે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. ગત વર્ષે મને ગુજરાતમાં 69માં ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનું આયોજન કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું તે માટે અને આ વર્ષે ફરીથી 70 માં ફિલ્મ ફેર એવોર્ડ્સનું આયોજન કરવા માટે હું ગુજરાત સરકારનો ખૂબ આભારી છું.

અભિનેતા વિક્રાંત મેસીએ કહ્યું હતું કે, 'લેન્ડ ઓફ કલ્ચર' તરીકે ઓળખાતા ગુજરાતમાં અમદાવાદ, વડોદરા અને નવસારીમાં મારા મિત્રો હોવાને પરિણામે મને આ રાજય પ્રત્યે વિશેષ લાગણી છે. મારી કારકિર્દીનો પ્રથમ ફિલ્મફેર એવોર્ડ પણ મને ગુજરાતની ધરતી ઉપર ગત વર્ષે ગિફ્ટ સિટી ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમમાં મળ્યો હતો અને આગામી વર્ષે પણ ગુજરાત ફિલ્મ ફેર એવોર્ડનું યજમાન બન્યું છે, તે મારા માટે ગૌરવ સમાન છે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્‍દ્ર પટેલે આ પ્રસંગે જણાવ્યું કે, સ્વદેશી અને આત્મનિર્ભરતાને ફિલ્મ મેકિંગ ઉદ્યોગ ખૂબ સારી રીતે પ્રોત્સાહન આપી શકે તેમ છે. ભારતીય ફિલ્મ જગતના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનું ગુજરાતમાં આયોજન થવાથી લોકલ ઈકોનોમીને બુસ્ટ મળશે તથા એમ્પ્લોયમેન્‍ટ જનરેશન પણ થઈ શકશે. એટલુ જ નહિ, સ્થાનિક ઉત્પાદનોના ખરીદ-વેચાણથી ‘વોકલ ફોર લોકલ’ દ્વારા સ્વદેશી અપનાવવાનું વડાપ્રધાનનું આહવાન પણ પરિપૂર્ણ થશે. ગુજરાતમાં 70માં ફિલ્મફેર એવોર્ડના આયોજનથી રાજ્યની ટુરિઝમ લીગસી અને વિરાસતને સમગ્ર વિશ્વ વધુ સારી રીતે જાણી શકે તે માટે આ એમ.ઓ.યુ. મહત્વપૂર્ણ માઈલસ્ટોન સાબિત થશે.

મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યુ કે, ગુજરાત કોન્સર્ટ ઈકોનોમીનું પણ એક મોટું સેન્ટર બની રહ્યું છે. એક લાખની બેઠક ક્ષમતા ધરાવતું અમદાવાદનું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ અનેક લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. તે જ દર્શાવે છે કે અમદાવાદ મોટા કોન્સર્ટનું આયોજન કરવા માટે કેપેબલ છે.

આ ઇવેન્ટ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રેક્ષકોને ગુજરાતના વૈવિધ્યસભર પ્રવાસન આકર્ષણો દર્શાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ બનશે. કચ્છનું સફેદ રણ, સાબરમતી આશ્રમ અને સોમનાથ તથા દ્વારકા જેવા ઐતિહાસિક સ્થળોથી લઈને ગીર ફોરેસ્ટ નેશનલ પાર્ક અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, શિવરાજપુર બિચ જેવા સમૃદ્ધ પ્રવાસન સ્થળોને ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ હાઇલાઇટ કરશે.

