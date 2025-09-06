ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: નકલી ચલણી નોટો સાથે એક ઝડપાયો, ખાખરાળીના શખ્સની પણ સંડોવણી

થાન પોલીસે ખાખરાળી ગામના શખ્સને રૂ. 500ના દરની 97 નંગ નકલી ચલણી નોટો સાથે ઝડપી પાડ્યો છે.

આરોપી આશિષભાઈ મોરી
આરોપી આશિષભાઈ મોરી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 3:09 PM IST

1 Min Read

સુરેન્દ્રનગર : થાન પોલીસે બાતમીના આધારે ખાખરાળી ચોકડી પાસે શંકાસ્પદ હાલતમાં વ્યક્તિને ઝડપી પાડ્યો હતો. આ શખ્સ પાસેથી રૂપિયા 500ના દરની 97 નકલી નોટ આવી હતી. આ નોટ નકલી હોવાની FSL અધિકારી દ્વારા પુષ્ટિ પણ કરવામાં આવી હતી.

નકલી નોટો સાથે ઝડપાયો શખ્સ : આ અંગે મળતી માહિતી અનુસાર થાન પોલીસને બાતમી મળી હતી કે અમરાપર ઉપરવાવના આશિષભાઈ રાજુભાઈ મોરીને નકલી નોટો સાથે જઈ રહ્યો છે. થાન પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે ખાખરાળી ચોકડી પાસે શંકાસ્પદ હાલતમાં વ્યક્તિને ઝડપી પાડ્યો હતો. આ શખ્સ પાસેથી રૂ. 500ના દરની નકલી નોટો પણ મળી આવી હતી.

સુરેન્દ્રનગર: નકલી ચલણી નોટો સાથે એક ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

21 વર્ષીય આરોપી આશિષભાઈ મોરી : આ શખ્સની અટકાયત કરી પોલીસ તેની પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. બીજી તરફ તેની પાસેથી મળેલી નોટોની ચકાસણી માટે સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, થાન ખાતે મોકલવામાં આવી હતી. બેંક મેનેજરે મશીન દ્વારા નોટની ચકાસણી કરી અને આ નોટો નકલી હોવાનું જણાવ્યું હતું. આથી થાન પોલીસે 21 વર્ષીય આરોપી આશિષભાઈ મોરી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

રૂ. 500ના દરની 97 નકલી નોટ : પોલીસની પૂછપરછમાં આરોપીએ જણાવ્યું કે, આ નોટો તેને ખાખરાળીના અજય પાસેથી મેળવી હતી. અજયભાઈએ તેને રૂપિયા 500ના દરની 100 નકલી નોટો આપી હોવાનું જણાવ્યું હતું. જેમાં તેણે ત્રણ નોટો અલગ અલગ જગ્યાએ વટાવી હોવાનો ખુલાસો કર્યો હતો. FSL અધિકારી દ્વારા નોટોની ચકાસણી કરીને તે નકલી હોવાની પુષ્ટિ પણ કરવામાં આવી હતી.

પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ : લીંબડી DySP વિશાલ રબારીએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીને ઝડપી પડી અને આ નોટ ક્યાંથી છાપી લાવ્યા હતા અને આની અંદર હજુ કેટલા લોકો સંડાવેલા છે તે દિશામાં પણ પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે આરોપી પાસેથી રૂપિયા 500ના દરની 97 નકલી નોટો અને 10,000 રૂપિયાની કિંમતનો મોબાઈલ જપ્ત કર્યો છે. આ અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE CURRENCY NOTES OF RS 500THANE POLICEASHISH MORISURENDRANAGAR CRIMEFAKE CURRENCY NOTE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.