સૌરાષ્ટ્રની પ્રખ્યાત દાણેદાર થાબડી, માણી લો અજોડ સ્વાદ અને સોડમનું ફૂલ પેકેજ - THABADI

દૂધથી બનતી અલગ અને એકદમ સ્વાદ સાથેની સૌરાષ્ટ્રની મીઠાઈ એટલે થાબડી. જુઓ શા માટે વર્ષોથી સ્વાદ અને સુગંધ રહી છે અકબંધ...

સૌરાષ્ટ્રની પ્રખ્યાત દાણેદાર થાબડી
સૌરાષ્ટ્રની પ્રખ્યાત દાણેદાર થાબડી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 1:58 PM IST

જૂનાગઢ : ખૂબ લાંબા સમયથી અને આજે પણ સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી પ્રસિદ્ધ મીઠાઈ એટલે "થાબડી". એક સમયે કુતિયાણા, માંગરોળ અને હાલ જામવાળા વિસ્તારમાં દૂધમાંથી બનતી આ એકમાત્ર મીઠાઈ સ્વાદના શોખિનો માટે આજે પણ પહેલી પસંદ છે. કેટલીક જગ્યાએ પરંપરાગત રીતે થાબડી બનાવવાની પદ્ધતિ લાઈવ જોઈ શકાય છે. સ્વાદના કોઈ પણ શોખીનને ગીર સુધી ખેંચી લાવતી થાબડી પર રસપ્રદ અહેવાલ...

સૌરાષ્ટ્રની પ્રખ્યાત દાણેદાર થાબડી

દૂધમાંથી બનતી થાબડી આજે પણ ગીર અને સૌરાષ્ટ્રમાં સ્વાદના શોખિનો માટે મીઠાઈમાં પહેલી પસંદ બની રહી છે. વર્ષો પૂર્વે કુતિયાણ, માળિયા હાટીના અને જામવાળા વિસ્તારની સાથે સમગ્ર ગીર પંથકમાં માલધારીઓ દ્વારા થાબડી બનાવવાની એક વિશેષ પરંપરા શરૂ થઈ હતી. આ પરંપરા આજે આધુનિક યુગમાં પણ જોવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્રની પ્રખ્યાત દાણેદાર થાબડી (ETV Bharat Gujarat)

માત્ર દૂધમાંથી બનતી મીઠાઈ

વર્ષો પૂર્વે થાબડી નામની મીઠાઈ બનાવવાની શરૂઆત માલધારીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી આ મીઠાઈનું નામ અને તેને બનાવવાની પદ્ધતિ એક સમાન જોવા મળે છે. આધુનિક સમયમાં મીઠાઈ અનેક પ્રકારના સ્વાદ અને રંગે બને છે. હાલમાં મીઠાઈએ પણ આધુનિકતા પ્રાપ્ત કરી છે. પરંતુ થાબડી આજે પણ તેના અસલ રંગરૂપ અને સ્વાદમાં જોવા મળે છે, જે માત્ર દૂધમાંથી બનાવવામાં આવે છે

માત્ર દૂધમાંથી બનતી મીઠાઈ
માત્ર દૂધમાંથી બનતી મીઠાઈ (ETV Bharat Gujarat)

થાબડી બનાવવાની પારંપરિક પદ્ધતિ

થાબડીને દૂધ અને ખાંડનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. થાબડી બનાવવા પાછળ ચાર-પાંચ કલાકનો સમય લાગે છે. થાબડી બનાવવા માટે દૂધને સતત ઉકાળીને તેને માવો બની જાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહેવું પડે છે. ખૂબ જ ધીરજ અને મહેનત બાદ 50 લીટર દૂધમાંથી પાંચથી છ કિલો થાબડી બને છે, જેમાં મીઠાશ માટે ખાંડ ઉમેરવામાં આવે છે. આ સિવાય સ્વાદ માટે આજે પણ કોઈ પ્રકારની અન્ય ચીજવસ્તુઓ ઉમેરવામાં આવતી નથી.

માણી લો અજોડ સ્વાદ અને સોડમનું ફૂલ પેકેજ (ETV Bharat Gujarat)

કેટલાક લોકોને થાબડીમાં સુકોમેવો પસંદ હોય છે. જેથી લોકોની પસંદ અનુસાર તેમાં કાજુ, કિસમિસ અને બદામ જેવા સૂકા મેવા નાખવામાં આવે છે. પરંતુ કોઈ પણ માલધારીને ત્યાં બનતી થાબડીમાં આ સિવાય અન્ય કોઈ ચીજ વસ્તુઓ રંગ કે સ્વાદ માટે નાખવામાં આવતી નથી. જેથી થાબડીનો સ્વાદ, રંગ અને સોડમ અકબંધ જોવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્રની પ્રખ્યાત દાણેદાર થાબડી
સૌરાષ્ટ્રની પ્રખ્યાત દાણેદાર થાબડી (ETV Bharat Gujarat)

લાકડાની ભઠ્ઠી પર તૈયાર થાય છે દૂધનો માવો

આધુનિક યુગમાં મોટાભાગની મીઠાઈઓ ગેસના બર્નર અને મશીનમાં બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ થાબડી આજે પણ મોટી ભઠ્ઠી અને તેમાં પણ બળતણ તરીકે લાકડાનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આજે પણ થાબડી બનાવવા માટે ગેસ કે કોલસા અથવા અન્ય કોઈ ઇલેક્ટ્રીક મશીનનો ઉપયોગ થતો નથી. જેથી વર્ષો પછી પણ થાબડીએ તેની ગુણવત્તાની સાથે સ્વાદ અને સોડમને અકબંધ રાખી છે.

