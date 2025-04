ETV Bharat / state

જુનાગઢ: ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે સતત વધતા જતા તણાવને લઈને લીલીયાના જ્યોતિષાચાર્ય જયપ્રકાશ માઢકે 18મી મે સુધીમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની સરહદે સૈનિક ગતિવિધિ થઈ શકે છે, તેવું પૂર્વાનુમાન જ્યોતિષશાસ્ત્રને આધારે લગાવ્યું છે. જે સમયે પહેલગામમાં આતંકવાદીઓ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, આ સમયે રાહુ અને શનીનો પીચાસ યોગ બની રહ્યો હતો. આ યોગ આગામી 18મી મે સુધી સતત જોવા મળે છે જેને કારણે આ દિવસો દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાનની સરહદોએ સૈનિક ગતિવિધિ થઈ શકે છે, તેવું પુર્વાનુમાન જ્યોતિષશાસ્ત્રના આધારે જ્યોતિષાચાર્ય જયપ્રકાશ માઢકે વ્યક્ત કર્યું છે. 18મી મે સુધીમાં ભારત-પાકિસ્તાન સરહદે સૈનિક સંઘર્ષ જમ્મુ-કાશ્મીરના પહેલગામમાં આતંકવાદીઓ દ્વારા જે રીતે 26 જેટલા પ્રવાસીઓને અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સૈનિક સંઘર્ષ થવાની શક્યતાઓ ગ્રહોની ચાલ અને તેની દશાને આધારે ઊભી થઈ શકે છે, આવું પૂર્વાનુમાન ગ્રહ દશા અને તેની ચાલને આધારે જ્યોતિષાચાર્ય જયપ્રકાશ માઢકે શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે, જે દિવસે પહેલગામમાં આતંકીઓ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, આ સમયે શનિ અને રાહુલનો એક પીચાસ યોગ હતો. આ યોગ આગામી 18મી મે સુધી પણ જોવા મળશે. જેને કારણે ભારત પાકિસ્તાનની સરહદોએ બંને દેશના સૈનિકો વચ્ચે કોઈ સૈનિક ગતિવિધિ થવાની પૂરી શક્યતાનું પુર્વાનુમાન જ્યોતિષાચાર્ય જયપ્રકાશ માઢકે વ્યક્ત કર્યું છે. પીચાસ યોગને કારણે યુદ્ધ સંઘર્ષની શક્યતા જય પ્રકાશ માઢકે ઈટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોનીક માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, જે સમયે આતંકવાદી હુમલો થયો હતો ત્યારે પણ પીચાસ યુગ ચાલુ હતો. આ યોગ લોહીનો કારક માનવામાં આવે છે, જેથી આગામી 18મી મે સુધીમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની સેનાઓ વચ્ચે કોઈ સૈનિક સંઘર્ષ શરૂ થાય તેવી શક્યતાઓ જ્યોતિષના આધારે ઊભી થઈ છે. આ પીચાસ યોગને કારણે સમગ્ર દુનિયાના દેશો પર પણ વિપરીત અસરો થઈ શકે છે, પરંતુ હાલ મુખ્યત્વે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પીચાસ યોગને કારણે સૈનિક ગતિવિધિ વધી શકે છે, ભારત તરફથી સમાધાનના તમામ પ્રયાસો થઈ શકે છે પરંતુ પાકિસ્તાન ભારતની શરતોને આધીન કોઈ નિરાકરણ નહીં લાવે તો 18મી મે સુધીમાં બંને દેશોની સેના વચ્ચે કોઈ સૈનિક સંઘર્ષ ઉભો થાય તેવું ગ્રહ દશાને આધારે જોઈ શકાય છે. દુશ્મનને નબળો આંકવાની ભૂલ કોઈ ન કરે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે જો સૈનિક સંઘર્ષ શરૂ થાય તો દુશ્મન દેશને નબળો માનવાની ભૂલ કોઈપણ દેશ ન કરી શકે, પાકિસ્તાન જેવો દેશ માયાવી અને સાતીર શક્તિઓથી ભરપૂર છે. આવી સ્થિતિમાં ભારતે પણ પાકિસ્તાનને નબળું આંકવાની જગ્યા પર યુદ્ધની રણનીતિ બનાવીને આગળ વધવું જોઈએ, તો ભારતને સૈનિક ગતિવિધિમાં સફળતા મેળવી શકે છે. હાલ ભારતની તરફમાં યુરોપના મોટાભાગના દેશો આવી રહ્યા છે, પરંતુ આજે પણ પાકિસ્તાનના સમર્થનમાં ચીન, તુર્કી અને આતંકી સંગઠન હમાસનો પૂરો ટેકો છે, જેથી પાકિસ્તાન આ ત્રણેય શક્તિઓના સહારે ભારત સામે સૈનિક ગતિવિધિમાં સામેલ થઈ શકે છે, તેવી શક્યતાઓ પણ ગ્રહ દશાને આધારે જોવા મળે છે.

સૈનિક સંઘર્ષ શરૂ થાય તો લાંબો ચાલે તેવી શક્યતા પીચાસ યોગને કારણે જો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સૈનિક સંઘર્ષ શરૂ થાય તો તે લાંબો ચાલી શકે છે, પરંતુ વચ્ચે વચ્ચે થોડો વિરામ પણ જોવા મળી શકે છે. આ સૈનિક સંઘર્ષ દરમિયાન પાછળના દિવસોમાં કેટલાક રાષ્ટ્રો કે જે આજે પણ પાકિસ્તાનનું સમર્થન ખુલીને કે દોરી સંચારથી કરી રહ્યા છે, આવા દેશો ભારત પર કેટલાક પ્રતિબંધો લગાવે તેવી શક્યતાઓ ઊભી થઈ શકે છે, પરંતુ હાલ તુરંત આ પ્રકારના પ્રતિબંધો ભારત સામે પાકિસ્તાનના સમર્થિત દેશો લગાવી શકે તેવી શક્યતાઓ નહીંવત છે. સૈનિક કાર્યવાહીમાં પાકિસ્તાન ઊંઘતું ઝડપાઈ શકે પીચાસ યોગને કારણે જો સૈનિક સંઘર્ષ ઉભો થાય તો પાકિસ્તાન ઊંઘતું ઝડપાઈ શકે છે, તેવી શક્યતાઓ પણ જ્યોતિષાચાર્ય જય પ્રકાશ માઢકે વ્યક્ત કરી છે. સૈનિક સંઘર્ષ બાદ પાકિસ્તાનમાં ગૃહ યુદ્ધની શક્યતાઓ પણ ઉભી થઈ શકે છે, કેટલાક આતંકવાદી સંગઠનો પાકિસ્તાનના કેટલાક પ્રાંતોમાં પોતાનો કબજો જમાવે તેવી પણ શક્યતાઓ ગ્રહ દશાને આધારે ઊભી થઈ શકે છે. વધુમાં સૈનિક સંઘર્ષ જો લાંબો ચાલે તો પાકિસ્તાનમાં બલુચિસ્તાન,પસ્તુનિસ્તાન, ગીલગીટ, અને સિંધ એમ ચાર પ્રાંત અલગ થાય અથવા તો આ ચારેય પ્રાંતો સ્વતંત્ર રીતે વર્તે તેવી શક્યતાઓ પણ ગ્રહ દશાને આધારે આગામી વર્ષોમાં જોવા મળી શકે છે સૈનિક સંઘર્ષમાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને કોઈ મોટું નુકસાન નહીં ગ્રહ દશાને આધારે જો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સૈનિક સંઘર્ષ ઉભો થાય તો ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને કોઈ મોટું કે નોંધપાત્ર નુકસાન થાય તેવી શક્યતાઓ એકદમ નહિંવત જોવા મળે છે, પરંતુ સૈનિક સંઘર્ષ દરમિયાન ભારતના જે રાજ્યો કે વિસ્તાર જે સીધી રીતે પાકિસ્તાન સાથે જળ કે જમીન સીમા સાથે જોડાયેલા છે આવા વિસ્તારોમાં સૈનિક ગતિવિધિ ની અસરો વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળી શકે છે, કચ્છ, જામનગર અને બનાસકાંઠા આ ત્રણ વિસ્તારો પાકિસ્તાન સાથે જળ અને જમીન સાથે જોડાયેલા છે, જેથી આ વિસ્તારોમાં સૈનિક સંઘર્ષની સ્થિતિ ઊભી થાય તો તેની અસરો જોવા મળી શકે છે (ખાસ નોંધ: ઉપરોક્ત તમામ વિગતો જ્યોતિષાચાર્ય જયપ્રકાશ માઢકે ગ્રહ દશાને આધારે તેમના પૂર્વાનુમાન રૂપે ઈટીવી ભારત સાથે વ્યક્ત કરી છે )

