SITEના 50 વર્ષ: દેશમાં ટીવી પ્રસારણની શરૂઆત થઈ એવું ખેડાનું ભુલાયેલું પીજ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, ગ્રામજનો શું કહી રહ્યા છે જાણો
ખેડા કોમ્યુનિકેશન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત દેશમાં પીજથી ગ્રામ્ય પ્રસારણની સૌપ્રથમ શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.
Published : September 7, 2025 at 7:02 AM IST
ખેડા : હાલ સ્માર્ટ ટીવીનો જમાનો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ઘરે ઘરે સ્માર્ટ ટીવી જોવા મળી રહ્યા છે, પરંતુ એક સમય હતો જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ટેલિવિઝન એક સપના સમાન હતું. તે સમયે વર્ષ 1975માં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ટેલિવિઝન પ્રસારણની શરૂઆત સૌપ્રથમ ખેડા જિલ્લામાં કરવામાં આવી હતી. જીલ્લાના પીજ ગામમાંથી ઐતિહાસિક પ્રસારણની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પ્રસારણ એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટના રૂપમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ દુનિયાનો એવો પહેલો પ્રસારણ પ્રોજેક્ટ હતો કે જેના માટે આંદોલન કરાયું હોય. પીજ દૂરદર્શન કેન્દ્ર હવે ગામના વડીલોની યાદમાં જ રહ્યું છે. પીજ કેન્દ્રને હાલ 50 વર્ષ પૂરા થયા છે, ત્યારે જાણીએ દેશમાં ગ્રામ્ય પ્રસારણના પ્રથમ પીજ દૂરદર્શન કેન્દ્ર વિશે…
ભારતમાં ટેલિવિઝન પ્રસારણ સેવાની શરૂઆત 1959માં થઈ હતી, પરંતુ ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ટીવી પ્રસારણ હજુ પહોંચ્યું નહોતુ. ખેડા કોમ્યુનિકેશન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત દેશમાં પીજથી ગ્રામ્ય પ્રસારણની સૌપ્રથમ શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.
ટીવીને ગામડાઓ સુધી પહોંચાડવાનો હેતુ : મહાન વૈજ્ઞાનિક વિક્રમ સારાભાઈએ અમેરિકી સ્પેસ એજન્સી નાસા સાથે મળી સેટેલાઈટ ઇન્સ્ટ્રક્શન ટેલિવિઝન એક્સપરિમેન્ટ એટલે SITE 1975માં લોન્ચ કર્યો હતો. ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે સ્પેસ સાયન્સ ક્ષેત્રમાં આ સૌથી પહેલી મોટી ભાગીદારી હતી. ભારતીય ઇતિહાસમાં આ નિર્ણાયક મોડ હતો. આ પ્રયોગનો હેતુ ટીવીને ગામડાઓ સુધી પહોંચાડવાનો હતો.
ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં ટેલિવિઝન પ્રસારણ માટે સૌથી પહેલા ખેડા જિલ્લાના પીજ ગામની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. ફક્ત 35 કીમી સુધી પ્રસારણની રેન્જ હતી. પીજ ગામમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમ ( UNDP)દ્વારા આપવામાં આવેલા લો પાવર ટ્રાન્સમિશન અને એક પ્રોડક્શન સ્ટુડિયો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં સ્થાનિક કલાકારો દ્વારા સામાજિક મુદ્દાઓને લગતું શૂટિંગ કરવામાં આવતુ હતું. જ્યારે અમદાવાદના સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટરમાં એક સેટેલાઈટ અર્થ સ્ટેશનને સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 35 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં 400 ગામોમાં 651 ટીવી સેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જુલાઈ 1975માં પહેલીવાર સેંકડો ગ્રામજનો વચ્ચે ખુલ્લા મેદાનમાં પ્રસારણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સ્થાનિક ભાષા ગુજરાતીમાં લોકલ લેવલના મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ જોઈ ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયા હતા. જેને હાલ પચાસ વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે.
પ્રસારણ પાયલોટ પ્રોજેક્ટરૂપે શરૂ કરાયું : ખેડા કોમ્યુનિકેશન પ્રોજેક્ટ એક વર્ષ માટે પ્રયોગના સ્વરૂપે શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.પરંતુ ભારે સફળતાને કારણે એને બંધ કરવામાં આવ્યો નહોતો અને તેનું પ્રસારણ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ચાલુ રહ્યું હતું.1984માં આ પ્રોજેક્ટ કોમ્યુનિકેશન એફિશિયન્સી માટે યુનેસ્કો પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો હતો.પ્રોજેક્ટ દ્વારા ટીવી કાર્યક્રમના પ્રભાવને સમજવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.આ ઐતિહાસિક પ્રસારણના મોડેલ પરથી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વિકાસ માટે ઓડીયો વિઝ્યુઅલ કાર્યક્રમ વિકસાવવામાં મદદ મળી હતી.
બંધ કરતા ગ્રામજનોએ આંદોલન કર્યુ હતુ : પીજ કેન્દ્રથી પ્રસારિત થતાં અનેક કાર્યક્રમો ભારે લોકપ્રિય થયા હતા. સ્વાસ્થ્ય, ખેતી, સામાજીક જાગૃતિને લગતા તેમજ શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરવામાં આવતા હતા. જેમાં દાદ ફરિયાદ, હું ને મારી ભૂરી, હવે ના સહેવા પાપ જેવા કાર્યક્રમો ખાસા લોકપ્રિય થયા હતા.
1985માં અમદાવાદ દૂરદર્શન કેન્દ્ર શરૂ થવાને કારણે પીજ ટ્રાન્સમીટરને બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. જે અન્ય સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યું હતું. જેને લઇ લોકોમાં નારાજગી પણ જોવા મળી હતી. ગ્રામજનો દ્વારા પીજ ટીવી કેન્દ્ર બચાવો આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
પીજ કેન્દ્ર હવે ગામના વડીલોની યાદમાં જ રહ્યું છે : ગામની આજની યુવા પેઢીને આના વિશે ખાસ કંઈ ખ્યાલ નથી, પરંતુ ગામની ઓળખ આજે પણ દૂરદર્શન કેન્દ્ર પરથી જ છે, તેની આ પેઢી કબૂલાત કરે છે. તેમણે પુસ્તકો અને ગામના વડીલો પાસેથી જાણ્યું છે. જેનો ગર્વ પણ અનુભવી રહ્યા છે. એક સમયે ગામની ઓળખ એવા પ્રસારણ કેન્દ્રનું યાદગીરી રૂપે કોઈ સ્મારક બનાવાય તેવું પણ ગ્રામજનો ઈચ્છી રહ્યા છે. જો કે જ્યાં ટ્રાંસમીટર અને સ્ટુડિયો હતો, ત્યાં હવે સન્નાટો જોવા મળી રહ્યો છે. પીજ દૂરદર્શન કેન્દ્ર હવે ગામના વડીલોની યાદમાં જ રહ્યું છે.
ગ્રામજનોને કાર્યક્રમોમાં રસ પડતો : ગામના ગીરીશભાઈ જાનીએ જણાવ્યું કે, પીજમાં 1975માં એક પ્રાયોગિક ધોરણે ટીવી ટાવર ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. આ ટીવી ટાવર અમેરિકાના સહયોગથી સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તે વખતે અમે બહુ નાના પંચોતેરની સાલમાં એટલે અમને બહુ વધુ ખબર નથી, થોડુ ઘણું યાદ ખરૂ.
તે વખતે ગુજરાતી સિરિયલ કાકા ચાલે વાંકા, ત્રિભેટે એના સામાજીક નાના નાટકોના સામાન્ય કાર્યક્રમ આવતા હતા, એમાં અમારા પીજ ગામના એક જીષ્ણુ ભટ્ટના કાર્યક્રમો બહુ મોટા પ્રમાણમાં રજૂ કરાતા હતા. કોમેડી થતી એટલે એમાં અમને થોડો રસ હતો, ત્યાર પછી થોડા વર્ષો ચાલ્યું. તે સમયે ગામમાં ટીવી બહુ નહીં એટલે અમે જોવા માટે દોડતા હતા.
ગ્રામજનો આંદોલનમાં અમે ઉપવાસ પર બેઠા : ગ્રામજન કીરીટભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, જે તે વખતે ગ્રામીણ વિકાસ માટેના બધા કાર્યક્રમો આવતા ટીવી સ્ટેશનમાં અમારા એક પિતરાઈ ભાઈ હતો ઘનશ્યામ ઘડિયાળી તેણે આંદોલન ચલાવેલું. 15 દિવસ સુધી ઉપવાસ ચાલેલા એમાં, મારા માતા પંચાયતમાં હતા, એટલે આંદોલનમાં એમણેય ભાગ લીધેલો. ખેતીને લગતા બીજા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોને એવુ બધું આવતું. એ બધું અસ્ત થઈ ગયું જતું રહ્યું એટલે ભૂંસાઈ ગયુ.
પીજ જેના માટે ઓળખાતુ તે હવે ગામમાં કશું નથી : ગામનો યુવાન
ગામના યુવાન ધ્રુવે જણાવ્યું કે, વર્ષો પહેલા પીજ ગામ દૂરદર્શન કેન્દ્ર માટે ઓળખાતું હતુ. અત્યારે દૂરદર્શન કેન્દ્ર છે નહી પીજમાં. એવુ સાંભળવા મળ્યું છે જાણવા મળ્યું છે અમુક પુસ્તકો દ્વારા અને અમારા ગામના વડીલો દ્વારા કે જો.વિક્રમ સારાભાઈએ સૌપ્રથમ પીજની અંદર સેટેલાઈટ દ્વારા તેની સ્થાપના કરેલી આજે એનું કશુ છે નહી. કશુ જોવા જઈએ તો કશું મળતું નથી.
અમે બહાર પણ જઈએ ગમે તે ગામમાં તો પીજ ગામને અત્યારે પણ દૂરદર્શન કેન્દ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એશિયાનું સૌપ્રથમ ગ્રામ્ય લેવલે પીજ ગામની અંદર દૂરદર્શન કેન્દ્ર હતુ. એટલે પહેલા પીજ જે માટે ઓળખાતુ હતુ અત્યારે ગામમાં બધા આવે છે તો એ વસ્તુ જોવા મળતી નથી. તો અપીલ એક એવી છે સરકારને કે એની ઓળખ મેળવી આપે.
