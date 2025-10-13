નર્મદા: ઝરવાણીના જંગલમાં તેલંગાણાના 5 યુવકો ખોવાયા, હર્ષ સંઘવીના એક ટ્વીટથી પરિવાર સાથે મેળાપ થયો
નર્મદા જિલ્લાના ઝરવાણીના જંગલમાં તેલંગાણાના 8 લોકો ફરવા આવ્યા હતા જેમાંથી 5 લોકો ખોવાયા હતા.
નર્મદા: તેલંગણા રાજ્યના 8 લોકો નર્મદા જિલ્લાના ઝરવાણીના જંગલમાં ટ્રેકિંગ કરવા આવ્યા હતા. એ પૈકીના 5 લોકો રસ્તો ભૂલો પડતા હર્ષ સંઘવીની સૂચના બાદ કેવડીયા ફોરેસ્ટ વિભાગે એમને શોધ્યા હતા અને ત્યાર બાદ પરિવારજનોએ હાશકારો મળ્યો હતો. જંગલમાં રસ્તો ભૂલાયેલા લોકોનો સંપર્ક તૂટી જતા, તેમના પરિવારજનો અને મિત્રોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. સ્થિતિ ગંભીર બનતાં, પ્રવાસીઓના પરિવારજનો દ્વારા ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીને ટ્વીટ મારફતે મદદ માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી. પ્રારંભિક માહિતી મુજબ, ખોવાયેલા લોકો ધોધથી અંદાજે 2 થી 3 કિલોમીટર દૂર જંગલના ઊંડાણમાં પહોંચી ગયા હતા.
8 લોકો ઝરવાણીના જંગલમાં ટ્રેકિંગ માટે આવ્યા હતા
તેલંગણા રાજ્યના 8 લોકો ટ્રેકિંગ કરવા માટે નર્મદા જિલ્લાના ઝરવાણીના જંગલમાં આવ્યા હતા. જેમાંથી 5 લોકો રસ્તો ભૂલો પડી ગયા હતા. એકબીજાથી વિખુટા પડ્યા હતા. ખોવાયેલા લોકોના પરિવારજનોએ ટ્વીટ કરતા ટ્વીટના માધ્યમથી આ ઘટનાની જાણ ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીને થઈ હતી. જે બાદ હર્ષ સંઘવીએ ટ્વીટના માધ્યમથી પરિવારજનોને સાંત્વના આપી હતી.
No need to worry! Gujarat Police has located the 5 youths and is escorting them. Please stay calm, we're with you. https://t.co/UAQ0253tjN pic.twitter.com/EgPJpTzd41— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) October 12, 2025
હર્ષ સંઘવીએ મદદ કરી
હર્ષ સંઘવીએ પરિવારજનોને ટ્વીટનો જવાબ આપતા કહ્યું કે, ચિંતા ન કરશો હું અહીંના ડીજીપીને કહું છું. જે બાદ એમણે ડીજીપીને જાણ કરી હતી. ગણતરીના કલાકોમાં પોલીસ અને કેવડિયા વન વિભાગની ટીમ દ્વારા આ લોકોને શોધી કાઢવા તુરંત રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરી ખોવાયેલા યુવાનોને શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા. જે બાદ તેલંગાણાના જે લોકો ખોવાયા હતા તેના ફેમિલીના મેમ્બર દ્વારા ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીને ટ્વીટ કરી આભાર પણ માન્યો હતો. જંગલમાં ખોવાયેલા તેલંગાણા રાજ્યના 5 પ્રવાસીઓ સુરક્ષિત મળી આવ્યા હતા.
ઝરવાણીના આ બનાવે ફરી એક વાર સાબિત કર્યું કે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા મળેલી માહિતી પર રાજ્ય તંત્ર કેટલો ઝડપથી પ્રતિસાદ આપે છે. હર્ષ સંઘવીના તાત્કાલિક પ્રતિસાદ અને પોલીસ-વન વિભાગની સંકલિત કામગીરીના કારણે એક મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ છે.
