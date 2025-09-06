શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો માટે સરકારની જાહેરાત, બસોમાં આજીવન મફત મુસાફરી કરી શકશે

રાજ્ય સરકારે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો માટે ખાસ ભેટની જાહેરાત કરી છે.
Published : September 6, 2025 at 7:33 PM IST
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યની અંદર અને બહારના રૂટ પર ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (ST) ની તમામ પ્રકારની બસોમાં આજીવન મફત મુસાફરી પૂરી પાડવાનો નિર્ણય લીધો છે
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકેનો એવોર્ડ મેળવનારા રાજ્યના શિક્ષકોને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપતો નિર્ણય કર્યો છે.— CMO Gujarat (@CMOGuj) September 6, 2025
મુખ્યમંત્રીશ્રીના આ નિર્ણય અનુસાર, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શિક્ષકનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત શિક્ષકો ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (ST)ની…
આ નિર્ણય મુજબ, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો રાજ્યભરમાં અને રાજ્યની બહારના રૂટ પર જ્યાં સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે ત્યાં ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (ST) ની બધી બસ સેવાઓમાં આજીવન મફત મુસાફરી કરી શકશે.
ગુજરાત રાજ્ય પુરસ્કાર વિજેતા શિક્ષક સંઘ દ્વારા મુખ્યમંત્રી સમક્ષ રજૂ કરાયેલા આવેદનપત્રોનો સંવેદનશીલ અને સકારાત્મક પ્રતિભાવ આપતા, તેમણે આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે.
પુરસ્કાર વિજેતા શિક્ષકોને આજીવન મફત મુસાફરી પૂરી પાડવાના આ નિર્ણયથી રાજ્યના અત્યાર સુધીમાં લગભગ 957 રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા શિક્ષકોને લાભ થશે. આ ઉપરાંત, ભવિષ્યમાં રાજ્ય અથવા રાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો પણ આ લાભ માટે હકદાર રહેશે.
