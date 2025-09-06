ETV Bharat / state

શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો માટે સરકારની જાહેરાત, બસોમાં આજીવન મફત મુસાફરી કરી શકશે

રાજ્ય સરકારે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો માટે ખાસ ભેટની જાહેરાત કરી છે.

શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો માટે સરકારની જાહેરાત, બસોમાં આજીવન મફત મુસાફરી કરી શકશે
શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો માટે સરકારની જાહેરાત, બસોમાં આજીવન મફત મુસાફરી કરી શકશે (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 7:33 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ: રાજ્ય સરકારે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો માટે ખાસ ભેટની જાહેરાત કરી છે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યની અંદર અને બહારના રૂટ પર ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (ST) ની તમામ પ્રકારની બસોમાં આજીવન મફત મુસાફરી પૂરી પાડવાનો નિર્ણય લીધો છે

આ નિર્ણય મુજબ, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો રાજ્યભરમાં અને રાજ્યની બહારના રૂટ પર જ્યાં સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે ત્યાં ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (ST) ની બધી બસ સેવાઓમાં આજીવન મફત મુસાફરી કરી શકશે.

ગુજરાત રાજ્ય પુરસ્કાર વિજેતા શિક્ષક સંઘ દ્વારા મુખ્યમંત્રી સમક્ષ રજૂ કરાયેલા આવેદનપત્રોનો સંવેદનશીલ અને સકારાત્મક પ્રતિભાવ આપતા, તેમણે આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે.

પુરસ્કાર વિજેતા શિક્ષકોને આજીવન મફત મુસાફરી પૂરી પાડવાના આ નિર્ણયથી રાજ્યના અત્યાર સુધીમાં લગભગ 957 રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા શિક્ષકોને લાભ થશે. આ ઉપરાંત, ભવિષ્યમાં રાજ્ય અથવા રાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો પણ આ લાભ માટે હકદાર રહેશે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAVEL FREE IN BUSES FOR LIFEBEST TEACHER AWARDGUJARAT BEST TEACHER AWARDGSRTCTRAVEL FREE IN BUSES FOR LIFE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.