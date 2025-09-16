ગુજરાત હાઇકોર્ટના ધોરણ 8 સુધીના શિક્ષકો માટે ટેટ પરીક્ષા ફરજિયાતના ચુકાદાને લઈને શિક્ષકોનો વિરોધ
હાઇકોર્ટે ધોરણ 8 સુધી ભણાવતા શિક્ષકો માટે ટેટ (શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી) પરીક્ષા ફરજિયાત કરવાનો ચુકાદો આપ્યો છે, જેના પગલે શિક્ષકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે.
સુરત: ગુજરાત હાઇકોર્ટે ધોરણ 8 સુધી ભણાવતા શિક્ષકો માટે ટેટ (શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી) પરીક્ષા ફરજિયાત કરવાનો ચુકાદો આપ્યો છે, જેના પગલે શિક્ષકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે. આ ચુકાદાને પડકારવા પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ, સુરત દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને ચુકાદા સામે અપીલ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
1 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ ગુજરાત હાઇકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો, જે અનુસાર ધોરણ 8 સુધી ભણાવતા અને કોઈપણ તારીખે નિમણૂક પામેલા તમામ શિક્ષકો માટે ટેટ પરીક્ષા પાસ કરવી ફરજિયાત બની છે. આ ચુકાદાથી 2010 પહેલાં નિમણૂક પામેલા શિક્ષકો, જેમને ટેટમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી, તેમના માટે પણ ટેટ પાસ કરવું જરૂરી બન્યું છે. આ નિર્ણયને કારણે શિક્ષકોની નોકરી પર જોખમ ઊભું થયું છે.
આ ચુકાદાના વિરોધમાં પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ, સુરત દ્વારા વડાપ્રધાનને સંબોધીને જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે. આવેદનપત્રમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, 2010 પહેલાં નિમણૂક પામેલા શિક્ષકોને ટેટમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી, જ્યારે 2010 પછી નિમણૂક પામેલા શિક્ષકો માટે ટેટ પાસ કરવું ફરજિયાત હતું. હાઇકોર્ટના આ ચુકાદાએ આ ભેદભાવને અવગણ્યો છે, જેના કારણે 2010 પછી નોકરી કરનારા શિક્ષકોની સેવાઓ પણ અસુરક્ષિત બની છે. આ સ્થિતિ દેશભરના લાખો શિક્ષકોની સેવા અને રોજગારને સંકટમાં મૂકી શકે છે.
મહત્વના મુદ્દા:
ચુકાદો: ગુજરાત હાઇકોર્ટે ધોરણ 8 સુધીના તમામ શિક્ષકો માટે ટેટ પરીક્ષા ફરજિયાત કરી.
વિરોધ: પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ, સુરત દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર સુપરત કરવામાં આવ્યું.
માંગ: ચુકાદા સામે અપીલ કરવાની માંગ.
અસર: આ ચુકાદો 2010 પહેલાં અને પછી નિમણૂક પામેલા શિક્ષકોને અસર કરશે અને તેમની નોકરી પર જોખમ ઊભું કરી શકે છે.
કારણ: ચુકાદો 2010 પહેલાં અને પછીના શિક્ષકો વચ્ચેના ભેદભાવને અવગણે છે.
