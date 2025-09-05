ETV Bharat / state

વેરાવળના શિક્ષકોનો અનોખો સેવાયજ્ઞ: 700 શિક્ષકોએ વિદ્યાર્થીઓના અવસાન બાદ વાલીઓને રૂ.21 લાખની મદદ કરી

આ સેવા શિક્ષકો દ્વારા છેલ્લા 5 વર્ષથી કરવામાં આવે છે. જેના 5 વર્ષમાં રૂ.21 લાખ રૂપિયાની મદદ પણ કરી.

વેરાવળ તાલુકાના શિક્ષકોનો અનોખો સેવાયજ્ઞ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 5:40 PM IST

ગીર સોમનાથ : વેરાવળ તાલુકાના શિક્ષકો દ્વારા એક અનોખો સેવાયજ્ઞ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં વેરાવળ તાલુકાની કોઈપણ શાળામાં અવસાન પામનાર બાળકના વાલીને બીજા જ દિવસે રૂ.70 હજારની મદદ કરવામાં આવે છે. આ સેવા શિક્ષકો દ્વારા છેલ્લા 5 વર્ષથી કરવામાં આવે છે. જેના 5 વર્ષમાં રૂ.21 લાખ રૂપિયાની મદદ પણ કરી છે.

શિક્ષણ એ પવિત્ર વ્યવસાય છે. આ પવિત્રતા વહેંચતા શિક્ષકો પાસે આ પવિત્રતાનું ઝરણું આપોઆપ જ વહેતું થાય તો તેમાં કોઈ નવાઈ નથી. ચાણક્યએ કહ્યું છે કે, ‘શિક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા, પ્રલય ઔર નિર્માણ ઉસ કી ગોદ મેં પલતે હૈ’. શિક્ષકો ભણતરની સાથે વિદ્યાર્થીઓને જીવનના મૂલ્યોનું શિક્ષણ આપે છે. સમાજ માટે આદર્શ કહી શકાય તેવા પથદર્શક કાર્યો પણ કરે છે.

હરદાસભાઈ નંદાણિયા, તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી, વેરાવળ (Etv Bharat Gujarat)

શિક્ષકોનો અનોખો સેવાયજ્ઞ : ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ તાલુકાના શિક્ષકો જેમણે પોતાના કાર્યોથી સમાજમાં એક આગવી મિસાલ ઉભી કરી છે. વેરાવળના આ શિક્ષકોએ પોતાની સેવાભાવનાના દર્શન કરાવીને માનવતાને મહેકાવી છે. વેરાવળ તાલુકામાં આવેલી શાળાઓના કુલ 700 શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓની પોતાના બાળક જેવી જ કાળજી અને દરકાર રાખે છે. આ શિક્ષકોએ છેલ્લા 5 વર્ષમાં અકસ્માતે અને કુદરતી રીતે અવસાન પામેલ વિદ્યાર્થીના વાલીઓને રૂ.21 લાખની મદદ કરી છે.

વેરાવળ તાલુકાના શિક્ષકોનો અનોખો સેવાયજ્ઞ (Etv Bharat Gujarat)

પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીએ જણાવ્યું : આ અંગે વેરાવળ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી હરદાસભાઈ નંદાણિયાએ જણાવ્યું કે, "તેઓ થોડા વર્ષો પહેલા ભીડિયા શાળામાં શિક્ષક તરીકે કાર્યરત હતાં, ત્યારે એક બાળકનું અચાનક કુદરતી રીતે અવસાન થયું. અકસ્માતે થયેલા અવસાન માટે રાજ્ય સરકારની વિદ્યાદીપ યોજનાથી સહાય મળે છે, પરંતુ કુદરતી અવસાન પામેલા વિદ્યાર્થીને તેનો લાભ મળતો નથી. જેથી ભીડિયાના વિદ્યાર્થીને પણ તેનો લાભ મળ્યો નહોતો. વિદ્યાર્થીના વાલી આર્થિક રીતે નબળા હોવાથી વિદ્યાર્થીની અંત્યેષ્ટી અને તેના ક્રિયાકર્મ માટે પણ નાણાભીડ અનુભવતા હતાં. તે જોઈને મને આવા વિદ્યાર્થીઓ માટે કંઈક કરવું જોઈએ તેવો વિચાર આવ્યો હતો.

વેરાવળ તાલુકાના શિક્ષકોનો અનોખો સેવાયજ્ઞ (Etv Bharat Gujarat)

તેના થોડા સમય બાદ પોતાની વેરાવળ ખાતે પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી તરીકે નિમણૂક થતાં તાલુકાના શિક્ષક સંઘ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી આવા જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ માટે કંઈક કરવું જોઈએ એવી ભાવના સાથે આ શરૂઆત કરી હતી. આ માટે જે મહિને ખબર પડે કે એક વિદ્યાર્થીનું અવસાન થયું છે. તો તે મહિનાના શિક્ષકના પગારમાંથી રૂ. 100 કાપવાનું નક્કી કર્યું. જેથી 700 શિક્ષકોના રૂ.70.000નો ફાળો જમા થાય અને તેને વિદ્યાર્થીના વાલીને આપવામાં આવે.

વેરાવળ તાલુકાના શિક્ષકોનો અનોખો સેવાયજ્ઞ (Etv Bharat Gujarat)

આ રીતે કુદરતી રીતે અવસાન પામેલા બાળકના વાલીને રૂ. 70.000ની મદદનો ચેક આપવામાં આવે છે. આ રીતે અત્યાર સુધીમાં રૂ. 21 લાખનો ફાળો ઉભો કરીને વિદ્યાર્થીના પરિવાર સુધી પહોંચતો કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, આ ફાળો વિદ્યાર્થીના વાલીને હાથોહાથ ચેક સ્વરૂપે પહોંચતો કરવામાં આવે છે. જેથી વિદ્યાર્થીના વાલીને કોઈ નાણાંભીડ અનુભવવી ન પડે અને મૃત્યુ પછીના ક્રિયાકર્મ માટે કોઈની પાસે હાથ લંબાવવો ન પડે.

શિક્ષકો એ જણાવ્યું : વેરાવળ શારદા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક કેતન જોગી તેમજ તાલુકાની ભીડીયા પે.સેન્ટર શાળાના શિક્ષક આર.એ.ચંદેરા સાથે ટેલિફોનીક વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમે શિક્ષકો છેલ્લા 5 વર્ષથી વધુ સમયથી 100 રૂપિયા જેટલી રકમ કાઢી અને અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલ વિધાર્થીના વાલીઓને આ રકમ મદદરૂપ થાય તે હેતુથી કાર્ય કરવામાં આવે છે"

અવસાન પામનાર બાળકના વાલીને આર્થિક સહાય (Etv Bharat Gujarat)

ભેટાળી ગામની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક અનિલ પંપાણીયા સાથે ટેલિફોનીક વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમારા તાલુકા શિક્ષણાધિકારી ભેટાળી ગામની શાળામાં 5 વર્ષ પહેલાં ફરજ બજાવતા હતા, ત્યારે જર્જરિત બિલ્ડીંગ પડતા એક બાળકનું મોત નિપજ્યું હતું. જ્યારે અન્ય બાળકને ગંભીર ઈજાઓ થતાં રાજકોટ સારવાર અર્થે લઈ જવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે આ વિદ્યાર્થીના પરિવારની સામાન્ય પરિસ્થિતિ હોવાથી તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી હરદાસભાઈ એ તમામ શિક્ષકોની તાત્કાલિક મિટિંગ બોલાવી હતી, અને તમામ શિક્ષકોને કહેલ કે શાળાના એક વિધાર્થીનું મોત થયું છે, અને અન્ય એક વિધાર્થી સારવારમાં છે, તો આ માટે કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકીએ.

અવસાન પામનાર બાળકના વાલીને આર્થિક સહાય (Etv Bharat Gujarat)

જેથી 2020માં શિક્ષકોએ નિર્ણય કર્યો હતો, તાલુકામાં કુલ 700 જેટલા શિક્ષકો છે. તાલુકામાં કોઈ પણ વિધાર્થી અવસાન પામે તો દરેકના પગારમાંથી 100 રૂપિયા જેટલી રકમ ટીપીઓ કચેરી વેરાવળ ખાતે જમા કરી દેવાના તેમજ જે તે મહિનામાં વિધાર્થીના આવા બનાવો બને છે. ત્યારે તેમના પરિવારને ચાલુ મહિને જ 70 હજાર રૂપિયા જેટલી રકમનો ચેક અર્પણ કરીએ છીએ.

અવસાન પામનાર બાળકના વાલીને આર્થિક સહાય (Etv Bharat Gujarat)

આવી રીતે વેરાવળ તાલુકાનો શિક્ષક સમુદાય સંવેદનાસભર કાર્ય કરીને એક શિક્ષક તરીકેના કાર્યને તો દીપાવ્યું જ છે પરંતુ સમાજ માટે પણ એક ઉદાહરણ ઉભું કર્યું છે. આ કાર્ય શિક્ષકોની નિષ્ઠા અને સમર્પણનું પણ પ્રતીક છે.

