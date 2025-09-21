ETV Bharat / state

વાંસદામાં શિક્ષકોએ કર્યો BLO કામગીરી વિરોધ, મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું

નવસારીના વાંસદામાં પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ શિક્ષકોને ચૂંટણી દરમિયાન સોંપવામાં આવતી BLO કામગીરીનો વિરોધ કર્યો છે, આ મામલે તેમણે મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2025 at 2:51 PM IST

1 Min Read
વાંસદા, નવસારી: નવસારી જિલ્લાના વાંસદામાં પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંઘે ચૂંટણી વિભાગ દ્વારા શિક્ષકોને BLO તરીકે નિમણૂંક કરવાનો કડક વિરોધ નોંધાવ્યો છે.શિક્ષકોએ આ મુદ્દે મામલતદારને આવેદનપત્ર આપતાં જણાવ્યું કે, BLO તરીકે નિમણૂંકના ઓર્ડર ઘણીવાર હાર્ડ કોપી વિના, માત્ર સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આપવામાં આવે છે. સાથે-સાથે નોટિસ અને સૂચનાઓ પણ માત્ર મોબાઇલ મેસેજ કે વ્હોટ્સએપ દ્વારા મોકલાઈ છે, જેને કોઈ અધિકૃત માન્યતા નથી, તેવી શિક્ષકોની નોંધ છે.

શિક્ષક સંઘે આગળ જણાવ્યું હતું કે, સરકારના પરિપત્ર અનુસાર મુખ્ય શિક્ષક અને ગણિત, વિજ્ઞાન, તેમજ અંગ્રેજીના વિષયના શિક્ષકોને BLO કાર્યમાંથી મુક્તિ આપવાની સ્પષ્ટ જોગવાઈ છે. છતાં આવા શિક્ષકોને પણ નિમણૂંક આપવામાં આવી રહી છે. એક ગંભીર કેસમાં લકવાગ્રસ્ત શિક્ષકને પણ BLO કાર્ય માટે નિમણૂક કરાઈ હતી, જેને લઈ શિક્ષક સમુદાયમાં ભારે નારાજગી વ્યાપી છે.

શિક્ષકોએ રજૂઆત કરી છે કે BLO કામગીરીને કારણે શાળાનું શૈક્ષણિક કાર્ય અસરગ્રસ્ત બને છે, અને વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં તે યોગ્ય નથી. આ મુદ્દે યોગ્ય સુધારાની માંગ સાથે શિક્ષકોએ તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.

સમગ્ર બાબતે નવસારી જિલ્લાના ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રાથમિક ઓફિસર અરુણ અગ્રવાલનો ટેલીફોનિક સંપર્ક કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હાલ વાંસદા તાલુકામાંથી BLO કામગીરીનો વિરોધ શિક્ષકો દ્વારા નોંધાવવામાં આવ્યો છે, હાલ તો આ વિષય મામલતદાર અને પ્રાંત અધિકારી લેવલનો વિષય છે જેથી તેઓ જ આ સમગ્ર મુદ્દે નિર્ણય લેશે.

