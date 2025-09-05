ETV Bharat / state

ઉના તાલુકાના આ મહિલા શિક્ષકની અનોખી શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ, વિદ્યાર્થીઓ માટે કર્યુ આ સરાહનીય કાર્ય - TEACHERS DAY 2025

ઉના તાલુકાના ખોબા જેવડા મોટા ડેસર ગામની પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવતા મનીષા પરમાર, તેમની આગવી શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓને લઈને લોકપ્રિય બન્યા છે.

ઉના તાલુકાના મહિલા શિક્ષકની અનોખી પ્રવૃત્તિ
ઉના તાલુકાના મહિલા શિક્ષકની અનોખી પ્રવૃત્તિ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 2:45 PM IST

ઉના, ગીરસોમનાથ: શિક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા..! આ ઉક્તિને સાબિત કરી બતાવી છે ઉના તાલુકાના મોટા ડેસર ગામના મહિલા શિક્ષક મનીષાબેન પરમારે. શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ માટે શિક્ષકો દ્વારા અલગ-અલગ પ્રકારની કામગીરી અને પ્રવૃતિ કરવામાં આવતી હોય છે,

ત્યારે ઉના તાલુકાના મોટા ડેસર ગામની કુમાર પ્રાથમિક શાળામાં ધો 1 માં અભ્યાસ કરાવતા મનીષા બેન લાલજીભાઈ પરમાર દ્વારા કરવામાં આવતી શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓએ સૌ કોઈનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યુ છે.

ઉના તાલુકાના મહિલા શિક્ષકની અનોખી પ્રવૃત્તિ (Etv Bharat Gujarat)

શાળામાં જ્યારે બાળકોનો જન્મ દિવસ હોય તે તમામના અલગ-અલગ કાર્ડસ બનાવી જે મહિના અને દિવસે જન્મ દિવસ હોય છે, તે પ્રકારના કાર્ડ તૈયાર કરવામાં આવે છે, તેમજ શાળામાં બાળકો સારા કપડા પહેરી આવ્યા હોય તો તેને "આજનું ગુલાબ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

કુમાર પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે શિક્ષક મનીષાબેન પરમાર
કુમાર પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે શિક્ષક મનીષાબેન પરમાર (Etv Bharat Gujarat)

જ્યારે સુંદર પ્રકારે તૈયાર થઈ ને આવે તેને "આજનો દિપક" કહી ઓળખવામાં આવે છે, સાથે જ ABCD લખેલ તોરણ, 1 થી 100 અંકના અંગ્રેજી સ્પેલિંગ,વિવિધ પ્રકારના સ્લોગન, દેશની રાજધાની અને બોલાતી ભાષાઓ, રાષ્ટ્રીય રમતો, શાકભાજી-ફળોના નામ, તેમજ વ્યસનથી બાળકો અને તેમનો પરિવાર કેવી રીતે દુર રહે તે માટે અલગ-અલગ પ્રકારની વ્યસન મુક્તિ બુક્સ પણ બાળકોને આપવામાં આવે છે.

મોટા ડેસર ગામની પ્રાથમિક શાળામાં મનીષા બેને કરી વિવિધ શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓ
મોટા ડેસર ગામની પ્રાથમિક શાળામાં મનીષા બેને કરી વિવિધ શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓ (Etv Bharat Gujarat)

મહિલા શિક્ષક મનીષા બેન પરમારની આવા પ્રકારના કાર્યની IIMA અમદાવાદ દ્વારા પણ નોંધ લેવામાં આવી, જેમાં 30 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ યોજાયેલ ICC IG 5 ઈન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ માટે ગુજરાત ભરમાંથી પ્રજ્ઞા વર્ગમાં અલગ-અલગ કાર્ય કરતા કુલ 12 જેટલા શિક્ષકોની પસંદગી કરાયેલી હતી, જેમાં ઉના તાલુકાના મોટા ડેસર ગામે ધો 1માં અભ્યાસ કરાવતા મહિલા શિક્ષક મનીષા બેન પરમારની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, અને તેમણ આ કોન્ફરન્સમાં આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા.

મનીષાબેન પરમારની શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓની IIMએ લીધી છે નોંધ
મનીષાબેન પરમારની શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓની IIMએ લીધી છે નોંધ (Etv Bharat Gujarat)

મનીષા બેન શાળાએ બાળકોને રમત રમાડે છે, પણ દરેક રમત એ રીતે નિર્માણ કરે છે, જેથી બાળકો રમત સાથે સરળતાથી જ્ઞાન પણ મેળવે. મનીષા બેનના આ અભિગમથી વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ જવાનો જરા પણ કંટાળો આવતો નથી.

આગવી શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓને લઈને લોકપ્રિય બન્યા છે મનીષાબેન પરમાર
આગવી શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓને લઈને લોકપ્રિય બન્યા છે મનીષાબેન પરમાર (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં હર ઘર તિરંગા સ્પર્ધા યોજાઈ હતી, જેમાં મનીષાબેન પરમારના માર્ગદર્શન હેઠળ શાળાના બાળકોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં બે બાળકો એ પ્રથમ અને દ્રિતીય ક્રમ મેળવ્યો હતો, મોટા ડેસર ગામમાં શાળાના વાલીઓ ખેતી અને મજુરીના કામ સાથે સંકળાયેલ છે જેથી મનીષા બહેન પરમાર શાળાના બાળકોની તબિયત નાદુરસ્ત હોય તો તેને દવાઓ લઈ આપવી, બાળકો માટે પોતાના ઘરેથી નાસ્તો બનાવી લાવવો, બાળકોને માથામાં તેલ નાખી આપવું, નખ કાપી આપવા સહિતના લાગણી સભર કાર્યથી બાળકો શાળા એક મંદિર અને પોતાનું ઘર હોય તેવો વ્યવહાર કરે છે.

મનીષાબેન સ્વ ખર્ચે બે કલાક સુધી શાળાના બાળકો માટે વિવિધ પ્રોજેક્ટની પ્રવૃતિઓ કે રમતો(ગેમ્સ) બનાવે છે, તેમના આવા કાર્યથી મહિલા મંડળ દ્વારા શીલ્ડ અને પ્રમાણ પત્ર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યાં.

