તાપી: વ્યારામાં DySP અને હેડકોસ્ટેબલ લાંચ લેતા ઝડપાયા, ACBએ તપાસ હાથ ધરી - TAPI NEWS

વ્યારાના ST-SC સેલના DySP નિકિતા શિરોયા તથા હેડ કોન્સ્ટેબલ નરેન્દ્ર ગામીત લાંચ લેવાના કેસમાં ACBના છટકામાં ઝડપાયા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 2:04 PM IST

તાપી : વ્યારાથી એક મોટો ભ્રષ્ટાચારનો કેસ બહાર આવ્યો છે. વ્યારાના ST-SC સેલના DySP નિકિતા શિરોયા તથા હેડ કોન્સ્ટેબલ નરેન્દ્ર ગામીત લાંચ લેવાના કેસમાં એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોના છટકામાં ઝડપાયા છે. કાકરાપાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી, તેમના કુટુંબીજનો તથા મિત્રો વિરુદ્ધ એટ્રોસીટી એક્ટ તથા દહેજ પ્રતિબંધ કાયદા હેઠળ ગુનો દાખલ હતો. આ ગુનાની તપાસ DySP નિકિતા શિરોયા કરી રહ્યા હતા. હેડ કોન્સ્ટેબલ નરેન્દ્ર ગામીત તેમના રાઇટર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા.

DYSP લાંચ લેતા પકડાયા : ફરિયાદી પક્ષના કુટુંબીજનો તથા મિત્રોની ધરપકડ ન કરવા અને હેરાનગતી ન કરવા બદલ બંન્ને આરોપીઓએ પરસ્પર મેળા પીપણામાં સૌપ્રથમ રૂ.4 લાખની લાંચની માંગણી કરી હતી, બાદમાં રકઝક પછી આ રકમ રૂ. 1.50 લાખમાં નક્કી કરવામાં આવી. લાંચ આપવા ઈચ્છતા ન હોય ફરીયાદીએ તુરંત એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોનો સંપર્ક કર્યો. ACBએ ફરીયાદનું ચકાસણ કર્યા બાદ લાંચના છટકાની યોજના ગોઠવી હતી. 20 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ આ ટ્રેપ ગોઠવાયો હતો.

લાંચ સ્વીકારવાનું સ્થળ કાકરાપાર પોલીસ સ્ટેશન નજીક એલ એન્ડ ટી કોલોની બહાર જાહેર રસ્તા ઉપર નક્કી કરવામાં આવ્યું, ટ્રેપ દરમ્યાન હેડ કોન્સ્ટેબલ નરેન્દ્રભાઈ ગામીત ખાનગી ગાડીમાં આવી લાંચના નાણા લેવા પહોંચ્યા હતા, પરંતુ તેમને શંકા જતા લાંચના નાણા સ્વીકાર્યા વગર જ પોતાની ગાડી લઈને ભાગી જવાનો પ્રયાસ કર્યો. ACBએ સમગ્ર કાર્યવાહી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી અને લાંચની માંગણી તથા સોદા અંગે પુરાવા એકત્ર કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

