તાપી : આજે વહેલી સવારથી તાપી જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો. વહેલી સવારે સોનગઢ, વ્યારા સહિતના વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદી માહોલ જામતા લોકોને ગરમીમાંથી આંશિક રાહત મળી છે. પરંતુ આ અચાનક પડેલા વરસાદથી ખેડૂતોમાં ચિંતાની લાગણી પણ જોવા મળી રહી છે. તાપી જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો : વહેલી સવારે આશરે 5 વાગ્યાના અરસામાં વ્યારા, સોનગઢ તાલુકામાં અચાનક વરસાદ ખાબક્યો હતો. વ્યારા અને સોનગઢ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં કેટલાક સમય માટે ભારે વરસાદ પડતાં રસ્તા ભીના થઈ ગયા હતા. વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાતા તાપમાનમાં પણ થોડી ઘટ નોંધાઈ હતી. જેને લઈ સ્થાનિક રહીશોએ ગરમીમાંથી થોડી રાહતનો અનુભવ કર્યો. તાપીના વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો : કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો (ETV Bharat Gujarat)

